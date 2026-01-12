Hyundai bán hơn 53.000 xe tại Việt Nam năm 2025, mẫu xe nào được ưa chuộng nhất?

Sau nhiều tháng kinh doanh trầm lắng, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa cho thấy tín hiệu tích cực về doanh số bán hàng giai đoạn cuối năm. Đặc biệt là tháng 12.2025 vừa qua, thương hiệu xe Hàn Quốc ghi nhận doanh số đạt 6.704 xe, tăng khoảng 23% so với tháng trước đó. Đây được xem là mức tăng trưởng ấn tượng, đồng thời phản ánh nỗ lực đẩy mạnh bán hàng của HTV trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước đang bước vào cao điểm mua sắm.

3 mẫu xe hút khách nhất của thương hiệu Hàn Quốc gồm Hyundai Creta, Hyundai Tucson và Hyundai Accent. Creta khép lại tháng 12 với 1.696 xe đến tay người dùng, tăng gần 500 xe so với tháng trước. Tucson xếp thứ hai với doanh số đạt 1.401 xe. Trong khi, mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent bán ra 788 xe trong tháng cuối năm.

Doanh số xe ô tô Hyundai tại Việt Nam tăng mạnh trong tháng 12.2025 ẢNH: H.T.V

Những mẫu mã còn lại trong danh mục sản phẩm của Hyundai dù không có mẫu nào đạt doanh số trên 500 xe, tuy nhiên cũng đều duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, Grand i10 bán ra 381 xe, tăng 21 xe. Stargazer bàn giao 335 xe đến tay người dùng, tăng 30 xe. Bộ 3 SUV gồm Venue, Santa Fe và Palisade ghi nhận doanh số lần lượt 267 xe, 242 xe và 134 xe. Mẫu MPV gia đình Hyundai Custin bán ra 152 xe.

Nhìn chung, động lực giúp doanh số hầu hết dòng xe Hyundai đồng loạt bật tăng trong tháng cuối năm 2025 chủ yếu nhờ các chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh tay từ phía hãng và đại lý. Trong đó, nhiều mẫu được áp dụng kích cầu giá trị lên đến vài trăm triệu đồng.

Hyundai Accent dù vẫn nằm trong nhóm những mẫu xe có doanh số cao của Hyundai, nhưng đã không còn hút khách như năm ngoái ẢNH: NGUYỄN DUY

Tính lũy kế cả năm 2025, Hyundai bán ra tổng cộng 53.229 xe ô tô các loại tại thị trường Việt Nam. Con số này cho thấy hãng vẫn duy trì được quy mô đáng kể trong nhóm các thương hiệu ô tô phổ thông. Mặc dù vậy, nếu so với kết quả bán hàng của năm 2024 (đạt 67.168 xe), lượng xe Hyundai bán ít giảm khoảng 14.000 xe, tương đương gần 20%. Đây là mức giảm không nhỏ trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam được đánh giá là đã dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng vì kinh tế đi xuống.

SUV, crossover thành trụ cột doanh số

Phân tích cơ cấu bán hàng của HTV có thể thấy, năm 2025 những mẫu SUV, crossover tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp lớn vào thị phần. Cụ thể, thống kê kết quả bán hàng cho thấy, kết thúc năm qua, 5 mẫu SUV, crossover phổ thông của hãng xe Hàn Quốc phân phối tại Việt Nam (gồm Venue, Creta, Tucson, Santa Fe và Palisade) bán ra tổng cộng 24.368 xe. Con số này chiếm đến gần 46% trên tổng thị phần.

Bộ đôi Tucson và Creta trở thành hai "trụ cột" mới, giúp Hyundai duy trì doanh số tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Trong đó, bộ đôi Tucson và Creta nổi lên thành những điểm sáng mới. Tucson sau 12 tháng bán ra tổng cộng 9.243 xe. Trong khi Creta cũng đánh dấu một năm thành công khi đạt lượng xe bàn giao lên đến 9.046 xe, tăng gần 500 xe.

Có thể nói, màn "tỏa sáng" của Tucson và Creta trong năm qua có ý nghĩa rất quan trọng với HTV. Bởi đây chính là điểm tựa mới để thương hiệu xe Hàn Quốc duy trì thị phần tại Việt Nam, khi những mẫu xe từng "gồng gánh" doanh số của hãng những năm trước đây như Accent hay Santa Fe đang dần chững lại.

Accent cả năm 2025 chỉ bán ra 7.088 xe, giảm gần một nửa so với con số ấn tượng 13.538 xe của năm 2024. Hyundai Santa Fe còn "bết bát" hơn. Cộng dồn năm vừa qua, mẫu SUV, crossover cỡ trung này chỉ bàn giao 2.622 xe đến tay người dùng, giảm đến hơn 4.300 xe, tương đương khoảng 62% so với năm 2024.

Xe Hàn Quốc đang gặp khó

Từ góc độ thị trường, dễ nhận thấy năm 2025 là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng ô tô; khi sức mua phục hồi không đồng đều, chi phí sở hữu xe tăng và người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền. Riêng với nhóm xe Hàn Quốc nói chung và Hyundai nói riêng, áp lực lại ngày càng lớn hơn khi mặt bằng giá xe đang bị đẩy xuống rất thấp sau những cuộc chạy đua kích cầu kéo dài. Trong khi, một trong những lợi thế lớn nhất của xe Hàn Quốc tại Việt Nam nhiều năm qua vẫn là giá bán.

Những thương hiệu xe Hàn Quốc như Hyundai hay KIA đang gặp khó trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại thị trường Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhiều chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, với những gì đang diễn ra trên thị trường, xe Hàn Quốc dự báo sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn trong năm 2026. Bởi cuộc đua ưu đãi, giảm giá bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sức ép cạnh tranh nội địa lại ngày càng trở nên khốc liệt, khi những ông lớn như Toyota, Ford vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đó là chưa kể, thị trường ô tô Việt hai năm trở lại đây đang chứng kiến làn sóng "điện hóa" mạnh mẽ. Thương hiệu nội địa VinFast liên tục đẩy mạnh sản lượng và phủ sóng thị trường. Các hãng xe Trung Quốc cũng dồn dập đổ bộ, với mũi nhọn tiềm năng là các dòng xe năng lượng mới (NEV). Trong khi, Hyundai và KIA dù cũng đã "rục rịch" trình làng thêm các mẫu mã, phiên bản xe xanh; nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự cho thấy kế hoạch chuyển hướng rõ ràng.

Do vậy, các chuyên gia cho rằng, nếu không sớm có những động thái điều chỉnh chiến lược sản phẩm và giá bán phù hợp hơn; các thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai và KIA sẽ còn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn tại thị trường Việt Nam.