Xe Thị trường

Áp lực cạnh tranh từ xe điện, MPV máy xăng dưới 700 triệu ồ ạt giảm giá

Hoàng Cường
Hoàng Cường
06/12/2025 19:41 GMT+7

Nhiều mẫu xe MPV máy xăng tầm giá dưới 700 triệu đồng đang được các nhà sản xuất, phân phối mạnh tay giảm giá bán thông qua các hình thức ưu đãi nhằm tạo sức hút với khách hàng trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ xe điện.

Trước đây, phân khúc xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi, tầm giá dưới 700 triệu đồng được xem là "lãnh địa" của các mẫu xe động cơ đốt trong của các thương hiệu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Những mẫu mã như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V… trở thành lựa chọn phổ biến của khách hàng mua xe MPV tại Việt Nam. Việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi… giúp doanh số bán dòng xe MPV máy xăng phổ thông liên tục gia tăng trong những năm qua. Trong đó, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross là những mẫu xe bán chạy nhất.

Áp lực cạnh tranh từ xe điện, MPV máy xăng dưới 700 triệu ồ ạt giảm giá - Ảnh 1.

Khi làn sóng ô tô điện phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam, dòng MPV phổ thông dùng động cơ xăng cũng đối mặt với không ít áp lực cạnh tranh

Ảnh: C.T

Dù vậy, khi làn sóng ô tô điện phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam, dòng MPV phổ thông dùng động cơ xăng cũng đối mặt với không ít áp lực cạnh tranh. Sự xuất hiện của những mẫu MPV thuần điện 5+2 chỗ ngồi như BYD M6 hay mới nhất là VinFast Limo Green… khiến miếng bánh thị phần phân khúc MPV bị chia nhỏ. So với các mẫu mã động cơ đốt trong, MPV thuần điện dù gặp đôi chút bất tiện về việc sạc pin nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn khi sử dụng làm xe dịch vụ, taxi…

Xe gia đình cỡ nhỏ: Xe Nhật chiếm hơn 81% thị phần nửa đầu năm 2025

Chính vì vậy nhóm khách hàng mua xe gia đình đặc biệt là các cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ... dần chuyển hướng sang sử dụng xe điện. Đây chính là lý do giúp BYD M6 ngày càng phổ biến trên đường phố, trong khi đó VinFast Limo Green sau 3 tháng bán ra đã đạt doanh số lên tới 6.500 xe. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất, phân phối xe MPV phổ thông máy xăng buộc phải thay đổi để cạnh tranh, một trong số đó là tạo sức hấp dẫn từ giá bán thông qua các chương trình ưu đãi.

Áp lực cạnh tranh từ xe điện, MPV máy xăng dưới 700 triệu ồ ạt giảm giá - Ảnh 2.

Khách hàng mua Toyota Veloz Cross sẽ được giảm 72,7 - 75 triệu đồng, đưa giá thực tế về mức 565 - 593 triệu đồng

Ảnh: B.H

Trong tháng bán hàng cuối năm 2025, hàng loạt thương hiệu ô tô tại Việt Nam lần lượt tung ra các chương trình ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau dành cho các mẫu xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV - Mitsubishi Xpander đang được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) áp dụng ưu đãi giảm giá bán tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hầu hết các phiên bản đang phân phối tại Việt Nam. Với chương trình này, giá bán Xpander đang được giảm từ 58 - 70 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, khách hàng mua mẫu xe này còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất và quà tặng phụ kiện.

Không thua kém Mitsubishi Xpander, bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio cũng đang được Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục triển khai ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Theo đó, khách hàng mua Toyota Veloz Cross sẽ được giảm 72,7 - 75 triệu đồng, đưa giá thực tế về mức 565 - 593 triệu đồng. Trong khi Toyota Avanza Premio với mức giảm 64,7 - 69,3 triệu đồng, có giá thực tế chỉ 493 - 529 triệu đồng.

Áp lực cạnh tranh từ xe điện, MPV máy xăng dưới 700 triệu ồ ạt giảm giá - Ảnh 3.

Hyundai Stargazer được giảm giá 50 triệu đồng

Ảnh: B.H

Suzuki XL7 Hybrid hiện cũng đang được nhà phân phối của Suzuki tại Việt Nam áp dụng mức giảm giá 70 triệu đồng, qua đó đưa giá bán mẫu xe này về mức 529,9 - 537,9 triệu đồng. Hyundai Stargazer được giảm giá 50 triệu đồng, KIA Carens giảm từ 10 - 25 triệu đồng, tùy phiên bản. Honda BR-V đang được Honda áp dụng mức giảm 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản.

Có thể thấy, trước áp lực cạnh tranh đến từ xe điện, các mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi đang được giảm giá rầm rộ. Điều này, giúp khách hàng hưởng lợi khi tiết kiệm được hàng chục triệu đồng nếu mua xe MPV ngay tại thời điểm này.

