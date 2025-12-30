Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe hybrid ít gặp sự cố, đáng tin cậy hơn xe động cơ đốt trong

Bá Hùng
Bá Hùng
30/12/2025 13:46 GMT+7

Ô tô hybrid được đánh giá hoạt động ổn định, ít gặp lỗi và đáng tin cậy hơn so với xe động cơ đốt trong, xe hybrid cắm sạc và thậm chí cả ô tô điện theo kết quả khảo sát, phân tích vừa được Consumer Reports công bố.

Bên cạnh xếp hạng các thương hiệu ô tô theo điểm số mức độ tin cậy, hàng năm Tạp chí đánh giá ô tô Consumer Reports thường tiến hành cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dùng ô tô với từng dòng xe cũng như mẫu mã ô tô. Kết quả khảo sát, phân tích ô tô theo loại hệ thống truyền động của Consumer Reports năm nay cho thấy, ô tô hybrid truyền thống là dòng xe ít gặp lỗi, đáng tin cậy hơn so với xe động cơ đốt trong, xe hybrid cắm sạc (Plug-in hybrid - PHEV) và thậm chí cả ô tô điện.

Ô tô hybrid ít gặp sự cố, đáng tin cậy hơn hơn xe động cơ đốt trong - Ảnh 1.

Ô tô hybrid truyền thống ít dính lỗi, đáng tin cậy hơn so với xe động cơ đốt trong, theo Consumer Reports

Ảnh: B.H

Cụ thể, theo Consumer Reports, ô tô hybrid ít gặp sự cố hơn 15% so với xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng. Trong khi đó, trong quá trình sử dụng, trung bình ô tô điện và xe Plug-in hybrid (PHEV) gặp nhiều vấn đề hơn khoảng 80% so với xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng.

Ông Jake Fisher - Giám đốc cấp cao về thử nghiệm ô tô tại Consumer Reports, cho biết. "Ô tô điện và xe Plug-in hybrid gặp nhiều vấn đề hơn là do chúng có thiết kế mới hơn so với công nghệ xe chạy xăng, nên một số lỗi vẫn cần được khắc phục. Ngược lại, xe hybrid truyền thống đã có mặt trên thị trường gần ba thập kỷ, công nghệ này đã được kiểm chứng và đáng tin cậy hơn".

Nhiều người cho rằng, xe PHEV có vẻ tương tự như xe hybrid truyền thống, nhưng thực tế chúng phức tạp hơn đáng kể. Không giống như xe hybrid truyền thống, xe PHEV có thể cắm sạc để chạy một quãng đường ngắn chỉ bằng điện. Ngoài việc giúp xe vận hành, xe hybrid cắm sạc cần phải sạc pin, sưởi ấm và làm mát ca-bin mà không cần dựa vào động cơ đốt trong.

Theo Consumer Reports, nhiều mẫu xe hybrid có độ tin cậy cao dựa trên các thiết kế đã có độ tin cậy từ trước. Bên cạnh đó, những mẫu xe đó sử dụng hệ thống truyền động hybrid mà các nhà sản xuất đã liên tục cải tiến trong nhiều năm qua.

Ô tô hybrid ít gặp sự cố, đáng tin cậy hơn hơn xe động cơ đốt trong - Ảnh 2.

Ô tô hybrid truyền thống thường được sản xuất bởi các thương hiệu nổi tiếng về độ tin cậy của ô tô, chẳng hạn như Toyota, Honda và Lexus

Ảnh: B.H

Ngoài ra, ông Steven Elek - Trưởng chương trình phân tích dữ liệu ô tô tại Consumer Reports cho rằng: "Một lý do chính khiến ô tô hybrid truyền thống thường đáng tin cậy hơn là vì chúng chủ yếu được sản xuất bởi các thương hiệu nổi tiếng về độ tin cậy ô tô, chẳng hạn như. Toyota, Honda và Lexus".

Kết quả Consumer Reports công bố dựa trên dữ liệu khảo sát người dùng ô tô về các vấn đề mà họ gặp phải với chiếc xe của mình trong 12 tháng qua. Cụ thể, Consumer Reports đã thu thập dữ liệu từ hơn 380.000 chủ xe được kết quả khảo sát, với các xe được sản xuất, phân phối từ năm 2000 - 2025 và một số xe thuộc phiên bản 2026. Sau đó, thống kê, nghiên cứu 20 sự cố phổ biến nhất, từ những vấn đề nhỏ như phanh đến những vấn đề lớn như sửa chữa hộp số, động cơ, pin và bộ sạc pin ô tô điện hết hạn bảo hành và cân nhắc mức độ nghiêm trọng của từng loại vấn đề.

Các hãng ô tô Nhật Bản tiếp tục áp đảo danh sách 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2026 theo kết quả khảo sát, phân tích vừa được Consumer Reports công bố, trong đó Toyota vượt qua Subaru để chiếm vị trí dẫn đầu.

