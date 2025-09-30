Xe MPV máy xăng dưới 700 triệu tại Việt Nam 'đua' giảm giá, làm mới mẫu mã

Trong bối cảnh dòng xe sedan đang mất dần sức hút, người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam ngày càng ưa chuộng các dòng xe gầm cao đa dụng… phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tầm giá dưới 700 triệu đồng đang trở thành một trong những dòng xe hút khách tại Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, cao ráo, vận hành linh hoạt và có thể chở được 7 người… xe MPV phổ thông 7 chỗ ngồi được đánh giá đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng. Do đó, không chỉ sử dụng gia đình, dòng xe MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng còn được những khách mua xe chạy dịch vụ taxi công nghệ ưa chuộng.

Không chỉ sử dụng gia đình, dòng xe MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng còn được những khách mua xe chạy dịch vụ taxi công nghệ ưa chuộng Ảnh: B.H

Đây chính là những yếu tố góp phần giúp phân khúc xe MPV phổ thông tại Việt Nam phát triển nhanh, doanh số bán hàng liên tiếp tăng trưởng những năm gần đây. Như Thanh Niên đã đưa tin, sau 8 tháng đã qua của năm 2025 xe MPV là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường. Tổng doanh số xe MPV tại Việt Nam đạt 32.069 xe sau 8 tháng đầu năm 2025, tăng gần 4.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, phân khúc xe MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng với các mẫu mã như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer… đang có xu hướng tăng mạnh.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang diễn ra rầm rộ trong ngành ô tô, khách hàng mua xe MPV luôn đề cao tính kinh tế… Dĩ nhiên, các hãng xe điện không thể bỏ qua miếng bánh thị phần béo bở như phân khúc MPV phổ thông. Chính vì vậy, trong khoảng 2 năm trở lại đây một số mẫu xe thuần điện như BYD M6 hay mới nhất là VinFast Limo Green lần lượt gia nhập phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam. Điều này làm cho áp lực cạnh tranh ở phân khúc này ngày càng gia tăng, bởi khi càng nhiều mẫu xe góp mặt, miếng bánh thị phần theo đó cũng dần bị chia nhỏ. Do đó, thời gian gần đây các mẫu xe MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam liên tục có những động thay thay đổi về mẫu mã cũng như chương trình ưu đãi để gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Xe MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng chạy đua giảm giá

Khoảng hai tháng trở lại đây, các nhà sản xuất, phân phối xe MPV phổ thông tại Việt Nam đang "mạnh tay" hơn trong cuộc đua ưu đãi nhằm hạ giá bán sản phẩm để tăng lợi thế cạnh tranh. Nhiều mẫu mã trước đây chỉ được giảm giá khoảng 20 - 35 triệu đồng, nay đã được các nhà sản xuất, đại lý phân phối tăng gấp đôi ưu đãi.

Các nhà sản xuất, phân phối xe MPV phổ thông tại Việt Nam đang "mạnh tay" hơn trong cuộc đua ưu đãi nhằm hạ giá bán sản phẩm để tăng lợi thế cạnh tranh Ảnh: B.H

Đơn cử như bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio khoảng 2 tháng trở lại đây được Toyota Việt Nam (TMV) áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Mức ưu đãi tăng gấp đôi những tháng trước giúp khách hàng mua Toyota Veloz Cross được giảm từ 72,7 - 75 triệu đồng, Avanza Premio cũng có mức giảm giá lên tới 64,7 - 69,3 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander cũng được hãng xe Nhật Bản áp dụng mức ưu đãi tương tự dành cho các phiên bản số tự động. Theo đó, khách mua xe Xpander trong tháng 9 sẽ được giảm giá từ 60 - 70 triệu đồng, kèm theo gói quà tặng trị giá cả chục triệu đồng. Suzuki XL7 Hybrid hiện cũng đang có mức giảm giá khoảng 70 triệu đồng thông qua chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối.

Liên doanh Hyundai Thành Công áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 40 triệu đồng Ảnh: B.H

Không chỉ các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, mẫu xe Hàn Quốc - Hyundai Stargazer cũng đang được Liên doanh Hyundai Thành Công áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 40 triệu đồng. Cộng cả ưu đãi từ phía đại lý, mẫu MPV thương hiệu Hàn Quốc hiện có mức giảm giá từ 50 - 55 triệu đồng. Các mẫu mã còn lại như Honda BR-V cũng đang được hãng áp dụng ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Làm mới mẫu mã, bổ sung phiên bản mới

Không chỉ "lao" vào cuộc đua giảm giá, để gia tăng sức hút cũng như tính cạnh tranh, một số mẫu xe thuộc phân khúc MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam cũng được nhà sản xuất, phân phối nâng cấp, cải tiến mẫu mã hoặc bổ sung phiên bản mới.

Suzuki XL7 mới đây vừa được Suzuki Việt Nam bổ sung thêm phiên bản Suzuki XL7 Black Edition với một số thay đổi nhỏ về cách phối màu, trong khi kích thước kiểu dáng, trang bị hay động cơ vẫn giữ nguyên. Cụ thể, XL7 Black Edition được hãng xe Nhật tung ra thị trường từ giữa tháng 9 nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu Suzuki gia nhập thị trường Việt Nam.

XL7 Black Edition được hãng xe Nhật tung ra thị trường từ giữa tháng 9 nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu Suzuki gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: Suzuki Sài Gòn

Trên phiên bản này, hàng loạt chi tiết ngoại thất như ốp cản trước, sau cũng như hai bên sườn, baga nóc và nẹp trang trí trên cửa hậu đều được phối màu đen. Ốp đèn hậu của mẫu xe này cũng được sơn màu đen khói… nhằm tạo sự khác biệt. Đáng chú ý, Suzuki XL7 Black Edition chỉ có giá 599,9 triệu đồng, tức không tăng giá so với các phiên bản trước đây. Thậm chí hãng còn áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 9.2025.

Ngay cả Mitsubishi Xpander - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV máy xăng dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam cũng vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng bản nâng cấp với một loạt thay đổi từ thiết kế đến công nghệ, trang bị an toàn nhằm tạo sức hút với khách hàng. Đáng chú ý, ngay sau khi mở bán bản nâng cấp của Xpander, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) lập tức áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá khoảng 66 triệu đồng, kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng bản nâng cấp Ảnh: C.T

Trong khi đó, Hyundai Stargazer tại Việt Nam cũng đang rục rịch được làm mới. Tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á, mẫu xe này đã phân phối thế hệ mới với thay đổi gần như toàn diện về thiết kế. Stargazer dự kiến sẽ về Việt Nam trong năm sau.

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá, làm mới mẫu mã đang diễn ra rầm rộ ở phân khúc xe MPV máy xăng dưới 700 triệu tại Việt Nam. Điều này ít nhiều giúp người tiêu dùng hưởng lợi khi được hưởng ưu đãi lớn đồng thời có nhiều lựa chọn hơn khi mua xe MPV.