Xe sang từng phục vụ APEC rao giá chưa tới 800 triệu đồng

Năm 2017, Audi Việt Nam nhập khẩu 319 chiếc xe sang gồm các mẫu A4, A5, A6, Q5 và Q7 để phục vụ công tác đưa đón đại biểu, quan chức và lãnh đạo đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Toàn bộ lô xe này được Audi AG sản xuất dành riêng cho sự kiện APEC, tổ chức tại Việt Nam với cấu hình và trang bị cao cấp hơn so với bản thương mại. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", lô xe trên được thanh lý, bán lại cho người dùng.

Audi A6, một trong 5 mẫu xe sang dùng để phục vụ APEC 2017 ẢNH: PHẠM PHƯƠNG

Mới đây, thị trường xe cũ gây chú ý khi một chiếc Audi A6 đời 2017 từng phục vụ APEC rao bán lại với giá 790 triệu đồng. Mức giá này tương đương với Audi A6 đời 2017 đã qua sử dụng khác, song phiên bản dùng cho APEC lại có lợi thế về trang bị và tiện nghi, vốn được hãng xe Đức nâng cấp phục vụ cho sự kiện đặc biệt này.

Audi A6 phục vụ APEC thuộc nhóm xe có cấu hình giới hạn với nhiều chi tiết thiết kế riêng để phục vụ đón tiếp khách mời cấp cao. Xe được trang bị hệ thống rửa đèn tự động, rèm che nắng phía sau, nội thất ốp gỗ nâu, hệ thống loa cao cấp Bang & Olufsen cùng gói trang bị ngoại thất thể thao S-line. Ngoài ra, lô Audi A6 phục vụ APEC sơn màu đen bóng, dùng mâm 17 inch và tích hợp hệ thống cảnh báo chống trộm tiêu chuẩn châu Âu.

Audi A6 đời 2017 đã được chủ cũ nâng cấp cần số, vô-lăng RS ẢNH: PHẠM PHƯƠNG

Riêng chiếc Audi A6 đời 2017 phục vụ APEC kể trên còn được chủ cũ nâng cấp thêm nhiều hạng mục để tăng tính thể thao, sang trọng như bộ mâm đa chấu kích thước lớn, vô-lăng và cần số phong cách RS.

Audi A6 định vị ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quen thuộc như Mercedes-Benz E-class, BMW 5-series hay Volvo S90. Đây là phân hạng không quá sôi động tại Việt Nam nên số lượng xe đã qua sử dụng rao bán trên thị trường ô tô cũ cũng khan hiếm. Tuy nhiên, phân khúc xe này vẫn có sức hút riêng, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân, đề cao sự sang trọng, đẳng cấp.

Audi A6 định vị ở phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, cạnh tranh với Mercedes-Benz E-class ẢNH: PHẠM PHƯƠNG

Ngoài những chi tiết đặc biệt được trang bị riêng làm nhiệm vụ phục vụ APEC, chiếc sedan hạng sang đến từ Đức này vẫn dùng động cơ xăng 1.8 lít, sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Thông số vận hành này tương đồng với Audi A6 bản tiêu chuẩn từng phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Trong tầm giá dưới 800 triệu đồng, chiếc Audi A6 đời 2017 này là lựa chọn đáng cân nhắc với người tìm kiếm sedan hạng sang, vận hành ổn định và mang dấu ấn đặc biệt khi từng phục vụ sự kiện APEC 2017. Đó cũng là lý do mà hầu hết mẫu xe Audi phục vụ APEC nói chung và Audi A6 nói riêng bán ra thị trường xe cũ được người dùng quan tâm.

Dẫu vậy, phần lớn lô xe Audi phục vụ APEC đã được thanh lý, có thể qua nhiều đời chủ. Những xe đời 2017 hiện đã hết thời hạn bảo hành chính hãng. Do đó, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật, lịch sử bảo dưỡng, cũng như các dấu hiệu va chạm hoặc ngập nước để bảo đảm chọn được chiếc xe còn giữ được chất lượng.