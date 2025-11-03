Trong khi xe số sàn đang dần lụi tàn, ô tô số tự động với thao tác đơn giản, mang sự thoải mái… lại ngày càng phổ biến trên các mẫu mã ô tô tại Việt Nam. Hộp số tự động trên ô tô có nhiều loại khác nhau, trong đó phổ biến nhất là hộp số tự động AT, hộp số vô cấp CVT (Continuously Variable Transmission) và hộp số tự động ly hợp kép DCT (Dual Clutch Transmission). Trong ba loại hộp số này, hộp số vô cấp CVT có ưu điểm về tiết kiệm nhiên liệu, mượt mà… Tuy nhiên, loại hộp số này cũng thường gặp vấn đề, hỏng hóc.

Ô tô hộp số vô cấp CVT có ưu điểm về tiết kiệm nhiên liệu, mượt mà… Tuy nhiên, loại hộp số này cũng thường gặp vấn đề Ảnh: Bá Hùng

Anh Lê Minh Thành, kỹ thuật viên của một một trung tâm bảo dưỡng ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM cho biết: "Nhiều tài xế vẫn nghĩ hộp số vô cấp CVT bền hơn hộp số tự động truyền thống nên thường chủ quan không bảo dưỡng định kỳ. Thực tế, hộp số CVT rất nhạy cảm với chất lượng dầu và nhiệt độ, vận hành ở điều kiện khắc nghiệt. Chỉ cần dùng sai loại dầu hoặc thay dầu muộn, hệ thống truyền lực có thể bị trượt, nóng, dẫn đến hư hỏng dây đai hoặc puly, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục triệu đồng".

Do đó nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường với hộp số tự động vô cấp CVT trên ô tô sẽ giúp người lái chủ động kiểm tra, tránh hư hỏng nặng làm phát sinh chi phí sửa chữa.

Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo hộp số vô cấp CVT trên ô tô có vấn đề:

Hộp số vô cấp CVT phát ra tiếng ồn khi vận hành

Hộp số CVT vốn được nhiều tài xế đánh giá vận hành êm ái, ít tiếng động hơn so với hộp số truyền thống. Do đó, nếu người lái nghe thấy tiếng rít, ù hoặc va đập kim loại khi tăng hoặc giảm tốc, đây có thể là dấu hiệu cho thấy dây đai, ổ bi hoặc dầu hộp số bị hỏng, bẩn hoặc thiếu. Việc bỏ qua tiếng ồn lạ có thể dẫn tới mài mòn nghiêm trọng các chi tiết bên trong hộp số.

Nếu người lái nghe thấy tiếng rít, ù hoặc va đập kim loại khi tăng hoặc giảm tốc, đây có thể là dấu hiệu cho thấy dây đai, ổ bi hoặc dầu hộp số bị hỏng Ảnh: Bá Hùng

Xe tăng tốc chậm, vòng tua máy cao bất thường

Bên cạnh tiếng ồn khi vận hành, một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi hộp số CVT gặp vấn đề là khi người lái đạp ga cho xe tăng tốc, nhưng có cảm giác trễ số, bị ì dù vòng tua máy tăng cao nhưng tốc độ xe lại không tương xứng. Tình trạng này cho thấy dây đai truyền động hoặc bộ puly trong hộp số có thể bị mòn, trượt, khiến công suất truyền từ động cơ xuống bánh xe bị thất thoát.

Cảm giác xe bị giật, rung khi sang "số ảo"

Dù hộp số CVT không có cấp số thật, nhưng nhiều mẫu xe hiện nay được các nhà trang bị cấp số giả lập để tạo cảm giác cho người lái. Nếu xe xuất hiện tình trạng giật nhẹ, rung hoặc chuyển số không mượt mà, đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống điều khiển thủy lực hoặc cảm biến tốc độ đang hoạt động không ổn định.



Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi hộp số CVT gặp vấn đề là khi người lái đạp ga cho xe tăng tốc, nhưng có cảm giác trễ số, bị ì dù vòng tua máy tăng cao Ảnh: Bá Hùng

Rò rỉ dầu hộp số CVT, kèm mùi khét khi vận hành

Dầu hộp số CVT có vai trò quan trọng trong việc bôi trơn, làm mát và truyền lực. Nếu phát hiện vết dầu loang dưới gầm xe, đặc biệt gần khu vực hộp số, có thể phớt hoặc gioăng bị hở. Mất dầu sẽ khiến hộp số hoạt động trong tình trạng không đủ bôi trơn, dẫn đến ma sát cao và nhanh hỏng. Bên cạnh đó, nếu nhận thấy mùi khét phát ra khi xe đang chạy, nhất là sau khi leo dốc hoặc di chuyển lâu trong điều kiện kẹt xe, có thể do dầu hộp số bị quá nhiệt. Khi đó, hệ thống truyền động bị quá tải, có nguy cơ gây hư hỏng nặng dây đai thép hoặc puly của hộp số CVT.

Đèn cảnh báo hộp số sáng trên bảng đồng hồ bật sáng

Đèn cảnh báo hộp số (Transmission Warning Light) sáng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hộp số CVT đang gặp trục trặc. Nguyên nhân có thể đến từ cảm biến nhiệt độ dầu, áp suất dầu hoặc bộ điều khiển điện tử. Khi đèn này bật sáng, người lái nên dừng xe ở nơi an toàn và mang xe đến xưởng dịch vụ kiểm tra ngay, tránh để hộp số quá nhiệt hoặc hư hỏng nặng hơn.

Trong quá trình sử dụng ô tô hộp số vô cấp CVT, nên chú ý thay dầu hộp số vô đúng chu kỳ khuyến cáo của nhà sản xuất (từ 40.000 - 60.000 km) Ảnh: Bá Hùng

Khi có một trong những dấu hiệu bất thường kể trên, người lái nên đưa xe đến trung tâm kỹ thuật, xưởng dịch vụ bảo dưỡng, garage để được chẩn đoán và xử lý đúng cách, tránh tự ý sửa chữa hoặc trì hoãn kiểm tra. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng ô tô hộp số vô cấp CVT, nên chú ý thay dầu hộp số vô đúng chu kỳ khuyến cáo của nhà sản xuất (từ 40.000 - 60.000 km), đồng thời kiểm tra thường xuyên mức dầu và không nên giữ ga lớn liên tục khi leo dốc hoặc chở nặng.