10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 10.2025: Xpander trở lại ngôi đầu

Nếu không tính xe điện, Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10 vừa qua. Mẫu cũ giảm giá xả hàng cùng màn xuất hiện của bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ trong khi giá bán không chênh lệch quá lớn giúp Mitsubishi Xpander hút khách. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 2.644 xe Xpander trong tháng 10.2025, tăng 852 xe so với tháng 9.2025. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng