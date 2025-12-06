Giá xe hybrid có thực sự giảm mạnh khi áp dụng chính sách thuế mới?

Ngày 14.6.2025, Quốc hội thông qua luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; trong đó đáng chú ý có quy định ô tô hybrid tự sạc (HEV) sẽ được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Chính sách này sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, tức chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.

Người mua chờ giá xe hybrid giảm mạnh

Trước thông tin về quy định tính thuế mới sắp được áp dụng, nhiều người mua ô tô tại Việt Nam tỏ ra hào hứng, kỳ vọng giá bán các dòng ô tô hybrid ((Hybrid Electric Vehicle - HEV) khi có thêm trợ lực sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Thậm chí, không ít người sẵn sàng lùi kế hoạch mua xe để chờ hưởng lợi từ chính sách.

Đơn cử như trường hợp của anh T.N. (ngụ phường Thới An, TP.HCM). Anh này cho biết, trước đây gia đình có kế hoạch mua xe vào giai đoạn cuối năm 2025, vì thời điểm này các đại lý hay triển khai chương trình khuyến mãi lớn. Hơn nữa, mua xe lúc này là hợp lý có thể kịp hoàn tất thủ tục lăn bánh, phục vụ nhu cầu sử dụng dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng, khi biết thông tin Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ điều chỉnh, giảm mức thu với xe hybrid tự sạc (HEV), anh N. quyết định lùi thời điểm mua xe sang sau Tết Nguyên đán.

Nhiều người chấp nhận lùi kế hoạch mua ô tô vì kỳ vọng giá xe hybrid sẽ giảm mạnh trong thời gian tới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự là trường hợp anh T.T.K. (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM). Với tài chính khoảng 800 triệu đồng, trước đây anh dự định chọn mua một mẫu xe gia đình (MPV) 7 chỗ sử dụng động cơ xăng. Tuy nhiên, khi nghe bạn bè bàn tán thông tin xe hybrid sắp giảm giá nhờ thay đổi chính sách thuế TTĐB áp dụng từ 1.1.2026, anh chấp nhận hoãn kế hoạch mua xe.

"Thực ra ban đầu khi tìm hiểu về ô tô, tôi đã có ý định mua một chiếc xe sử dụng động cơ hybrid rồi. Nhưng sau khi tham khảo giá tại đại lý, tôi phải đổi ý sang xe xăng vì giá các phiên bản hybrid cao quá. Nếu thời gian tới thuế TTĐB giảm, giá xe hybrid giảm thêm được hơn trăm triệu thì tôi sẽ mua xe hybrid".

Giá giảm nhưng… khó như kỳ vọng

Xét về lý thuyết, khi mức thuế TTĐB giảm, giá bán các dòng xe hybrid sẽ giảm theo. Ngoài ra, với cách tính "thuế chồng thuế", người mua xe cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, bởi các loại thuế, phí khác (như thuế giá trị gia tăng VAT hay lệ phí trước bạ) cũng sẽ giảm theo. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh. Do đó, việc nhiều người dùng kỳ vọng các mẫu xe hybrid có thể giảm giá đến hàng trăm triệu đồng và sẵn sàng lùi thời gian mua xe để "chờ thời" là hoàn toàn dễ hiểu.

Dù vậy, một số chuyên gia trong ngành ô tô vẫn tỏ ra thận trọng, khi cho rằng giá bán các dòng ô tô hybrid tự sạc sẽ giảm nếu luật Thuế tiêu thụ đặc biệt mới được áp dụng; tuy nhiên, khó có chuyện giảm mạnh và đại trà như kỳ vọng của nhiều người dùng ô tô.

Một số chuyên gia cho rằng, giá bán xe hybrid sẽ giảm, nhưng giảm bao nhiêu, khi nào giảm còn tùy thuộc nhiều yếu tố ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Tấn Công - nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) nhận định: "Nhìn chung từ ngày 1.1.2026, giá xe ô tô hybrid sử dụng động cơ đốt trong chạy xăng sẽ giảm. Tuy nhiên, không phải với tất cả các mẫu mã, kiểu loại. Ví dụ, nhóm xe hybrid nhẹ (Mild Hybrid Electric Vehicle -MHEV) gần như chắc chắn sẽ không giảm, vì loại xe này không đáp ứng tiêu chí về tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng như quy định".

Trong khi đó, nhà báo Đức Thọ - báo Công Luận nhận định, với việc ô tô hybrid nói chung được hưởng chính sách ưu đãi theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi sẽ giúp mặt bằng giá của loại ô tô này có cơ hội giảm. Tuy nhiên, giá xe có thực sự giảm hoặc giảm ra sao thì vẫn phải chờ các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện được ban hành.

"Trên thực tế, chính sách ưu đãi xe hybrid không hề mới. Trước đó, theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi ban hành năm 2014 (Luật số 70/2014/QH13), loại xe này cũng đã được hưởng ưu đãi thuế (chỉ là chưa chia tách rõ từng loại hình xe, cụ thể là xe hybrid tự sạc (HEV) và plug-in hybrid (PHEV) - PV). Tuy nhiên, giá xe hybrid kể từ đó đến nay không hề giảm nhờ chính sách ưu đãi mà hầu như chỉ giảm do tác động từ các yếu tố sản xuất, kinh doanh, dung lượng thị trường… Trên thực tế, mặt bằng giá ô tô tại Việt Nam đều giảm chung trên tất cả loại hình xe chứ không riêng xe hybrid".

Trước đây, xe hybrid nói chung đã nhận được hỗ trợ từ chính sách, nhưng giá bán vẫn không giảm nhiều ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đại diện một đại lý ô tô Nhật Bản tại Việt Nam cũng chia sẻ, dù rất mừng khi sắp tới đây các dòng xe hybrid sẽ được hưởng lợi từ chính sách thuế sửa đổi. Tuy nhiên, vị này thừa nhận mức giảm giá thực tế sẽ không nhiều. Bởi mức giá áp dụng cho mỗi mẫu, phiên bản xe được tính dựa trên rất nhiều yếu tố; thậm chí phụ thuộc cả vào chính sách, chiến lược của hãng.

Vẫn phải chờ đến "giờ G"

Đáng chú ý, dù chỉ còn chưa đến một tháng nữa quy định xe hybrid tự sạc (HEV) sẽ được áp mức Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn hay tiêu chuẩn kỹ thuật nào từ các cơ quan, ban ngành có liên quan. Vì vậy, càng khó xác định mức giảm giá hay mẫu mã, phiên bản xe hybrid nào sẽ nằm trong diện được giảm thuế TTĐB từ đầu năm 2026.

Chuyên gia Vũ Tấn Công cho rằng, phía Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ phải tiến hành thử nghiệm các loại xe hybrid từ nhiều thương hiệu xe khác nhau mới có thể đưa ra kết luận xe hybrid nào, của nhãn hiệu nào sẽ được (hoặc không được) hưởng thuế TTĐB ưu đãi.

Xe hybrid nào sẽ được áp dụng chính sách thuế mới vẫn còn phải chờ văn bản, thông báo chính thức trong thời gian tới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, gần đây cũng nhận được nhiều câu hỏi từ các doanh nghiệp về vấn đề nêu trên. Nhưng phía Cục đến lúc này vẫn chưa nhận được bất cứ yêu cầu nào từ cơ quan chủ trì soạn thảo. Vì vậy, Cục Đăng kiểm vẫn chưa thể đưa ra ý kiến hay góp ý.

Trong khi, nhà báo Đức Thọ cho rằng, điểm nghẽn chính là quy định về tỷ lệ sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch không được vượt quá 70% tổng năng lượng sử dụng của xe. Điều này cũng đồng nghĩa tỷ lệ sử dụng năng lượng điện (từ pin và mô-tơ điện) phải đạt tối thiểu 30% trên tổng năng lượng sử dụng của xe. Nếu như công nghệ hybrid là điều kiện cần thì tỷ lệ sử dụng năng lượng là điều kiện đủ. Tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ sử dụng năng lượng trên mỗi dòng xe là rất khó khăn do nhiều yếu tố như công nghệ hay thực tế hơn là cách sử dụng xe của người tiêu dùng.