VinFast Limo Green đang 'vẽ' lại bức tranh thị phần phân khúc MPV 7 chỗ?

Thời điểm trước năm 2018, phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam khá trầm lặng, những dòng xe như Suzuki Ertiga, KIA Rondo/Carens không tạo được thành công, doanh số phần lớn thuộc về Toyota Innova, vốn được định vị ở phân khúc cao hơn.

Đến tháng 8.2018, thị trường bắt đầu có sự thay đổi với sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander, mẫu xe tạo ra cuộc cách mạng mới trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ. Chính Xpander đã thay đổi trật tự thị trường, khiến Toyota Innova giảm doanh số không phanh.

Tuy nhiên, "ngôi vương" của Mitsubishi Xpander có thể bị lung lay trước sự góp mặt của VinFast Limo Green - mẫu MPV 7 chỗ thuần điện với nhiều lợi thế đáng chú ý.

Mitsubishi Xpander hiện đang là "vua" phân khúc MPV 7 chỗ

Dù thị trường đang chứng kiến nhiều biến động, Mitsubishi Xpander vẫn duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xét về tổng doanh số. Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, Mitsubishi đã bán ra thị trường 15.082 xe Xpander. Mẫu xe này cũng liên tục góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất hàng tháng. Điều này giúp Xpander giữ vững thị phần cao nhất phân khúc.

Nếu so với các mẫu xe dùng động cơ xăng khác, lũy kế sau 10 tháng đã qua của năm 2025, Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa hai đối thủ đồng hương Toyota Veloz Cross (6.225 xe) và Suzuki XL7 (2.094 xe).

Đáng chú ý, VinFast Limo Green tạo bất ngờ lớn ngay trong tháng đầu tiên của quý 4/2025 với doanh số ấn tượng, lên đến 4.160 xe, vượt xa Xpander với 2.644 xe. Như vậy sau 3 tháng qua, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ 6.504 chiếc Limo Green.

Kết quả này giúp Limo Green leo lên vị trí thứ 2 trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nếu tính tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đến hết tháng 10, vượt qua Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7. Điều này cho thấy, mẫu xe điện của VinFast đang là tân binh đáng gờm trong phân khúc.

VinFast Limo Green đang 'vẽ' lại bức tranh thị phần?

Ngay từ ban đầu, hãng xe Việt Nam định hướng Limo Green dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, thương mại. Trước đó, Xanh SM chỉ cung cấp dịch vụ xe công nghệ 5 chỗ với mẫu Herio Green và Nerio Green, tinh chỉnh từ VF 5 và VF e34. Vì vậy, Limo Green trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong dải sản phẩm xe dịch vụ của VinFast, đáp ứng 7 chỗ ngồi.

Với nhiều khách hàng mua xe chạy dịch vụ, Limo Green được ví như món hời nhờ chiết khấu tới 90% doanh thu thông qua nền tảng Xanh SM, cao nhất thị trường. Đây là một trong những yếu tố giúp thu hồi vốn nhanh chóng nếu lượng khách hàng ổn định.

Ngoài ra, vận hành, bảo dưỡng xe điện cũng tiết kiệm chi phí đáng kể so với các loại xe động cơ xăng/dầu cùng phân khúc. Với những tài xế kinh doanh dịch vụ, chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6.2027 của VinFast càng giúp tiết kiệm thêm chi phí.

Tại Việt Nam, hiện tại vẫn có nhiều mẫu xe điện 7 chỗ trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, có ưu thế về khía cạnh vận hành, bảo dưỡng. Tuy nhiên, vấn đề mạng lưới trạm sạc, miễn phí sạc pin lại là rào cản đối với người dùng.

Các hãng xe có thể "chơi tất tay"

Sự góp mặt của Limo Green buộc các hãng xe khác phải có chiến lược để cạnh tranh phù hợp. Nếu so với các mẫu xe đối thủ trên thị trường, mẫu xe điện 7 chỗ của VinFast chỉ có một phiên bản đì kèm mức giá 749 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu mã khác trong phân khúc, chạy động cơ xăng đều có nhiều phiên bản, giá khởi điểm thấp.

Ngoài ra, các hãng xe, đại lý khá mạnh tay tung ưu đãi, giảm giá trong giai đoạn chạy nước rút cuối năm. Đơn cử, Mitsubishi Xpander liên tục được hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ. Thậm chí nhiều đại lý còn bán Xpander bản số sàn MT, sản xuất năm 2024 (VIN 2024) với giá dưới 500 triệu đồng để xả kho. Hyundai Stargazer cũng từng nhiều lần được ưu đãi, giảm giá xuống dưới 500 triệu đồng.

Tuy nhiên xét về vận hành, bảo dưỡng và các chính sách hỗ trợ... ảnh hưởng đến câu chuyện thu hồi vốn thì các mẫu xe sử dụng động cơ xăng/dầu khó có lợi thế trước Limo Green.

Đến thời điểm hiện tại, phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ không còn là sân chơi của các mẫu xe xăng. Mitsubishi Xpander có thể vẫn giữ "ngôi vương" phân khúc trong năm 2025 nhưng để duy trì vị thế trong năm 2026 sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn. Xu hướng dịch chuyển sang xe điện trong kinh doanh dịch vụ khá rõ nét, khó đảo ngược trong thời gian tới.