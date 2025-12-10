Giá xe SUV đô thị giảm mạnh, nhiều mẫu chỉ hơn 400 triệu đồng

Cùng xu hướng với thị trường ô tô trong nước, bước vào tháng cuối năm 2025, nhóm SUV đô thị (A-SUV) cũng chứng kiến cuộc đua giảm giá khi hầu hết mẫu mã đều được các nhà sản xuất, đại lý mạnh tay ưu đãi. Trong đó đáng chú ý, nhiều phiên bản hiện có giá bán thực tế thấp kỷ lục, chỉ hơn 400 triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp của KIA Sonet. Mẫu xe Hàn Quốc niêm yết giá cho 4 phiên bản từ 499 - 624 triệu đồng. Trong tháng 12, phía hãng áp dụng chương trình giảm giá từ 14 - 30 triệu đồng, tùy phiên bản. Theo khảo sát của PV Thanh Niên tại các đại lý, nếu khách hoàn tất ký hợp đồng mua xe trong giai đoạn cuối năm còn được ưu đãi thêm từ 5 - 10 triệu.

KIA Sonet hiện có đến hai phiên bản giá thực tế dưới mốc 500 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Như vậy, cộng dồn các chương trình khuyến mãi, giá bán thực tế của KIA Sonet đang thấp hơn từ 19 - 40 triệu đồng so với niêm yết, chỉ còn từ 480 - 589 triệu đồng. Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản Sonet 1.5 AT (giá còn 480 triệu đồng), bản Sonet 1.5 Deluxe hiện cũng về mức dưới 500 triệu đồng, cụ thể còn 499 triệu đồng.

Một mẫu A-SUV khác do Trường Hải (THACO AUTO) phân phối cũng được áp dụng các chính sách kích cầu là Mazda CX-3. Theo đó, trong tháng cuối năm 2025, các đại lý sẽ giảm giá trực tiếp từ 5 - 20 triệu đồng cho khách mua xe. Đưa giá thực tế của mẫu SUV Nhật Bản xuống còn từ 529 - 654 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Hyundai Thành Công (TC Motor) không công bố chương trình khuyến mãi áp dụng cho Venue. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng tại một số đại lý cho biết, khách mua mẫu xe này vẫn được giảm từ 20 - 30 triệu đồng, tùy phiên bản và lượng hàng còn lại của từng đại lý. Hyundai Venue đang niêm yết giá từ 499 - 539 triệu đồng. Như vậy sau ưu đãi, giá thực tế của mẫu xe Hàn Quốc chỉ còn từ 469 - 509 triệu đồng.

Đáng chú ý, "tân binh" ở nhóm A-SUV - Suzuki Fronx dù vừa ra mắt thị trường chưa lâu cũng lao vào cuộc đua giảm giá nhằm tăng sức cạnh tranh. Cụ thể trong tháng 12, mẫu xe Nhật được áp dụng khuyến mãi thông qua chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Suzuki Fronx vừa ra mắt cũng giảm giá để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh ẢNH: CHÍ TÂM

Trong đó, phiên bản giữa Fronx GLX có mức ưu đãi lên đến 100%, quy đổi tương đương khoảng 60 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại gồm GL và GLX Plus có cùng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, quy đổi lần lượt 26 triệu đồng và 35 triệu đồng. Sau khuyến mãi, giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn dao đồng từ 494 - 614 triệu đồng. Riêng phiên bản GLX trước đây có giá đến 599 triệu đồng (tiệm cận nhóm B-SUV), trừ mức ưu đãi giá thực tế chỉ còn 539 triệu đồng.

Ngoài những cái tên kể trên, nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ (A-SUV) có VinFast VF 5. Mẫu xe thuần điện thương hiệu Việt hiện niêm yết 529 triệu đồng. Tuy nhiên, giá thực tế cũng đang thấp hơn đáng kể nhờ hàng loạt chương trình ưu đãi từ hãng. Trong đó, có thể kể đến chính sách giảm trực tiếp 4% giá trị xe tương đương hơn 21 triệu đồng theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3" hay chính sách tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ hoặc quy đổi tiền mặt trị giá 12 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng đổi xe xăng lấy xe điện còn được giảm thêm từ 10 - 15 triệu đồng.

VinFast VF 5 cũng đang được hãng áp dụng nhiều chính sách kích cầu, dù doanh số áp đảo các đối thủ ẢNH: CHÍ TÂM

Cộng dồn các ưu đãi, giá VinFast VF 5 cũng về mốc dưới 500 triệu đồng. Đó là chưa kể, xe điện tại Việt Nam hiện nay đang được miễn lệ phí trước bạ. Với giá bán 529 triệu, người mua còn tiết kiệm thêm 50 triệu đồng so với nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong.

Các chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, bên cạnh áp lực cạnh tranh nội bộ giữa các mẫu mã; sức ép từ các nhóm xe khác như sedan hạng B, SUV đô thị (B-SUV) hay cả nhóm hatchback cỡ nhỏ hạng A cũng là các yếu tố tác động. Qua đó tạo sức ép, khiến các hãng xe cũng như đại lý phải áp dụng các chương trình giảm giá cho nhiều mẫu A-SUV.

Mặc dù vậy, ở góc độ người dùng, cuộc đua ưu đãi sẽ là cơ hội tốt để chọn mua ô tô phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Nhất là nhóm khách hàng mua xe lần đầu và ngân sách chưa quá dư dả.