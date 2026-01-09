Loạt xe 7 chỗ Hyundai ưu đãi mạnh tháng cận tết, có mẫu giảm 200 triệu đồng

Bước vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm giá lan rộng, phản ánh rõ thực tế sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Trong số các hãng xe đẩy mạnh ưu đãi, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) thu hút sự chú ý khi giảm giá đồng loạt nhiều mẫu xe. Đặc biệt là nhóm xe 7 chỗ gồm Hyundai Stargazer, Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade.

Hyundai Stargazer - Xe MPV 7 chỗ giảm giá gần 100 triệu đồng

Trong tháng 1.2026, Stargazer được áp dụng mức ưu đãi tối đa 96 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc quy đổi sang các gói quà tặng, chi phí lăn bánh. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu xe này tại thời điểm cận Tết giảm đáng kể so với niêm yết ban đầu. Đây được xem là động thái nhằm kích thích nhu cầu mua xe gia đình phục vụ đi lại dịp Tết, đồng thời giải phóng lượng xe tồn kho sản xuất trong năm 2025.

Hyundai Stargazer hiện đang là xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ có giá thấp nhất thị trường Việt Nam ẢNH: N.D

Hyundai Stargazer hiện đang phân phối tổng cộng 3 phiên bản, niêm yết giá dao động 489 - 599 triệu đồng. Đáng chú ý, không chỉ có lợi thế về giá, Stargazer còn được Hyundai nhấn mạnh yếu tố chi phí sử dụng lâu dài, khi đi kèm chính sách bảo hành kéo dài so với mặt bằng chung phân khúc (mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km).

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá mua ban đầu và chi phí sở hữu, việc giảm sâu giá bán giúp Stargazer trở nên "dễ tiếp cận" hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô 7 chỗ.

Hyundai Santa Fe tiếp tục giảm giá kỷ lục 220 triệu đồng

Ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung, Hyundai Santa Fe trước đây từng giữ vị thế mẫu xe chủ lực của Hyundai tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên ở thế hệ mới, mẫu xe Hàn Quốc không còn duy trì được sức hút, lượng xe bán ra liên tục giảm mạnh. Để thuyết phục người dùng, TC Motor thời gian qua liên tục tung ra nhiều ưu đãi lớn.

Santa Fe giảm giá mạnh nhất trong danh mục xe của Hyundai trong tháng đầu năm 2026 ẢNH: N.D

Tháng 1.2026, Santa Fe được các đại lý triển khai chương trình kích cầu "rầm rộ" hơn, với mức giảm cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Hiện mẫu xe Hàn Quốc phân phối tổng cộng 5 phiên bản, niêm yết giá từ 1,069 - 1,369 tỉ đồng. Sau khi khấu trừ, giá thực tế của mẫu SUV, crossover này xuống sát mốc khởi điểm từ 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, tương tự mẫu xe đàn em Stargazer, khách mua Santa Fe còn được Hyundai áp dụng kèm chính sách bảo hành kéo dài so với mặt bằng chung phân khúc (mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000 km).

Hyundai Palisade ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán, doanh số Hyundai Palisade vẫn khá chậm. Vì vậy, để mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn này có thể thu hút người dùng, Hyundai Thành Công tiếp tục ưu đãi mạnh tay trong tháng 1.2026.

Theo đó, mức giảm giá tối đa cho khách mua Palisade lên đến 200 triệu đồng, bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV và đại lý chính hãng, cùng quyền lợi từ thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim. Ngoài ra, một số đại lý còn triển khai thêm các gói ưu đãi giá kèm quà tặng nhằm tăng lực cạnh tranh, thu hút khách mua mẫu SUV này.

Palisade, mẫu SUV "xịn" nhất của Hyundai cũng được giảm giá mạnh ẢNH: B.H

Hyundai Palisade được HTV lắp ráp và tung ra thị trường Việt Nam từ tháng 9.2023. Xe trang bị động cơ dầu diesel 2.2 Crdi, có công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC và hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smart Sense. Xe có hai cấu hình 7 ghế hoặc 6 ghế với hàng ghế thứ 2 kiểu Captain (tùy phiên bản), đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Hiện tại, Hyundai Palisade phân phối tại thị trường Việt Nam 4 phiên bản, trong đó bản Palisade Exclusive 6 - 7 chỗ có giá đề xuất 1,469 - 1,479 tỉ đồng; bản Palisade Prestige 6 - 7 chỗ có giá 1,559 - 1,589 tỉ đồng.