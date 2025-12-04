Hyundai Santa Fe tại Việt Nam có thêm bản hybrid, giá 1,369 tỉ đồng

Đúng như thông tin đồn đoán trước đây, ngay đầu tháng 12.2025, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức đưa trở lại thị trường Hyundai Santa Fe Hybrid. Phiên bản sử dụng động cơ lai xăng - điện, kỳ vọng sẽ là "phát súng" đầu tiên mở màn kế hoạch đẩy mạnh quá trình điện hóa dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam

Đáng chú ý, so với phiên bản hybrid từng xuất hiện trước đây trên thế hệ cũ, Santa Fe Hybrid mới trang bị hệ truyền động turbo - hybrid độc quyền của hãng, kết hợp động cơ xăng tăng áp SmartStream 1.6 lít và mô-tơ điện. Trong đó, động cơ xăng sử dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm và mô-tơ điện đạt công suất 44,2 kW. Khi kết hợp, toàn hệ thống đạt tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Sức mạnh này tương đương nhiều mẫu SUV trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp đang bán trên thị trường.

Hyundai Santa Fe Hybrid có giá 1,369 tỉ đồng tại Việt Nam ẢNH: TC MOTOR

Đặc biệt, Hyundai tạo khác biệt cho Santa Fe Hybrid thông qua công nghệ TMED (Transmission Mounted Electric Device). Đây là hệ thống hybrid hiệu năng cao, kết hợp hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa dành riêng cho xe hybrid, thay vì hộp số vô cấp CVT như xu hướng chung.

Hãng xe Hàn Quốc cũng trang bị độc quyền công nghệ Active Shift Control (ASC) cho phiên bản mới của mẫu crossover cỡ trung. Thay vì sử dụng bộ biến mô truyền thống, hệ thống ASC cho phép mô-tơ điện kiểm soát việc chuyển số bằng cách giám sát tốc độ quay của bộ truyền động với tần suất 500 lần/giây. Nhờ đó, động cơ điện chủ động đồng bộ tốc độ quay của động cơ và hộp số, giúp thời gian chuyển số giảm 30%; đồng thời tạo cảm giác sang số mượt mà hơn.

Ngoài ra, để tăng sự êm ái khi vận hành, Hyundai trang bị mô-tơ khởi động và máy phát điện tích hợp HSG, giúp xe khởi động êm, hạn chế rung giật và bảo vệ động cơ tốt hơn trong các tình huống bật/tắt liên tục. Mô-tơ điện dạng nam châm vĩnh cửu đặt trong (IPM) hỗ trợ cho hệ thống phanh tái tạo năng lượng, còn bộ pin Li-ion Polymer được đặt dưới hàng ghế thứ hai nhằm tối ưu hóa không gian khoang hành lý và cân bằng trọng tâm.

Điểm nhấn ở khả năng vận hành của Hyundai Santa Fe Hybrid là hệ truyền động turbo - hybrid độc quyền, cùng công nghệ TMED ẢNH: TC MOTOR

Nhờ sự kết hợp này, Santa Fe Hybrid chỉ tiêu hao nhiên liệu ở mức 5,94 lít/100 km ở điều kiện đường trường và 6,37 lít/100 km ở trên đường hỗn hợp, theo công bố từ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đây là con số vượt trội nếu so với các đối thủ trực tiếp trong nhóm SUV, crossover cỡ D.

Xét về kiểu dáng, Santa Fe Hybrid vẫn mang ngôn ngữ thiết kế "boxy" đậm chất SUV truyền thống, kết hợp phong cách hiện đại của Hyundai. Xe giữ nguyên kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.830 x 1.900 x 1.770 (mm), chiều dài cơ sở 2.815 mm.

Trang bị ngoại thất gồm cụm đèn chiếu sáng LED thích ứng và dải đèn định vị hình chữ H tạo dấu ấn nhận diện mới. Hãng cũng trang bị mặt ca-lăng tích hợp công nghệ đóng mở khe hút gió chủ động AAF, giúp tối ưu khí động học, cùng bộ mâm 20 inch thiết kế đa châu. Đuôi xe vẫn kiểu hình hộp vuông vức tương tự các phiên bản đã phân phối trước đây.

Không gian nội thất của Santa Fe Hybrid vẫn trang bị hàng loạt tiện nghi, công nghệ ẢNH: TC MOTOR

Bên trong ca-bin, điểm nhấn của Santa Fe Hybrid vẫn nằm ở cụm màn hình cong Panorama với hai màn hình cùng kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng bản đồ vệ tinh độc quyền. Nhiều trang bị cao cấp tiếp tục xuất hiện như ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, hàng ghế trước tích hợp sưởi và làm mát; tính năng hiển thị thông tin trên kính lái (HUD); sạc không dây đôi 15W và cổng USB-C công suất 27W. Phiên bản này được trang bị lẫy chuyển số tích hợp sau vô-lăng, với tính năng kép: vừa giúp thay đổi khả năng gia tốc, vừa đóng vai trò là nút tùy chỉnh mức độ thu hồi động năng (Regenerative Braking).

Bên cạnh đó, Santa Fe Hybrid cũng trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn tương tự bản Prestige. Trong đó, ngoài những tính năng cơ bản, xe còn có gói công nghệ Hyundai SmartSense thế hệ 2, với loạt tính năng hỗ trợ người lái, như hỗ trợ tránh va chạm trước, giám sát và tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo mở cửa an toàn SEW, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ tránh va chạm sau. Mẫu xe này cũng đạt các chứng nhận an toàn cao nhất từ Euro NCAP, NHTSA và IIHS.

Phiên bản hybrid mới không chỉ mở rộng danh mục điện hóa của Hyundai mà còn tăng thêm sức cạnh tranh cho Santa Fe ẢNH: TC MOTOR

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe Hybrid được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc, giá niêm yết 1,369 tỉ đồng. Mẫu xe hybrid này không chỉ mở rộng danh mục điện hóa của Hyundai mà còn cung cấp thêm lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ và an toàn.