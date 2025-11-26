Hyundai Santa Fe Hybrid xuất hiện tại Việt Nam, khi nào mở bán?

Nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về ô tô tại Việt Nam mới đây lan truyền một số hình ảnh chụp chiếc Hyundai Santa Fe 2025 phiên bản hybrid xuất hiện trên đường cao tốc, thu hút sự chú ý cộng đồng mê xe. Qua tìm hiểu được biết, xe Santa Fe Hybrid vừa lộ diện chỉ là xe phục vụ hoạt động lái thử, chứ chưa phải bản thương mại.

Mặc dù vậy, song song với những hình ảnh rò rỉ kể trên, thời gian gần đây, nhiều đại lý phân phối xe ô tô Hyundai đã bắt đầu chào bán và nhận đặt cọc từ khách hàng. Những động thái này ít nhiều cho thấy khả năng cao Hyundai Thành Công (HTV) sẽ sớm đưa phiên bản xe lai xăng - điện (hybrid) của Santa Fe thế hệ mới phân phối tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe Hybrid nhiều khả năng sẽ sớm trình làng thị trường Việt Nam ẢNH: HYUNDAI

Thậm chí, theo tiết lộ từ một số tư vấn viên, nếu công tác chuẩn bị thuận lợi, Santa Fe Hybrid sẽ ra mắt thị trường ngay đầu tháng 12.2025. Giá bán dự kiến hơn 1,3 tỉ đồng. Trước đây, bản Hyundai Santa Fe Hybrid trên thế hệ cũ từng được phân phối theo diện lắp ráp trong nước, nhưng giá bán lên đến 1,45 tỉ đồng.

Dựa trên hình ảnh rò rỉ, có thể dự đoán chiếc Santa Fe Hybrid xuất hiện tại Việt Nam nhiều khả năng thuộc phiên bản đã mở bán tại thị trường Hàn Quốc. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi kết hợp với một mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 232 mã lực, mô-men xoắn 264 Nm. Đây là hệ truyền động được Hyundai triển khai tại nhiều thị trường quốc tế khác, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái hơn so với bản dùng động cơ xăng truyền thống.

Theo công bố từ hãng xe Hàn, Santa Fe Hybrid chỉ tiêu hao trung bình 5,1 lít/100 km (đường hỗn hợp). Con số này thậm chí thấp hơn nhiều mẫu sedan nhỏ như Accent, qua đó cho thấy việc điện hóa có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Bên cạnh cấu hình động cơ, phiên bản hybrid của mẫu xe này không có nhiều khác biệt về kiểu dáng và trang bị nội thất ẢNH: K.P

Ngoài hệ truyền động mới, Santa Fe Hybrid cũng kế thừa toàn bộ những nâng cấp đáng chú ý của thế hệ Santa Fe mới, ra mắt năm ngoái. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới theo phong cách vuông vức, cụm đèn chữ H mang đến diện mạo hiện đại, khác biệt hẳn so với thế hệ trước.

Không gian cabin sở hữu thiết kế đối xứng, màn hình kép 12,3 inch, nhiều vật liệu cao cấp và loạt trang bị tiện nghi như điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh sử dụng loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh hay các tính năng hỗ trợ người lái Smart Sense. Nếu bản hybrid được mở bán, nhiều khả năng Hyundai Thành Công sẽ giữ nguyên các trang bị này để đảm bảo sự đồng nhất giữa các phiên bản, giống như cách hãng đang phân phối nhiều mẫu xe cấu hình toàn cầu.

Hyundai Santa Fe bản hybrid nhiều khả năng sẽ mở bán chính thức tại Việt Nam từ đầu tháng 12.2025 ẢNH: N.M.T

Thực tế, việc Hyundai chen chân vào mảng xe điện hóa tại Việt Nam, theo nhiều chuyên gia là bước đi cần thiết và đã được dự báo từ trước. Bởi Việt Nam hiện là một trong những thị trường ô tô đang "xanh hóa" mạnh mẽ. Doanh số xe điện hóa nói chung và xe hybrid nói riêng đều tăng trưởng ấn tượng trong khoảng một năm trở lại đây.

Đó là chưa kể, các động thái siết chuẩn khí thải với ô tô, xe máy cùng những chính sách khuyến khích chuyển đổi sang xe điện hóa cũng là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến chiến lược sản phẩm của các hãng xe. Hiện tại, Honda, Toyota, Suzuki, KIA hay một số thương hiệu ô tô Trung Quốc đã bắt tay đẩy mạnh dải sản phẩm xe điện hóa tại Việt Nam.