Quốc gia đông dân nhất thế giới đề xuất cấm xe sang dùng động cơ đốt trong

Với quy mô dân số đông nhất thế giới, Ấn Độ được xem là một trong những thị trường ô tô còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại quốc gia này lại đang diễn ra chậm hơn so với dự đoán của các nhà hoạch định chính sách. Dù vậy, Tòa án Tối cao Ấn Độ tin rằng họ đang tìm ra những phương án mới để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi sang xe điện, một trong số đó là việc cấm xe sang dùng động cơ đốt trong.

Mới đây, các thẩm phán Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thúc giục Chính phủ nước này xem xét việc loại bỏ dần các loại ô tô hạng sang dùng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu). Phương án này được cho sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ chuyển đổi sang phương tiện di chuyển xanh, sạch hơn mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến thị trường ô tô.

Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thúc giục Chính phủ nước này xem xét việc loại bỏ dần các loại ô tô hạng sang dùng động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu hóa thạch Ảnh: Carscoop

Theo Tòa án Tối cao Ấn Độ, việc loại bỏ các mẫu ô tô hạng sang cao cấp sử dụng động cơ đốt trong, bao gồm cả xe hybrid và xe hybrid cắm sạc ngoài, có thể đóng vai trò như một phương án thử nghiệm cho quá trình "chuyển đổi theo từng giai đoạn".

Theo Autocar India, xe thuần điện hiện chiếm khoảng 12% doanh số ô tô hạng sang cao cấp, cao hơn nhiều so với mức thị phần 2% - 3% của ô tô phổ thông. Tuy nhiên, đề xuất của Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đang tạo ra khá nhiều tranh cãi. Những người phản đối đề xuất này cho rằng ô tô hạng sang chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng thể ngành ô tô Ấn Độ. Do đó, đề xuất cấm xe sang dùng động cơ đốt trong không có tác động nhiều đến mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải. Một số ý kiến cho rằng, chính sách tiêu hủy xe cũ cũng như sự lỏng lẻo trong quản lý khí thải với ô tô du lịch, xe thương mại hạng nhẹ là nguyên nhân chính gây ô nhiễm.

Mặc dù vậy, Tòa án Tối cao Ấn Độ cho rằng đề xuất này sẽ không gây ra tác động lớn đến thị trường ô tô đại chúng. Bởi hiện này, nhiều thương hiệu ô tô hạng sang tại Ấn Độ đang dần chuyển các mẫu mã sang phiên bản thuần điện.

Nhiều thương hiệu ô tô hạng sang tại Ấn Độ đang dần chuyển các mẫu mã sang phiên bản thuần điện Ảnh: Carscoop

Theo India Today, thẩm phán Kant lưu ý rằng các nhà sản xuất ô tô đã cung cấp một loạt các mẫu xe điện cao cấp trang bị tiện nghi cũng như hiệu suất tương đương các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Ông giải thích: "Vì những dòng ô tô hạng sang chỉ phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng giàu có, nên việc áp đặt các hạn chế đối với xe sang chạy xăng và dầu diesel có thể là một bước khởi đầu. Người dân thường mua các dòng ô tô phổ thông sẽ không bị ảnh hưởng".

Các thương hiệu ô tô hạng sang như Mercedes và BMW hiện đang phân phối một số phiên bản, mẫu mã xe điện; tuy nhiên lệnh cấm động cơ xe đốt trong ở phân khúc xe sang nếu được ban hành chắc chắn sẽ định hình lại hoạt động của họ tại Ấn Độ. Thậm chí, có thể gây ra hiệu ứng ảnh hưởng đối với việc làm tại địa phương cũng như kế hoạch của các nhà đầu tư, cung cấp linh kiện.

Hiện tại, ý tưởng này vẫn chỉ đang ở giai đoạn đề xuất và chưa có mốc thời gian áp dụng cụ thể. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã yêu cầu Chính phủ Ấn Độ xem xét lại kế hoạch chuyển đổi sang phương tiện xanh với một phiên điều trần khác dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây.