Toyota Hilux thế hệ mới lộ diện với nhiều thay đổi, quyết 'đấu' Ford Ranger

Sau hàng loạt hình ảnh ngụy trang trên đường thử bị rò rỉ, mới đây thông tin về việc Toyota Hilux 2026 sắp mở bán tiếp tục được củng cố; khi hãng xe Nhật Bản tung ra đoạn "teaser" đầu tiên, hé lộ phần nào ngoại hình của mẫu bán tải thế hệ mới. Đồng thời xác nhận lịch ra mắt khách hàng toàn cầu vào ngày 10.11 tới tại Thái Lan.

Như vậy, sau đúng 10 năm phân phối thế hệ thứ 8 với tổng cộng 3 đợt nâng cấp (facelift), cuối cùng Toyota Hilux đã chính thức bước sang thế hệ tiếp theo, ngay trong năm 2025.

Toyota Hilux thế hệ thứ 9 dự kiến trình làng thị trường toàn cầu vào ngày 10.11.2025 ẢNH: TOYOTA

Hình ảnh từ đoạn "teaser" cho thấy, so với bản hiện hành, Hilux mới thay đổi rõ nét về diện mạo. Trong đó đáng chú ý phải kể đến khu vực đầu xe, với thiết kế đèn LED mảnh và sắc sảo, nắp ca-pô được tạo khối mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, cản trước cũng lớn hơn tạo dáng vóc "cơ bắp". Lưới tản nhiệt đính kèm logo "TOYOTA" bằng chữ in hoa to bản nằm ngang, vừa tạo dấu ấn thương hiệu vừa gợi cảm giác hiện đại.

Toyota Hilux 2026 sử dụng bộ mâm thiết kế đa chấu dạng chữ "Y" to bản. Ở phía sau, mẫu bán tải mới bố trí đèn hậu có kiểu dáng góc cạnh với đồ họa LED hình chữ C, nắp thùng có thêm gờ nhỏ tăng độ cứng cáp.

Thế hệ mới của xe bán tải cỡ trung nhà Toyota "lột xác" kiểu dáng, hợp xu hướng hơn ẢNH: TOYOTA

Bên trong cabin, dù teaser chưa cho thấy toàn bộ khoang nội thất. Tuy nhiên theo thông tin lan truyền, Hilux mới sẽ trang bị màn hình giải trí nổi kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số, thiết kế bảng táp-lô góc cạnh hơn. Chất liệu nội thất cũng được nâng cấp để tạo cảm giác "không chỉ là xe tải". Đây được cho là động thái rõ ràng của Toyota trong việc thu hẹp khoảng cách giữa dòng bán tải truyền thống và nhóm SUV cao cấp hơn.

Xét về khả năng vận hành, Toyota Hilux 2026 được thông báo vẫn sử dụng khung gầm dạng rời body-on-frame dựa trên nền tảng IMV ladder-frame tương tự thế hệ trước, chứ không chuyển sang nền tảng TNGA-F như một số dòng xe cơ bắp khác của Toyota. Mặc dù vậy, khung gầm trên Hilux thế hệ mới đã được tinh chỉnh, kết hợp với hệ thống hỗ trợ lái và an toàn tiên tiến nhằm mang lại cảm giác lái "tân thời", gọn gàng hơn so với hình ảnh xe bán tải thuần túy trước đây.

Bên cạnh những bổ sung trang bị, công nghệ, giá bán sẽ là yếu tố quyết định nhiều đến thành công của Toyota Hilux thế hệ mới ẢNH: TOYOTA

Dưới nắp ca-pô, xe trang bị động cơ dầu diesel tăng áp, dung tích 2.8 lít, kết hợp công nghệ mild-hybrid, cho công suất tối đa khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Điều này hoàn toàn khớp với thông tin rò rỉ tại thị trường Úc trước đây cho rằng Toyota đang có kế hoạch loại bỏ dần các phiên bản động cơ dầu 2.4 lít và động cơ xăng 2.7 lít. Thay vào đó, hãng tập trung phát triển phiên bản hybrid hoặc thậm chí điện hoàn toàn cho dòng Hilux, những sẽ bổ sung trong tương lai gần.

Nhìn chung, với thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, động thái tung "teaser" hé lộ những thay đổi lớn, đồng thời sớm công bố ngày ra mắt đang cho thấy phần nào quyết tâm của Toyota trong việc giúp Hilux tăng cường sức cạnh tranh và tìm lại vị thế trước các đối thủ. Đặc biệt là Ford Ranger, mẫu xe vốn đang dẫn đầu phân khúc xe bán tải ở khu vực nhiều năm nay.