10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2025: Ngôi đầu đổi chủ

Trong tháng bán hàng ghi nhận sự hồi phục về sức mua, doanh số tất cả các mẫu mã trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2025 tại Việt Nam đều tăng trưởng so với tháng trước đó. Ngôi đầu tiếp tục đổi chủ với màn tăng tốc của Toyota Yaris Cross đẩy Ford Ranger lại phía sau. Trong khi Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce cũng có bước tăng trưởng để trở lại nhóm dẫn đầu.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Xét theo thương hiệu, Toyota và Ford tiếp tục duy trì sự áp đảo khi đều có tới 3 mẫu xe góp mặt.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2025:

1. Toyota Yaris Cross: 1.964 xe

Lần đầu tiên trong năm 2025, Toyota Yaris Cross vươn lên dẫn đầu cuộc đua 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Bất chấp áp lực ở phân khúc crossover hạng B ngày càng tăng, Toyota Yaris Cross vẫn là một trong những cái tên hút khách nhất với doanh số đạt 1.964 xe (trong đó có 122 xe thuộc bản hybrid). So với tháng trước đó, lượng xe Yaris Cross tăng 952 xe. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, hiện có giá 650 - 765 triệu đồng Ảnh: B.H

2. Mitsubishi Xpander: 1.792 xe

Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, doanh số Mitsubishi Xpander đã có sự cải thiện. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 1.792 xe Xpander trong tháng 9.2025, tăng 886 xe so với tháng 8.2025. Như vậy. Kết quả này một phần đến từ ưu đãi giảm giá để xả hàng mẫu cũ, đồng thời trình làng bản nâng cấp có nhiều thay đổi. Mitsubishi Xpander hiện đang phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; có giá 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

3. Ford Ranger: 1.683 xe

Ford Ranger rơi xuống vị trí thứ 3 dù doanh số bán hàng được cải thiện. Xe bán tải này đạt lượng tiêu thụ 1.683 xe bán ra trong 9.2025, tăng 172 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

4. Mitsubishi Xforce: 1.374 xe

Doanh số Mitsubishi Xforce đạt 1.374 xe trong tháng 9.2025, tăng 474 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mitsubishi Xforce tiếp tục góp mặt trong cuộc đua 10 ô tô dùng động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2025 tại Việt Nam. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách mua. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Mazda CX-5: 1.311 xe

Đã có 1.311 xe Mazda CX-5 đến tay người dùng tại Việt Nam trong tháng 9.2025, tăng 286 xe so với tháng trước đó. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

6. Toyota Vios: 1.292 xe

Toyota Vios đạt doanh số bán 1.292 xe trong tháng 9.2025, tăng 566 xe so với tháng 8.2025, Mức ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios là hai mẫu xe Toyota hút khách nhất tại Việt Nam những tháng gần đây Ảnh: T.C

7. Ford Territory: 1.120 xe

Sự góp mặt của bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng giúp Ford Territory tìm lại sức hút. Doanh số mẫu crossover 5 chỗ của hãng xe Mỹ đạt doanh số 1.120 xe trong tháng 9.2025, tăng 639 so với tháng 8.2025. Mẫu crossover này hiện đang phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, có giá 762 - 896 triệu đồng

Ảnh: Chí Tâm

8. Ford Everest: 1.069 xe

Mẫu xe thứ ba của Ford góp mặt trong danh sách này. Ford Everest đạt doanh số bán 1.069 xe bán ra trong tháng 9.2025, tăng 16 so với tháng trước đó. Kết quả này nâng doanh số Everest sau 9 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 8.345 xe. Như vậy, Everest cùng với Ranger đang là hai mẫu xe Ford hút khách nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, có giá 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: B.H

9. Toyota Corolla Cross: 984 xe

Toyota Corolla Cross tiếp tục góp mặt trong top 10 ô tô dùng động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2025 với doanh số đạt 984 xe, tăng 311 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi từ nhà phân phối công với những lợi thế về thiết kế thời trang, không gian rộng, vận hành bền bỉ, tiết kiệm… giúp Toyota Corolla Cross được khách hàng ưa chuộng. Mẫu xe này hiện còn 2 phiên bản, có giá 820 - 905 triệu đồng Ảnh: B.H

10. Hyundai Tucson: 952 xe

Sau ba tháng vắng bóng, Hyundai Tucson góp mặt trở lại trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu xe này đạt 952 xe trong tháng 9.2025, tăng 334 xe so với tháng 8.2025, đồng thời trở thành mẫu xe hút khách nhất của Hyundai tại Việt Nam hiện nay. Hyundai Tucson cũng được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối 4 phiên bản, có giá 769 - 989 triệu đồng Ảnh: TC Motor



