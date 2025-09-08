Tỷ lệ người mua ô tô mới trung thành với một hãng xe đang sụt giảm

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, khách hàng có hàng loạt lựa chọn với các mẫu mã mới liên tục trình làng… việc giữ chân khách hàng trung thành với một thương hiệu ô tô là điều không hề đơn giãn. Lượng khách hàng đã sở hữu ô tô, khi đổi hoặc lên đời ô tô mới sẵn sàng chuyển sang các thương hiệu khác thay vì vẫn trung thành với thương hiệu ban đầu đang có xu hướng gia tăng. Một nghiên cứu mới cho thấy lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu ô tô nói chung đã sụt giảm trong nửa đầu năm 2025. Trong đó, ô tô của các thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng về độ bền bỉ, tiết kiệm nhưng chưa thể sánh được các hãng xe Mỹ về tỷ lệ khách hàng trung thành.

Ảnh: B.H

Cụ thể, dữ liệu từ S&P Global cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1 - 6.2025, General Motor (GM) là nhà sản xuất ô tô đứng đầu về tỷ lệ khách hàng trung thành, với khoảng 68,1% khách hàng từng sở hữu xe của GM, quay lại mua xe thuộc các thương hiệu của nhà sản xuất này khi muốn lên đời, đổi sang xe mới.

Mặc dù nghiên cứu của S&P Global không phân tích chi tiết tỷ lệ khách hàng trung thành của từng thương hiệu trực thuộc GM, nhưng cũng cho thấy Chevrolet Equinox là mẫu xe dẫn đầu về mức độ trung thành với 42,7%. Vị trí thứ hai cũng thuộc về một nhà sản xuất ô tô của Mỹ. Cụ thể với tỷ lệ khách hàng trung thành đạt 58,9%, Tập đoàn Ford chỉ xếp sau GM. Tuy nhiên, nếu xét theo từng thương hiệu, Ford lại là thương hiệu dẫn đầu.

Kết quả này cho thấy sức hút của các mẫu xe Ford bất chấp đây là hãng xe triển khai nhiều đợt triệu hồi nhất trong nửa đầu năm 2025. Thành tích của Ford được củng cố bởi các mẫu xe như Ford F-Series, Expedition và Bronco Sport, mỗi mẫu đều đạt tỷ lệ trung thành trên 60%.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ khách hàng trung thành với thương hiệu trung bình của toàn ngành công nghiệp ô tô đạt 51,1%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2024 Ảnh: B.H

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Chevrolet, Toyota, Tesla và Honda. Mặc dù điểm số của Tesla đã giảm hơn 12 điểm xuống còn 56%. Đáng chú ý, MINI là thương hiệu ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về tỷ lệ khách hàng trung thành, với mức tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, thương hiệu xe điện Việt Nam - VinFast chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Cụ thể, tỷ lệ khách hàng trung thành với VinFast giảm gần 34 điểm phần trăm xuống còn 36%. Trong khi đó, Fiat tiếp tục "đội sổ" với tỷ lệ khách hàng trung thành chỉ 4,3%.

Nghiên cứu của S&P Global cũng cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ khách hàng trung thành với thương hiệu trung bình của toàn ngành công nghiệp ô tô đạt 51,1%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng cao hơn so với mức 50,6% trong nửa đầu năm 2023, cũng như mức 50,6% trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với năm 2021 (đạt mức 52,7%) và nửa đầu năm 2020 (đạt 54,8%).

Khoảng một nửa số thương hiệu chứng kiến mức độ sụt giảm về tỷ lệ khách hàng trung thành Ảnh: B.H

Theo S&P Global, khoảng một nửa số thương hiệu chứng kiến mức độ sụt giảm về tỷ lệ khách hàng trung thành. Cả phân khúc phổ thông và cao cấp đều bị ảnh hưởng.

Ông Vince Palomarez, Phó Giám đốc quản lý sản phẩm, khách hàng thân thiết tại S&P Global Mobility, giải thích: "Sự thay đổi về tỷ lệ khách hàng trung thành với thương hiệu ô tô trong nửa đầu năm nay phản ánh sự cân bằng giữa khối lượng khách hàng quay trở lại thị trường ổn định và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu. Các hộ gia đình mua ô tô mới đang quay trở lại thị trường, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn sẵn sàng thay đổi, chuyển sang mua xe của các thương hiệu khác".

Khi người mua ngày càng ít gắn bó với cùng một thương hiệu ô tô, các hoạt động chinh phục khách hàng của các hãng ô tô đã tăng lên. Trong nửa đầu năm 2025, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hướng đến việc thuyết phục khách hàng của các thương hiệu phổ thông tăng 7,6%, trong khi các thương hiệu ô tô cao cấp tăng 6,2%.