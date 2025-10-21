Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cầm lái Ford Territory 300 km từ đường trường đến sa hình: Cải tiến có đáng giá?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
21/10/2025 16:08 GMT+7

Ngoài những thay đổi dễ nhận thấy bằng trực quan, hành trình hơn 300 km từ Hà Nội về "đất mỏ" Quảng Ninh đã phần nào giúp người lái cảm nhận rõ hơn những nâng cấp của Ford Territory 2025.

Cùng với "đàn anh" Everest, Territory cũng đang là minh chứng cho sự thành công trong chiến lược chuyển hướng dải sản phẩm, tập trung vào nhóm SUV vốn là thế mạnh của Ford. Sau gần 3 năm gia nhập thị trường Việt, mẫu xe này đã ghi nhận doanh số cộng dồn đến hơn 26.000 xe (tính đến hết quý 3/2025), chỉ chịu xếp sau đối thủ Nhật Bản - Mazda CX-5 ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung.

Tháng 8 vừa qua, để tăng lực cạnh tranh cho Ford Territory, hãng xe Mỹ tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu xe con cưng.

Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 1.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 2.

Ford Territory 2025 được cải tiến và bổ sung một số trang bị tiện ích, kỳ vọng tiếp nối thành công của phiên bản tiền nhiệm

ẢNH: FORD VIỆT NAM

Sự cầu thị của Ford

Ford Territory 2025 là bản nâng cấp giữa đời, nên không lạ khi xe không có quá nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Mặc dù vậy, khách quan nhìn nhận, những thay đổi trên bản mới của mẫu C-SUV này đều là "thay đổi cần phải thay đổi". Hay nói đúng hơn, hãng xe Mỹ dường như đã nghe thấy những phản hồi và chính thức có động thái cải tiến theo nhu cầu, mong đợi từ khách Việt.

Đơn cử như ở thiết kế. Trước đây, Ford Territory bị không ít người dùng phàn nàn về vị trí lắp đèn chiếu sáng phía trước quá thấp, cường độ sáng cũng hạn chế khi di chuyển ban đêm. Ở phiên bản nâng cấp, điểm yếu này đã được khắc phục gần như triệt để khi cụm đèn LED đã được bố trí cao hơn, đồng thời nâng cấp khả năng chiếu sáng.

Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 3.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 4.

Trên bản mới Territory 2025, Ford cho thấy sự cầu thị khi "lắng nghe" phản hồi từ người dùng và nhanh chóng tinh chỉnh nhiều chi tiết thiết kế

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, để gia tăng sức hút, Ford cũng tinh chỉnh lại khu vực đầu xe bằng lưới tản nhiệt mới thiết kế hình lục giác, mở rộng sang hai bên. Thay đổi này giúp Territory 2025 trông bề thế hơn.

Bên trong ca-bin, hãng xe Mỹ cho thấy sự cầu thị khi bổ sung, cải tiến nhiều chi tiết, dù nhỏ nhưng đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của khách hàng. Điển hình như cụm màn hình kép 12,3 inch hay gương chiếu hậu kỹ thuật, truyền tải trực tiếp hình ảnh phía sau xe từ một camera đặt ở khu vực đuôi xe, giúp việc quan sát dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sau những phản ánh từ khách hàng về tình trạng "lag", chậm; Ford đã nâng cấp phần mềm, giúp việc thao tác trên màn hình ở bản mới mượt mà hơn.

Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 5.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 6.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 7.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 8.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 9.

Ford bổ sung nhiều tiện ích bên trong Territory, đáp ứng nhu cầu người dùng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, bản mới của Territory 2025 đã tích hợp ứng dụng FordPass, kết nối giữa xe và điện thoại; cho phép người dùng điều khiển một số chức năng như mở/khóa cửa, khởi động động cơ, bật điều hòa, hay xem lịch sử bảo dưỡng. Hãng xe Mỹ cũng đã tinh chỉnh và bổ sung một số chi tiết mà khách hàng chưa thực sự ưng ý ở bản cũ, như tựa đầu ghế thiết kế lại lớn hơn, các hàng ghế đã có cổng sạc nhanh USB và Type C, tinh chỉnh công suất phù hợp với điện thoại hoặc laptop.

