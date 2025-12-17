10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất 2026: Xe Nhật áp đảo, Toyota vượt Lexus

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng hay vận hành… độ tin cậy đối với thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định mua ô tô mới của khách hàng. Bởi đơn giản, không ai muốn mất thời gian đi lại giữa các garage sửa chữa để giải quyết các vấn đề, sự cố trên ô tô nhất là khi hết thời hạn bảo hành, chi phí sửa chữa tăng. Với nhiều người mua ô tô, độ tin cậy của một thương hiệu thậm chí còn quan trọng hơn khả năng vận hành hay trang bị tính năng, công nghệ. Chính vì vậy, hàng năm Tạp chí đánh giá ô tô Consumer Reports thường tiến hành các cuộc khảo sát, phân tích để tìm ra những thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất trên thị trường nhằm giúp khách hàng có thêm thông tin khi lựa chọn mua ô tô.

Độ tin cậy đối với thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định mua ô tô mới của khách hàng Ảnh: B.H

Tương tự những năm trước, xếp hạng của Consumer Reports năm nay dựa trên dữ liệu khảo sát người dùng ô tô về các vấn đề mà họ gặp phải với chiếc xe của mình. Cụ thể, Consumer Reports đã thu thập dữ liệu từ hơn 380.000 chủ xe được kết quả khảo sát, với các xe được sản xuất, phân phối từ năm 2000 - 2025 và một số xe thuộc phiên bản 2026. Sau đó, thống kê, nghiên cứu 20 sự cố phổ biến nhất, từ những vấn đề nhỏ như phanh đến những vấn đề lớn như sửa chữa hộp số, động cơ, pin và bộ sạc pin ô tô điện hết hạn bảo hành và cân nhắc mức độ nghiêm trọng của từng loại vấn đề. Đối với xe hybrid và xe điện, hiệu suất pin, hệ thống điện cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của hệ thống truyền động điện trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay.

Trên cơ sở đó, Consumer Reports đưa ra bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2026 theo thang điểm từ 1 - 100 điểm. Kết quả công bố mới đây cho thấy thương hiệu ô tô Nhật Bản áp đảo khi có đến 6 thương hiệu lọt vào top 10.

10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất 2026 Nguồn: Consumer Reports

Kết quả được Consumer Reports công bố cho thấy Toyota là thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2026 với 66/100 điểm. Kết quả này giúp Toyota lần đầu tiên kể từ năm 2022 vượt mặt Subaru trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất. Theo các nhà phân tích của Consumer Reports, việc điểm số tin cậy của nhiều mẫu mã vốn nổi tiếng về độ bền như Camry, Tacoma, Tundra được cải thiện cùng với sự xuất hiện của 4Runner mới giúp Toyota lấy lại vị thế dẫn đầu.

Trong khi đó, Subaru xếp thứ hai với 63/100 điểm, chủ yếu nhờ vào kết quả của hai mẫu Impreza, Crosstrek. Thương hiệu xe sang Lexus tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ ba với 60/100 điểm, đáng chú ý không có mẫu xe nào của Lexus đạt điểm số dưới mức trung bình. Vị trí tiếp theo thuộc về Honda với 59/100 điểm. Như vậy, trong số 6 thương hiệu ô tô Nhật Bản góp mặt trong top 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất 2026 có tới 4 thương hiệu xếp ở 4 vị trí đầu bảng. Hai thương hiệu còn lại là Nissan (57/100 điểm); Acura (54/100 điểm) lần lượt chiếm vị trí thứ 6 và thứ 7.

Thương hiệu xe sang Lexus tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ ba với 60/100 điểm Ảnh: Motor1

Chen chân vào nhóm đầu bảng xếp hạng với các thương hiệu Nhật Bản là BMW. Hãng ô tô hạng sang đến từ Đức đạt điểm số 58/100 điểm. Ba vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Buick (51/100 điểm); Tesla (50/100 điểm) và KIA (49/100 điểm).

Trong đó, Tesla có sự cải thiện rõ rệt khi tăng tám bậc so với năm ngoái và chen chân vào top 10. Kết quả tích cực này có đóng góp từ nhiều mẫu mã như Model 3 và Model Y - hai mẫu xe điện đáng tin cậy nhất trong cuộc khảo sát. Model S và Model X ở mức trung bình, trong khi Cybertruck tiếp tục ở dưới mức trung bình. Ngoài ra, theo Consumer Reports điểm số trung bình về độ tin cậy của các dòng xe hybrid đã được cải thiện đáng kể so với năm ngoái.