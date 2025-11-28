Crossover cỡ trung: Doanh số Ford Territory tăng mạnh, áp sát Mazda CX-5

Sức mua trên thị trường hồi phục, cùng hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía hãng và đại lý giúp nhiều mẫu SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam tìm lại đà tăng trưởng doanh số.

Crossover cỡ trung: Mazda CX-5 thống lĩnh phân khúc nửa đầu năm 2025

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy, kết thúc tháng 10.2025, toàn phân khúc này bán ra tổng cộng 5.585 xe, tăng gần 20% so với mức 4.659 xe của tháng 9. Đáng chú ý, ngoại trừ Hyundai Tucson giảm nhẹ và Mitsubishi Outlander không phát sinh doanh số, các mẫu xe còn lại đều có sự tăng trưởng.

Doanh số phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam tháng 10.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 1.594 xe đến tay người dùng, tăng hơn 21%. Mẫu xe Nhật Bản duy trì sức hút nhờ mức giá bán thực tế dễ tiếp cận, thiết kế hợp thị hiếu người dùng Việt, cùng hệ thống trang bị tiện nghi an toàn đầy đủ trong tầm giá.

Tuy vậy, tâm điểm của nhóm SUV, crossover cỡ trung trong tháng 10 phải kể đến Ford Territory. Mẫu xe này vừa có màn bứt tốc doanh số mạnh mẽ nhờ phiên bản nâng cấp. Cụ thể, khép lại tháng qua, Territory bán ra tổng cộng 1.429 xe, tăng đến 27% so với tháng 9, mức tăng cao nhất toàn phân khúc. Kết quả này giúp mẫu xe Mỹ thu hẹp đáng kể khoảng cách doanh số với đối thủ CX-5.

Ford Territory duy trì sức hút nhờ bản nâng cấp được thay đổi thiết kế và bổ sung nhiều tiện ích ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo các chuyên gia trong ngành, thành tích của Ford Territory đến từ sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế, công nghệ tiện nghi và đặc biệt là giá bán vẫn duy trì ở mức khá cạnh tranh.

Ở nhóm bám đuổi, Hyundai Tucson là mẫu xe hiếm hoi ghi nhận doanh số giảm bất chấp sự phục hồi của thị trường chung. Tháng vừa qua, mẫu xe Hàn Quốc bán ra 929 xe, giảm gần 3% so với tháng trước. Dù đã có bản nâng cấp từ cuối năm 2024 và mức giá vẫn nằm ở nhóm dễ tiếp cận, Tucson dường như chưa tạo được sự bứt phá cần thiết để cạnh tranh sòng phẳng cùng hai mẫu xe xếp trên.

Bộ đôi KIA Sportage và Sorento tiếp tục xếp cuối bảng khi chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các đối thủ Nhật, Hàn và Mỹ trong cùng tầm giá ẢNH: KIA

Ngược lại, Honda CR-V lại ghi dấu ấn với doanh số 740 xe, tăng đến hơn 52% so với tháng 9. Giá bán cao nhất phân khúc không còn là rào cản khi mẫu xe Nhật liên tục được các đại lý áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá. Bên cạnh đó, cảm giác lái tốt, trang bị an toàn, kết hợp tùy chọn động cơ hybrid hiếm hoi trong phân khúc... là những yếu tố giúp CR-V duy trì sức hút với nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm sử dụng.

Bộ đôi xe KIA (gồm Sportage và Sorento) tháng qua cũng thu hút sự chú ý, khi bất ngờ rơi xuống cuối bảng xếp hạng doanh số ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung. Trong đó, Sportage bán ra 141 xe, còn Sorento thậm chí chỉ 133 xe.

Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ở phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: NGUYỄN DUY

Xét lũy kế từ đầu năm 2025, SUV, crosover cỡ trung vẫn là một trong những phân khúc ô tô được người dùng Việt ưa chuộng nhất, với tổng cộng hơn 43.000 xe. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với tổng cộng 12.900 xe đến tay người dùng. Ford Territory xếp ngay phía sau với 9.585 xe. Hai mẫu xe này đang tạo khoảng cách tương đối xa so với các đối thủ bám đuổi.