Đặc biệt, với chiều dài tổng thể tăng thêm 55 mm, không gian hàng ghế thứ hai của Ford Territory 2025 gia tăng đáng kể. Điều này cộng với cách thiết kế sàn xe phẳng, giúp mẫu xe này trở thành một trong những mẫu SUV, crossover cỡ trung sở hữu khu vực ghế sau rộng rãi nhất phân khúc.

Cải tiến an toàn, phù hợp với người dùng gia đình

Xét ở khả năng vận hành, do chỉ là bản nâng cấp giữa đời nên Territory 2025 vẫn giữ nguyên trang bị động cơ EcoBoost tăng áp dung tích 1.5 lít, 4 xi-lanh. Động cơ này sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt (DCT).

Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 10.
Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 11.

Hệ thống treo và khung gầm trên Ford Territory 2025 được cải tiến, khắc phục đáng kể nhược điểm từ bản cũ

ẢNH: FORD

Tuy nhiên Ford cho biết, Territory 2025 đã được gia cố lại khung vỏ bằng thép boron có độ cứng cao, mang đến khả năng giữ nguyên hình dạng ngay cả khi có va chạm, đảm bảo an toàn hơn cho người lái và hành khách ngồi trong xe. Bên cạnh đó, trước một số ý kiến phàn nàn về việc bản cũ di chuyển đường trường khá "bồng bềnh", hãng xe Mỹ cũng đã can thiệp và tinh chỉnh lại hệ thống treo.

Thực tế, hành trình cầm lái và trải nghiệm hơn 300 km từ Hà Nội về "đất mỏ" Quảng Ninh cũng ít nhiều cho thấy sự khác biệt. Đặc biệt khi di chuyển trên cao tốc, ở dải tốc độ từ 100 - 120 km/giờ, Territory 2025 đã cải thiện, không còn sự "chông chênh" như trước đây. Điều này đặc biệt hữu ích khi giúp người ngồi sau giảm hẳn mệt mỏi trên những cung đường xa.

Ngoài ra, Ford Territory 2025 còn có thêm điểm cộng ở khả năng an toàn. Những bài lái thử "độc lạ" trên sa hình bố trí giữa những hàng container trong khu vực cảng Đình Vũ cho thấy, những trang bị công nghệ an toàn trên mẫu SUV, crossover cỡ trung nhà Ford hoạt động rất hiệu quả. Nhất là khả năng cân bằng và độ nhạy của hệ thống phanh.

Lái thử 300 km từ đường trường đến sa hình: Ford Territory đã nâng cấp những gì? - Ảnh 12.

Ford Territory là một trong số ít mẫu xe ở nhóm SUV, crossover cỡ trung đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chí của nhóm khách mua xe gia đình

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mặc dù vậy, Ford Territory 2025 vẫn còn một vài hạn chế trong vận hành như độ trễ chân ga ở nước ga đầu (điểm yếu thường thấy trên những dòng xe trang bị động cơ tăng áp) hay điểm mù ở khu vực trụ A vẫn khá lớn, khiến tầm quan sát của người lái phần nào bị hạn chế.

Đánh giá xe

Khách quan nhìn nhận, ở nhóm SUV, crossover cỡ trung, Ford Territory 2025 không phải mẫu xe vượt trội ở cảm giác hay cảm xúc lái. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể, mẫu xe nhà Ford lại là một trong số ít cái tên đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chí cho lựa chọn ô tô phục vụ nhu cầu di chuyển cho gia đình. Từ giá bán đến kiểu dáng thiết kế, trang bị công nghệ tiện ích, khả năng vận hành hay độ an toàn. Đó cũng là lý do vì sao, dù gia nhập thị trường Việt Nam khá muộn so với các đối thủ, nhưng Territory lại không mất nhiều thời gian để thuyết phục số đông khách Việt và đang là mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất phân khúc.

