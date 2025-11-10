Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Toyota Hilux thế hệ mới lột xác thiết kế, có thêm bản thuần điện

Chí Tâm
10/11/2025 15:24 GMT+7

Xuất hiện tại Thái Lan, Toyota Hilux thế hệ mới "lột xác" hoàn toàn về kiểu dáng thiết kế so với đời cũ, đồng thời được hãng xe Nhật Bản bổ sung phiên bản thuần điện có phạm vi hoạt động 315 km.

Sau một thập niên duy trì thiết kế cũ, Toyota Hilux thế hệ mới chính thức tung ra thị trường toàn cầu. Lần này, hãng xe Nhật Bản chọn Thái Lan - một trong những trung tâm sản xuất xe bán tải trên thế giới, đồng thời cũng là thị trường trọng điểm của Toyota Hilux.

Toyota Hilux 2025 lột xác thiết kế, có thể về Việt Nam cạnh tranh Ford Ranger - Ảnh 1.

Toyota Hilux thế hệ mới lột xác mạnh về mặt thiết kế

ẢNH: TOYOTA THAILAND

So với thế hệ trước, Hilux 2025 lột xác toàn diện từ ngoài vào trong. Phần đầu xe thiết kế góc cạnh, cơ bắp hơn với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, kết hợp cản trước gọn gàng. Cụm đèn chiếu sáng có tạo hình tương đồng Toyota Camry và RAV4 thế hệ mới, trong khi đèn hậu thiết kế gọn gàng hơn bản cũ. 

Hai bên thân xe, Toyota Hilux thế hệ mới vẫn có thiết kế tương tự như trước với vòm bánh xe dày dặn, cửa kính sau vát nhẹ. Phần đuôi xe đã bổ sung thêm bệ bước, hỗ trợ người dùng lên xuống thùng hàng dễ hơn.

Toyota Hilux 2025 lột xác thiết kế, có thể về Việt Nam cạnh tranh Ford Ranger - Ảnh 2.

Nội thất của Toyota Hilux 2025 khá gọn gàng, hiện đại, gây chú ý với màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch

ẢNH: TOYOTA THAILAND

Không gian nội thất Hilux 2025 được thiết kế lại, thoát "mác" thô cứng, lỗi thời trước đây. Xe trang bị màn hình trung tâm đặt nổi, bảng đồng hồ điện tử sau vô-lăng đồng kích thước 12,3 inch. Khu vực điều khiển tối giản nút bấm, núm xoay chọn chế độ lái và gài cầu bố trí tinh tế hơn. Cách sắp xếp mới mang lại không gian gọn gàng, hiện đại hơn.

Về vận hành, Toyota Hilux thế hệ mới tiếp tục sử dụng động cơ dầu tăng áp 2.8 lít, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian. 

Toyota Hilux 2025 lột xác thiết kế, có thể về Việt Nam cạnh tranh Ford Ranger - Ảnh 3.

Ngoài các phiên bản dùng động cơ đốt trong, Toyota Hilux còn có thêm bản Travo-e thuần điện

ẢNH: TOYOTA GLOBAL

Ngoài ra, Toyota bổ sung phiên bản thuần điện mang tên Hilux Travo-e, trang bị hai mô-tơ điện cho hệ dẫn động 4 bánh, công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 474 Nm. Xe dùng pin 59,2 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 315 km mỗi lần sạc.

Về trang bị an toàn, mẫu xe bán tải cỡ trung của Toyota có thêm gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao Toyota Safety Sense 3.0 (TSS) gồm nhiều tính năng hữu ích như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp và giám sát điểm mù... Đây là lần đầu tiên Toyota trang bị cho Hilux gói trang bị này để tăng sức hút cũng như cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Hilux 2025 lột xác thiết kế, có thể về Việt Nam cạnh tranh Ford Ranger - Ảnh 4.

Nhiều khả năng Toyota Hilux thế hệ mới sẽ sớm được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu Thái Lan

ẢNH: TOYOTA THAILAND

Tại Thái Lan, Hilux 2025 có giá từ 789.000 baht đến 1,419 triệu baht, đương khoảng 641 triệu đến 1,153 tỉ đồng. Việc Toyota làm mới mẫu bán tải này được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh các đối thủ như Ford Ranger, Isuzu D-Max hay Nissan Navara đều đã ra mắt thế hệ mới.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux thế hệ cũ đã được phân phối trở lại sau thời gian dài gián đoạn vì tiêu chuẩn khí thải; nhanh chóng chiếm được thiện cảm người dùng trong nước. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số mẫu xe này tính đến hết tháng 10.2025 đạt 2.504 xe, xếp sau Ford Ranger và Mitsubishi Triton.

Nhiều khả năng Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu Hilux thế hệ mới từ Thái Lan trong thời gian tới, góp phần làm sôi động thêm phân khúc bán tải cỡ trung, vốn đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

