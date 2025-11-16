10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025: Xpander trở lại ngôi đầu

Nhu cầu mua sắm ô tô mới của người Việt gia tăng tạo động lực thúc đẩy doanh số bán nhiều mẫu mã ô tô tăng trưởng. Ngoại trừ
Toyota Yaris Cross, các mẫu xe còn lại góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025 đều bán nhiều hơn tháng trước đó. Trong đó, Mitsubishi Xpander có bước tăng trưởng mạnh mẽ để vươn lên vị trí dẫn đầu. Các mẫu Crossover hạng B cho thấy sự áp đảo khi có tới 3 cái tên góp mặt gồm Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta.
10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025
Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025: 1. Mitsubishi Xpander: 2.644 xe
Nếu không tính xe điện, Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10 vừa qua. Mẫu cũ giảm giá xả hàng cùng màn xuất hiện của bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ trong khi giá bán không chênh lệch quá lớn giúp Mitsubishi Xpander hút khách. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 2.644 xe Xpander trong tháng 10.2025, tăng 852 xe so với tháng 9.2025. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng
2. Ford Ranger: 1.876 xe
Mẫu xe bán tải duy nhất góp mặt trong danh sách này. Ford Ranger tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số với 1.876 xe bán ra trong 10.2025, tăng 193 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng
3. Mitsubishi Xforce: 1.854 xe
Không chỉ Xpander, Xforce cũng là mẫu xe Mitsubishi đang tạo được sức hút trên thị trường. Doanh số Mitsubishi Xforce đạt 1.854 xe trong tháng 10.2025, tăng 480 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mitsubishi Xforce tiếp tục góp mặt trong cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025 tại Việt Nam. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng
4. Toyota Yaris Cross: 1.833 xe
Doanh số sụt giảm 131 xe trong tháng 10.2025 không chỉ khiến Yaris Cross mất vị trí dẫn đầu cuộc đua ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam mà còn rơi xuống vị trí thứ 4. Dù vậy, Toyota Yaris Cross vẫn là một trong những cái tên hút khách nhất. Doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 1.833 xe trong tháng 10.2025 đồng thời là mẫu xe Toyota hút khách nhất hiện nay. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng
5. Mazda CX-5: 1.594 xe
Đã có 1.594 xe Mazda CX-5 đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 10.2025, tăng 283 xe so với tháng trước đó. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng
6. Ford Territory: 1.429 xe
Sự xuất hiện của bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng giúp Ford Territory tìm lại sức hút. Doanh số mẫu Crossover 5 chỗ của hãng xe Mỹ đạt 1.429 xe trong tháng 10.2025, tăng 309 so với tháng 9.2025. Mẫu Crossover này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng
7. Ford Everest: 1.415 xe
Mẫu xe thứ ba của Ford góp mặt trong danh sách này. Ford Everest đạt doanh số bán 1.415 xe bán ra trong tháng 10.2025, tăng 346 so với tháng trước đó. Kết quả này nâng doanh số Everest sau 10 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 9.760 xe. Như vậy, Everest cùng với Ranger đang là hai mẫu xe Ford hút khách nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng
8. Toyota Vios: 1.402 xe
Toyota Vios đạt doanh số bán 1.402 xe trong tháng 10.2025, tăng 110 xe so với tháng 9.2025. Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios là hai mẫu xe Toyota hút khách nhất tại Việt Nam những tháng gần đây
9. Honda City: 1.287 xe
Sau 1 tháng vắng bóng, Honda City vừa trở lại danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025 với 1.287 xe bán ra trong tháng 10.2025, tăng 812 xe so với tháng trước đó. Động thái tăng ưu đãi gấp đôi với mức giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ là yếu tố giúp Honda City tạo sức hút. Mẫu xe này đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng
10. Hyundai Creta: 1.022 xe
Đại diện duy nhất của Hyundai góp mặt trong danh sách này. Hyundai Creta bán được 1.022 xe trong tháng 10 vừa qua, tăng 107 xe so với tháng 9.2025; qua đó khép lại 10 tháng đầu năm 2025 với 6.114 xe bán ra. Chính sách ưu đãi, giảm giá bán 50 triệu đồng được TC Motor triển khai trong tháng qua là một trong những yếu tố giúp Creta tạo sức hút
