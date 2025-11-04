Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Trải nghiệm Kia New Carnival với tùy chọn màu nội thất mới và hàng ghế 2 VIP

Nguồn: Kia New Carnival
Nguồn: Kia New Carnival
04/11/2025 14:00 GMT+7

Kia New Carnival mẫu xe đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 26.000 xe đã được khách hàng tin yêu và lựa chọn, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong xu hướng mới về công nghệ Hybrid trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt đáp ứng đa dạng lựa chọn nhu cầu cho khách hàng với các tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất sang trọng và cao cấp, tôn vinh đẳng cấp và vị thế của chủ sở hữu.

Trải nghiệm Kia New Carnival với tùy chọn màu nội thất mới và hàng ghế 2 VIP - Ảnh 1.

Kia New Carnival là mẫu xe tiên phong về công nghệ Hybrid trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn tại Việt Nam

Công nghệ xanh Hybrid mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ mà êm ái

Trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn, Kia New Carnival là mẫu xe tiên phong trong xu hướng di chuyển xanh hiện đại, tiên phong trong xu hướng sống xanh và bền vững với phiên bản công nghệ Hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ xăng 1.6 tăng áp cùng động cơ điện. Mẫu xe mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ lên đến 242 mã lực, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái với không gian yên tĩnh và sang trọng nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, khẳng định đẳng cấp và tầm nhìn dài hạn của chủ sở hữu. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn chủ động thông minh ADAS 2.0 thế hệ mới và công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC mang lại sự an tâm tuyệt đối, đồng hành cùng khách hàng trong mọi cung đường – từ những chuyến đi nội đô đến hành trình dài ngày. 

Trải nghiệm Kia New Carnival với tùy chọn màu nội thất mới và hàng ghế 2 VIP - Ảnh 2.

Kia New Carnival được phát triển thêm tùy chọn hàng ghế 2 VIP cho các phiên bản Signature

Cá nhân hóa với tùy chọn màu nội thất sang trọng và cao cấp cùng với hàng ghế 2 VIP, tôn vinh đẳng cấp và vị thế của chủ sở hữu

Điểm vượt trội của các phiên bản tùy chọn cá nhân hóa trên Kia New Carnival nằm ở hàng ghế thứ hai - nơi với tùy chọn hàng ghế 2 VIP tích hợp loạt tiện ích cao cấp như: tư thế thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4.5" điều khiển đa năng, cùng giá đỡ điện thoại từ tính tiện lợi, tạo nên trải nghiệm sang trọng và mang đến không gian thư giãn riêng tư hoàn hảo dành riêng cho doanh nhân thành đạt và các gia đình thượng lưu. Với doanh nhân, khoang sau New Carnival là không gian yên tĩnh để làm việc hay nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng giữa lịch trình dày đặc. Với gia đình, đây là biểu tượng của sự chăm sóc trọn vẹn, đặc biệt dành cho người thân trong những hành trình di chuyển.

Trải nghiệm Kia New Carnival với tùy chọn màu nội thất mới và hàng ghế 2 VIP - Ảnh 3.

Tùy chọn màu nội thất theo nhu cầu là điểm nổi bật của Kia New Carnival phiên bản Signature

Với tùy chọn 6 gam màu tinh tế, sang trọng và độc quyền dành riêng cho phiên bản Signature: Đỏ Hoàng gia - Imperial Red, Trắng Kim Cương - Diamond White, Kem Sang trọng - Ivory Beige, Vàng Sahara - Sahara Gold, Nâu Sa thạch - Sandstone Tan, Cam Hổ phách - Amber Orange. Mỗi sắc màu không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mang đậm dấu ấn của chủ nhân mà còn đại diện cho vị thế và tôn vinh đẳng cấp của chủ sở hữu.

Trải nghiệm Kia New Carnival với tùy chọn màu nội thất mới và hàng ghế 2 VIP - Ảnh 4.

Kia Việt Nam phát triển thêm tùy chọn màu nội thất theo nhu cầu cho Kia New Sorento

Tháng 11, khách hàng tiếp tục có thêm các tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất cho các mẫu SUV Kia cao cấp. Kia Việt Nam tiếp tục triển khai các tùy chọn màu nội thất cá nhân hóa cho các dòng SUV cao cấp là Kia New Sorento và Kia Sportage, khẳng định thương hiệu Kia với các sản phẩm thiết kế mới, công nghệ mới, đi đầu xu hướng.

Bên cạnh đó, Kia còn mang đến cơ hội sở hữu các mẫu xe khác với các ưu đãi đặc biệt cao nhất lên đến 90 triệu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn tại các showroom trên toàn quốc. Với dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu tại hệ thống hơn 100 showroom, đại lý. Các mẫu xe Kia thế hệ mới đang được Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 5 năm/150.000 km mang đến sự an tâm cho khách hàng khi có nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ nhu cầu công việc và gia đình trong dịp Giáng sinh và Tết 2026 sắp đến.

