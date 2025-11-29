Thay sedan, xe SUV cỡ nhỏ 'gánh' doanh số cho nhiều hãng ô tô tại Việt Nam

Từng "lép vế" trước xe sedan về doanh số nhưng khi thời thế thay đổi, xu hướng chọn mua ô tô có sự chuyển dịch… dòng xe SUV cỡ nhỏ tầm giá dưới 750 triệu đồng giờ lại đang sắm vai "gà đẻ trứng vàng" thay dòng sedan để "gồng gánh" doanh số cho nhiều hãng ô tô tại Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Thời hoàng kim đã qua, sedan không còn là dòng ô tô bán chạy nhất Việt Nam

Khoảng 5 năm về trước, dòng xe sedan đặc biệt là phân khúc sedan hạng B được biết đến như một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam với tổng doanh số đạt hơn 70.000 xe mỗi năm. Ở thời điểm đó, cứ trung bình 10 chiếc ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam, có tới hơn 6 chiếc thuộc dòng sedan.

Từng có thời điểm sedan là dòng ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam Ảnh: T.C

Kiểu dáng thời trang lịch lãm, nhiều trang bị, tính năng, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt giá bán dễ tiếp cận giúp dòng xe sedan nói chung đặc biệt là sedan hạng B dưới 600 triệu đồng… được nhiều khách hàng lựa chọn khi mua ô tô. Toyota Vios với doanh số trung bình gần 25.000 xe/năm; Hyundai Accent (gần 22.000 xe/năm) hay Honda City (gần 15.000 xe/năm)… không chỉ trở thành xe bán chạy nhất của thương hiệu mà còn thay nhau nắm giữ ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam hàng năm. Thậm chí, các mẫu mã này còn được ví như "gà đẻ trứng vàng" đóng góp từ 20% - 30% doanh số hàng năm của các thương hiệu như Toyota, Honda, Hyundai tại thị trường Việt Nam.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Thế nhưng, không triều đại nào tồn tại mãi mãi, khi thị trường ô tô ngày càng đa dạng mẫu mã, tính cạnh tranh theo đó cũng gia tăng; cộng với việc thị hiếu người tiêu dùng ô tô có sự thay đổi, chuyển dịch sang dòng xe gầm cao… thời hoàng kim của dòng xe sedan cũng dần lui vào dĩ vãng.

Việc không còn được nhiều khách hàng ưa chuộng khiến doanh số xe sedan liên tục sụt giảm trong những năm qua. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, từ mức hơn 90.000 xe bán ra trong năm 2022, sang năm 2023 doanh số dòng sedan chỉ còn 52.658 xe, đến năm 2025 tiếp tục giảm về mức 47.521 xe. Sang năm 2025, sau khi khép lại tháng 10.2025, doanh số xe sedan nói chung mới chỉ đạt 30.446 xe, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, lượng tiêu thụ xe sedan còn xếp sau cả dòng xe SUV, Crossover và xe MPV.

Doanh số ô tô sedan Năm 2022 90984 Năm 2023 52658 Năm 2024 47521 10 tháng đầu năm 2025 30446

Những mẫu sedan từng rất hút khách như Toyota Vios, Hyundai Accent, KIA K3, Mazda3… không còn hút khách như trước, tất cả lần lượt biến mất khỏi danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Các mẫu mã như Honda Accord, Toyota Corolla Altis, KIA K5… rơi vào nhóm xe bán chậm nhất. Thậm chí, Mazda6 cũng không còn xuất hiện trên thị trường.

SUV đô thị: Vượt Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nửa đầu năm 2025

SUV cỡ nhỏ hút khách, "gồng gánh" doanh số cho nhiều hãng ô tô tại Việt Nam

Trái ngược với bước sụt giảm của dòng xe sedan, ô tô gầm cao thuộc dòng SUV, Crossover lại có xu hướng tăng trưởng nhanh về doanh số trong những năm qua. Xu hướng khách hàng dần từ bỏ xe sedan để chuyển sang các dòng ô tô gầm cao đa dụng giúp xe SUV, đặc biệt là dòng SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị có tầm giá dưới 750 triệu đồng.

SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị có tầm giá dưới 750 triệu đồng đang thay thế sedan để trở thành ô tô bán chạy nhất của nhiều thương hiệu Ảnh: B.H

Số liệu từ VAMA cho thấy sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng lượng tiêu thụ ô tô thuộc dòng SUV, Crossover đạt hơn 82.500 xe, chiếm hơn 50% thị phần ô tô du lịch bán ra tại Việt Nam. Đáng chú ý, kết quả bán hàng của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam cho thấy, SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị có tầm giá dưới 750 triệu đồng đang thay thế sedan để trở thành ô tô bán chạy nhất của nhiều thương hiệu.

Cụ thể, KIA Seltos với gần 4.600 xe bán ra trở thành mẫu xe KIA hút khách nhất Việt Nam, trước đây ngôi vị này thường do KIA K3 nắm giữ. Khách hàng mua ô tô Hyundai cũng không còn chuộng Hyundai Accent, thay vào đó đang hướng sự lựa chọn sang những dòng xe gầm cao như Hyundai Creta.

Xu hướng này cũng dễ nhận thấy ở các thương hiệu xe Nhật Bản như Toyota hay Mitsubishi. Trong đó, với Toyota trước đây Vios được xem là "gà đẻ trứng vàng" nhưng sau 10 tháng đầu năm 2025, khách hàng mua xe Toyota phần lớn chuyển sang lựa chọn với Toyota Yaris Cross. Doanh số cộng dồn của Yaris Cross tại Việt Nam tính đến hết tháng 10 đạt gần 11.500 xe, trong khi đó Toyota Vios chỉ đạt chưa tới 10.000 xe.

Khàng mua ô tô Hyundai cũng không còn chuộng Hyundai Accent, thay vào đó đang hướng sự lựa chọn sang những dòng xe gầm cao như Hyundai Creta Ảnh: B.H

Doanh số Mitsubishi tại Việt Nam ngoài mẫu Xpander còn có đóng góp lớn từ mẫu SUV đô thị Mitsubishi Xforce (đạt 9.888 xe sau 10 tháng đầu năm 2025) trong khi đó, mẫu lượng tiêu thụ mẫu sedan Mitsubishi Attrage lại đạt chưa tới 1.500 xe.

Trong khi sedan đang dần biến mất, SUV cỡ nhỏ với các mẫu mã hút khách như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta đang từng bước áp đảo danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Sự thay đổi về tỷ lệ đóng góp doanh số của mỗi dòng xe trong danh mục sản phẩm của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam cũng cho thấy rõ xu hướng dịch chuyển về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô.