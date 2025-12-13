Xe hybrid giảm giá mạnh, ngay trước thềm điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt

Không riêng nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống; trong tháng cuối năm 2025, nhiều mẫu mã, phiên bản xe lai xăng - điện (hybrid) cũng chạy đua giảm giá. Đáng chú ý, trong đó có cả những cái tên vốn đang rất được khách Việt ưa chuộng.

Đồng loạt đua giảm giá

Toyota đang là thương hiệu dẫn đầu nhóm xe hybrid tại Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, doanh số tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước đang chạy đua khuyến mãi, để duy trì vị thế, hãng xe Nhật Bản cũng phải triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho hầu hết mẫu mã. Trong đó, nhóm xe hybrid được áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Toyota giảm giá cho nhiều mẫu xe hybrid thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, mẫu sedan hạng D Toyota Camry có mức ưu đãi lớn nhất, lên đến 100% lệ phí trước bạ. Với 2 phiên bản hybrid niêm yết giá 1,46 - 1,53 tỉ đồng, mức giảm quy đổi tương đương khoảng 146 - 153 triệu đồng. Sau khuyến mãi, giá thực tế hai bản này xuống còn 1,314 - 1,377 tỉ đồng.

Bộ đôi Crossover Toyota Yaris Cross và Corolla Cross có cùng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Yaris Cross bản hybrid có giá 765 triệu đồng, mức giảm quy đổi tương đương 48,5 triệu đồng. Trong khi đó, Corolla Cross bản hybrid niêm yết 905 triệu đồng, mức giảm vào khoảng 46 triệu đồng.

Suzuki cũng mạnh tay áp dụng chính sách kích cầu cho mẫu xe chủ lực XL7 Hybrid. Theo đó, khách hàng mua mẫu xe này trong tháng cuối năm sẽ được phía đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng, tổng giá trị lên đến 70 triệu đồng. XL7 Hybrid đang niêm yết giá 600 triệu đồng, đồng nghĩa sau khuyến mãi, giá xe thực tế chỉ còn khoảng 530 triệu đồng.

Suzuki giảm đến 70 triệu đồng cho khách mua XL7 Hybrid ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

KIA Carnival Hybrid cũng là cái tên thu hút sự chú ý. Trong tháng 12, Trường Hải (THACO AUTO) áp dụng chính sách giảm giá mạnh cho khách Việt mua mẫu xe gia đình cỡ lớn, với mức giảm trực tiếp 20 - 80 triệu đồng, tùy biến thể và phiên bản.

Trong đó, các phiên bản thuộc biến thể Carnival 1.6T HEV (sử dụng động cơ hybrid) có mức giảm cao nhất, lên đến 80 triệu đồng. Hiện biến thể này được THACO AUTO phân phối với 3 tùy chọn, gồm Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S giá niêm yết 1,799 tỉ đồng; Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (tùy chọn màu nội thất) giá niêm yết 1,809 tỉ đồng và Carnival 1.6 Turbo HEV Signature 7S (hàng ghế 2 VIP) niêm yết giá 1,879 tỉ đồng. Như vậy sau ưu đãi, giá thực tế của các tùy chọn này còn dao động 1,719 - 1,799 tỉ đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid vừa tung ra thị trường Việt Nam chưa lâu cũng gia nhập cuộc đua giảm giá ẢNH: NGUYỄN DUY

Hyundai Santa Fe Hybrid cũng thu hút sự chú ý khi vừa mở bán chưa lâu cũng đã gia nhập cuộc đua giảm giá. Khảo sát tại một số đại lý chính hãng Hyundai cho thấy, bản hybrid của mẫu SUV, crossover cỡ trung này hiện được áp dụng giảm giá tiền mặt lên đến 60 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế của Santa Fe Hybrid về mức 1,309 tỉ đồng.

Xe hybrid "nín thở" chờ chính sách thuế mới

Bên cạnh sức ép cạnh tranh từ nhóm xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống; chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mới thay đổi mức tính với nhóm xe hybrid tự sạc (HEV) cũng là một trong những yếu tố tác động, khiến các hãng phải tăng ưu đãi cho các dòng xe này trong giai đoạn cuối năm. Bởi lẽ, không ít người mua ô tô hiện tại đang có tâm lý chờ đợi. Họ kỳ vọng giá nhiều mẫu mã xe hybrid sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, khi quy định ô tô hybrid tự sạc (HEV) được áp mức TTĐB bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Các chuyên gia cho rằng, giá xe hybrid sắp tới sẽ giảm, nhưng khó có thể giảm sâu như kỳ vọng của người tiêu dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mặc dù vậy, một số chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, người tiêu dùng không nên quá kỳ vọng về việc giá xe hybrid sẽ giảm mạnh và đại trà. Lý do là bởi, mức giá áp dụng cho mỗi mẫu, phiên bản xe được tính dựa trên rất nhiều yếu tố; thậm chí phụ thuộc cả vào chính sách, chiến lược của hãng.

Hơn nữa, nếu giá xe đã giảm mạnh trong giai đoạn cuối năm 2025, bước sang năm 2026 khi chính sách thuế mới có hiệu lực, không loại trừ khả năng nhiều hãng và đại lý lại sử dụng "chiêu cũ": cắt bớt ưu đãi. Khi đó, dù trên lý thuyết chính sách mới khiến giá xe điều chỉnh giảm, nhưng trên thực tế, khách hàng chưa chắc đã mua được xe với giá rẻ hơn.

Đó là chưa kể, dù chỉ còn chưa đến một tháng nữa quy định xe hybrid tự sạc (HEV) sẽ được áp mức Thuế TTĐB bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn hay tiêu chuẩn kỹ thuật nào từ các cơ quan, ban ngành có liên quan. Vì vậy, càng khó xác định mức giảm giá hay mẫu mã, phiên bản xe hybrid nào sẽ nằm trong diện được giảm thuế TTĐB từ đầu năm 2026. Tất cả vẫn phải chờ đợi.