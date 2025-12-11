10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 11.2025: Bộ đôi Mitsubishi dẫn đầu

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà hồi phục tạo động lực thúc đẩy doanh số bán nhiều mẫu mã ô tô tăng trưởng. Danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025 vẫn là những cái tên quen thuộc nhưng trật tự cạnh tranh đã có nhiều xáo trộn.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025 Nguồn: VAMA

Mitsubishi Xpander dù sụt giảm nhưng vẫn giữ được vị thế; cùng với Xforce nắm giữ hai vị trí dẫn đầu. Toyota Vios có bước tiến mạnh mẽ, trong khi xe Hàn một lần nữa vắng bóng khi màn tăng tốc của Honda HR-V đã loại Hyundai Creta ra khỏi cuộc đua.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025:

1. Mitsubishi Xpander: 2.234 xe

Nếu không tính xe điện, Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ trong khi giá bán không chênh lệch quá lớn giúp Mitsubishi Xpander hút khách. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 2.234 xe Xpander trong tháng 11.2025, giảm 410 xe so với tháng 10.2025. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

2. Mitsubishi Xforce: 2.203 xe

Không chỉ Xpander, Xforce cũng là mẫu xe Mitsubishi đang tạo được sức hút trên thị trường. Doanh số Mitsubishi Xforce đạt 2.203 xe trong tháng 11.2025, tăng 349 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mitsubishi Xforce vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 11.2025 tại Việt Nam. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

3. Ford Ranger: 2.040 xe

Mẫu xe bán tải duy nhất góp mặt trong danh sách này. Ford Ranger tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số với 2.040 xe bán ra trong 11.2025, tăng 164 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: Ford

4. Mazda CX-5: 1.766 xe

Đã có 1.766 xe Mazda CX-5 đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 11.2025, tăng 172 xe so với tháng trước đó. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Toyota Yaris Cross: 1.720 xe

Toyota Yaris Cross đang đánh mất phong độ, trong tháng 11.2025 doanh số mẫu xe hạng B này chỉ đạt 1.720 xe, giảm 113 xe so với tháng 10.2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số mẫu xe này sụt giảm. Dù vậy, Yaris Cross vẫn là một trong những mẫu xe Toyota hút khách nhất thị trường. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng. Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Toyota Yaris Cross đạt 13.208 xe Ảnh: T.M.V

6. Toyota Vios: 1.554 xe

Từ vị trí thứ 8, Toyota Vios vươn lên giữa bảng xếp hạng 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 11.2025 với 1.554 xe bán ra, tăng 152 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios là hai mẫu xe Toyota hút khách nhất tại Việt Nam từ đầu năm đến nay Ảnh: T.T.C

7. Honda City: 1.550 xe

Chỉ bán ít hơn Toyota Vios 4 xe, Honda City xếp thứ 7 với thành tích 1.550 xe bán ra trong tháng 11.2025, tăng 263 xe so với tháng trước đó. Động thái tăng ưu đãi gấp đôi với mức giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ là yếu tố giúp Honda City tạo sức hút. Mẫu xe này đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng Ảnh: B.H

8. Ford Territory: 1.539 xe

Sự xuất hiện của bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Doanh số mẫu Crossover 5 chỗ của hãng xe Mỹ đạt 1.539 xe trong tháng 11.2025, tăng 110 so với tháng 10.2025. Mẫu Crossover này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng Ảnh: P.M

9. Ford Everest: 1.449 xe

Mẫu xe thứ ba của Ford góp mặt trong danh sách này. Ford Everest đạt doanh số bán 1.449 xe bán ra trong tháng 11.2025, tăng 34 so với tháng trước đó. Kết quả này nâng doanh số Everest sau 11 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 11.209 xe. Như vậy, Everest cùng với Ranger đang là hai mẫu xe Ford hút khách nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: Ford

10. Honda HR-V: 1.274 xe

Lần đầu tiên trong năm 2025, Honda HR-V góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 11 đạt 1.274 xe, tăng 508 xe so với tháng trước đó. Thiết kế thời trang, vận hành mạnh mẽ, êm mượt cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn được Honda áp dụng giúp doanh số Honda HR-V tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11 để vượt qua những đối thủ như Hyundai Creta. Honda HR-V hiện có 3 phiên bản, trong đó có 1 bản dùng hệ thống động cơ hybrid. Giá bán mẫu xe này ở mức 699 - 869 triệu đồng Ảnh: H.V.N



