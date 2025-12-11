Người Việt ngày càng ưa chuộng ô tô 7 chỗ

Trái với sự sụt giảm doanh số của dòng xe sedan, lượng tiêu thụ ô tô 7 chỗ gồm hàng loạt mẫu mã thuộc dòng MPV, SUV hay crossover tại Việt Nam ngày càng gia tăng, phản ánh rõ thực tế người Việt ngày càng ưa chuộng ô tô kích thước lớn, rộng rãi, 7 chỗ ngồi.

Ô tô 7 chỗ ngày càng được người Việt ưa chuộng

Theo danh mục sản phẩm của các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, dòng ô tô 7 chỗ hiện nay bao gồm các phân khúc như xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi, MPV cỡ lớn, crossover 5+2 chỗ hay SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm rời (kiểu body on frame). Trong đó, MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi hay Crossover 5+2 chỗ thường có giá bán từ 550 triệu đồng đến 1 tỉ đồng; dòng MPV cỡ lớn hay SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm rời có giá bán trên 1 tỉ đồng. Sự đa dạng về mẫu mã, kiểu loại cũng như giá bán… giúp người Việt có khá nhiều lựa chọn khi mua xe 7 chỗ.

Lượng tiêu thụ xe 7 chỗ với hàng loạt mẫu mã thuộc dòng MPV, SUV hay crossover tại Việt Nam ngày càng gia tăng Ảnh: B.H

Thực tế cho thấy, không ít cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp đang chuyển dần sang sử dụng các dòng ô tô 7 chỗ vốn khả năng chuyên chở người, hành lý nhiều hơn xe sedan hay SUV đô thị.

Gia đình chỉ có 4 người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ nhưng anh Lê Hoàng Trang ngụ phường Cát Lái, TP.HCM vẫn chọn mua chiếc Mitsubishi Xpander để sử dụng. Lý giải về quyết định này, anh Trang cho biết: "Xác định mua ô tô sử dụng lâu dài nên tôi chọn luôn dòng xe 7 chỗ như Xpander. Thiết kế gọn gàng nhưng khoang ca-bin có tới 7 chỗ rất hữu dụng trong các trường hợp muốn chở 7 người hay nhiều hành lý. Đây là điều mà các dòng xe như sedan hay SUV đô thị không thể làm được".

Thực tế, không chỉ nhóm khách hàng mua xe sử dụng gia đình, nhiều cá nhân, doanh nghiệp mua ô tô sử dụng cho các dịch vụ vận chuyển khách, taxi công nghệ, taxi truyền thống cũng đang chuyển dần sang các dòng ô tô 7 chỗ. Chính vì vậy, dễ nhận thấy tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM các dòng xe 7 chỗ như Hyundai Stargazer, Toyota Avanza, Toyota Veloz Cross hay ngay cả Toyota Innova Cross, xe điện VinFast Limo Green… được các doanh nghiệp taxi hay cá nhân chạy xe taxi công nghệ sử dụng ngày càng phổ biến.

Không ít người lên đời xe hay đổi sang xe mới cũng hướng sự lựa chọn sang các dòng xe 7 chỗ Ảnh: B.H

Thậm chí, không ít người lên đời xe hay đổi sang xe mới cũng hướng sự lựa chọn sang các dòng xe 7 chỗ. Vừa nhượng lại chiếc Mazda CX-5 mới sử dụng được gần 3 năm để mua một chiếc Ford Everest mới, anh Hoàng Trọng Lân, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM cho biết: "Nhu cầu công việc thường xuyên đi lại, thỉnh thoảng chở gia đình đi du lịch nên dòng crossover 5 chỗ đôi khi khá bất tiện. Không chỉ rộng hơn, chở được nhiều người hơn, dòng SUV 7 chỗ như Ford Everest lại vận hành linh hoạt và thích hợp với nhiều dạng địa hình hơn".

Nhiều người dùng cho biết việc sở hữu một chiếc ô tô 7 chỗ giờ đây không còn đồng nghĩa với cảm giác cồng kềnh hay tốn kém, thay vào đó là sự tiện nghi, phù hợp với đặc thù giao thông Việt Nam.

Doanh số các dòng ô tô 7 chỗ tăng trưởng

Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng cùng với chiến lược sản phẩm, ưu đãi của các nhà sản xuất, phân phối đang giúp ô tô 7 chỗ tại Việt Nam tăng trưởng doanh số bất chấp sức mua trên thị trường liên tục biến động kể từ đầu năm đến nay.

Doanh số ô tô 7 chỗ tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng Ảnh: B.H

Theo số liệu tổng hợp sơ bộ từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính từ tháng 1 đến 10.2025, tổng lượng ô tô 7 chỗ thuộc các phân khúc khác nhau bán ra thị trường đạt gần 65.000 xe, tăng 3,1% tương đương khoảng 2.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng phân khúc xe MPV 7 chỗ đạt 43.100 xe, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh các mẫu mã vốn đã hút khách như Mitsubishi Xpander, KIA Carnival làm mới mẫu mã, công nghệ, tính năng… Phân khúc này còn có sự góp mặt của các mẫu xe điện VinFast Limo Green, BYD M6 hay mới nhất Toyota Innova Cross cũng được hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm phiên bản mới.

Ở phân khúc crossover 7 chỗ, doanh số các mẫu mã như Honda CR-V, Mazda CX-8 cũng đạt mức khá cao. Mới đây, phân khúc này còn có sự tham gia của "tân binh" Mitsubishi Destinator.

Lượng tiêu thụ các mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm rời đạt 12.582 xe, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Đáng chú ý, phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm rời gồm các mẫu mã như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X và Toyota Fortuner cũng có sự tăng trưởng với lượng tiêu thụ đạt 12.582 xe, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức giá ngày càng dễ tiếp cận, nhiều công nghệ, tính năng, vận hành linh hoạt lại đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người Việt; ô tô 7 chỗ được dự báo sẽ tiếp tục là phân khúc "nóng" của thị trường ô tô Việt Nam đồng thời sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.