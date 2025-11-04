Hàng loạt mẫu mã giảm giá, xe Toyota hút khách Yaris Cross bán chạy nhất

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà hồi phục tạo động lực giúp doanh số bán ô tô của Toyota (chủ yếu là xe động cơ đốt trong) tiếp tục tăng trưởng, bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ sự nở rộ của xe điện.

Theo số liệu bán hàng vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố, trong tháng 10 vừa qua, đơn vị này đã bán ra thị trường tổng cộng 7.768 xe, tăng 755 xe tương đương 9,7% so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ xe Toyota tại Việt Nam tăng trưởng đồng thời đạt mức trên 7.000 xe bán ra.

Tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ xe Toyota tại Việt Nam tăng trưởng đồng thời đạt mức trên 7.000 xe bán ra Ảnh: B.H

Kết quả này một phần đến từ sự hồi phục chung về sức mua của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Dù vậy, cũng phải thừa nhận nỗ lực của TMV trong việc kiên trì triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá cho hàng loạt mẫu mã, sản phẩm. Trước đó, từ tháng 10.2025 ngoài một số mẫu mã liên tục được ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ từ 50% - 100% lệ phí trước bạ như Toyota Vios, Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio hay Corolla Cross… TMV cũng mở rộng chương trình ưu đãi sang các mẫu xe như Toyota Camry, Toyota Hilux…

Trong đó, Toyota Vios có mức giảm từ 46 - 54 triệu đồng, Avanza Premio giảm từ 64,7 - 69,3 triệu đồng, trong khi Veloz Cross có mức giảm lên tới 72,7 - 75 triệu đồng. Giá bán thực tế của Toyota Camry cũng giảm từ 61 - 77 triệu đồng.

Veloz Cross và Corolla Cross đều đạt doanh số bán trên 800 xe Ảnh: B.H

Chính điều này giúp các mẫu xe Toyota tiếp tục duy trì sức hút. Trong đó, Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe Toyota bán chạy nhất với 1.833 xe bán ra trong tháng 10.2025. Toyota Vios cũng đạt tới 1.402 xe đến tay khách hàng, tăng 110 xe so với tháng trước đó. Veloz Cross và Corolla Cross đều đạt doanh số bán trên 800 xe.

Đáng chú ý, các mẫu mã, phiên bản ô tô hybrid của Toyota tiếp tục cho thấy sức hút. Trong tháng 10.2025, doanh số xe hybrid của TMV đạt 822 xe bán ra, tăng 10% so với tháng trước đó. Điều này cho thấy rõ xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe hybrid vốn có lợi thế về tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng. Kết quả này cũng tiếp tục giúp Toyota duy trì sự áp đảo về doanh số ở phân khúc xe hybrid tại thị trường Việt Nam.

Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe Toyota bán chạy nhất với 1.833 xe bán ra trong tháng 10.2025 Ảnh: B.H

Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, Toyota đã bán ra tổng cộng 55.894 xe, tiếp tục nằm trong nhóm những thương hiệu ô tô hút khách nhất tại Việt Nam.