Tại sao người Việt chuộng xe hybrid tự sạc hơn các loại khác?

Nhắc đến xe hybrid, nhiều người thường hình dung đây là loại xe kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Tuy nhiên xét ở góc độ kỹ thuật, công nghệ này chia thành 4 loại, gồm Mild hybrid (MHEV), HEV (Full hybrid), Plug-in hybrid (PHEV) và Range Extended (REV). Trong đó, PHEV cho phạm vi hoạt động dài nhất nhưng người Việt lại ưa chuộng hybrid tự sạc vì nhiều lý do khác nhau.

Công nghệ hybrid (xe lai xăng - điện) có bốn loại khác nhau, gồm MHEV, HEV, PHEV và REV ẢNH: C.T

Không phải công nghệ hybrid nào cũng phù hợp tại Việt Nam

Đối với dòng xe PHEV, rào cản lớn nhất khiến khách hàng e ngại nằm ở thói quen sử dụng. Để đạt hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu như công bố, người dùng phải cắm sạc, nạp năng lượng cho bộ pin thường xuyên. Nếu không sạc, động cơ xăng phải hoạt động nhiều hơn để "gánh" thêm bộ pin, khiến mức tiêu hao nhiên liệu thực tế ngang ngửa hoặc cao hơn so với các mẫu xe động cơ đốt trong (ICE) cùng phân khúc.

BYD Seal 5 là một trong những mẫu xe sử dụng công nghệ PHEV tại Việt Nam ẢNH: B.H

Phần lớn người dân ở các khu đô thị lớn ở chung cư hoặc nhà trong ngõ nhỏ, hạ tầng trạm sạc công cộng còn ít (trừ trạm sạc V-Green) nên việc sở hữu xe PHEV trở nên phiền toái trong câu chuyện sạc. Điều này khiến người dùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mua xe tiết kiệm xăng nhưng khó tìm điểm sạc phù hợp.

Trong khi đó, dòng xe Mild hybrid dù có giá dễ tiếp cận nhưng chưa được người dùng quá chuộng. Về góc độ kỹ thuật, công nghệ MHEV sử dụng mô-tơ điện nhỏ chỉ hỗ trợ khởi động và tăng tốc nhẹ, không thể chạy thuần điện hoặc chạy được nhưng với quãng đường rất ngắn. Do đó, mức tiêu hao nhiên liệu dù thấp hơn nhưng không chênh lệch quá nhiều so với xe ICE.

Suzuki Fronx sử dụng công nghệ MHEV, mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc và đề máy ẢNH: C.T

Điều này chưa đủ sức thuyết phục nhóm khách hàng thực dụng muốn cắt giảm chi phí vận hành, đặc biệt là nhóm khách hàng chạy dịch vụ hoặc di chuyển nhiều.

Hiện nay, Nissan Kicks là một trong những mẫu xe sử dụng công nghệ REV với động cơ xăng đóng vai trò làm máy phát điện, truyền năng lượng qua bộ pin, đến mô-tơ dẫn động. Hạn chế về mẫu mã, giá bán không quá cạnh tranh khiến công nghệ hybrid loại này chưa tạo được sức hút với người dùng.

Người Việt chuộng xe HEV

Ngược lại, dòng xe hybrid tự sạc (HEV) đang trở thành lựa chọn phù hợp nhất hiện nay. Ưu điểm của công nghệ HEV nằm ở việc không bắt người dùng thay đổi thói quen sử dụng ô tô, chỉ cần đổ xăng và chạy, không lo vấn đề trạm sạc.

HR-V là một trong 3 mẫu xe Honda phân phối tại Việt Nam dùng công nghệ HEV ẢNH: C.T

Với điều kiện giao thông đặc thù tại Việt Nam, công nghệ HEV phát huy tối đa lợi thế nhờ khả năng ngắt, mở động cơ xăng và mô-tơ điện linh hoạt trong quá trình chờ đèn đỏ, kẹt xe. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Hơn nữa, sự đa dạng về dải sản phẩm cũng giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Với nhu cầu mua xe hybrid (loại HEV), người Việt có thể chọn các mẫu xe trong phân khúc SUV đô thị, crossover cỡ trung, SUV hạng D cho đến sedan, MPV 7 chỗ... Quan trọng hơn, các thương hiệu lớn như Honda và Toyota đa số bán hybrid truyền thống, trở thành lựa chọn ưu tiên của người dùng.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, thị trường tiêu thụ 11.448 xe hybrid các loại, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó lượng xe HEV từ hai thương hiệu Toyota và Honda đã chiếm tới 9.010 xe, còn lại là lượng xe MHEV và PHEV (chưa bao gồm các thương hiệu không công khai doanh số).

Trong thời gian sắp tới, xe HEV có thể vẫn giữ được chỗ đứng trong lòng người Việt. Các loại xe hybrid còn lại chỉ có thể tăng trưởng doanh số khi hạ tầng trạm sạc được mở rộng, chính sách hỗ trợ đặc biệt cho xe xăng lai điện được áp dụng.