Các 'ông lớn' rục rịch lắp ráp, thời của ô tô hybrid tại Việt Nam đã đến?

Sau giai đoạn phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc, một số hãng xe Nhật Bản bắt đầu thay đổi chiến lược tại Việt Nam; khi lên kế hoạch xây dựng dây chuyền lắp ráp cho nhiều mẫu mã, phiên bản xe hybrid (xe lai xăng - điện). Điều này ít nhiều hé lộ chiến lược cũng như góc nhìn của những "ông lớn" này về xu hướng điện hóa ô tô ở nước ta.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Toyota, Honda sắp lắp ráp xe hybrid ở Việt Nam

Như Thanh Niên đã đưa tin, cuối tháng 9.2025, Toyota Việt Nam từng gây chú ý khi công bố kế hoạch đầu tư hơn 360 triệu USD xây dựng, hiện đại hóa trụ sở, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất xe hybrid tại tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

Sau Toyota, Honda cũng "rục rịch" kế hoạch lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đại diện hãng xe Nhật Bản hiện chưa xác nhận các mẫu mã, cũng như thời điểm xuất xưởng những xe hybrid "Made in Vietnam" đầu tiên. Tuy nhiên khẳng định, đây là một trong những bước đi đầu tiên thể hiện cam kết của Toyota, nhằm mang đến các mẫu xe mới cùng nhiều giải pháp di chuyển đa dạng trong tương lai.

Đáng chú ý, không lâu sau khi Toyota hé lộ thông tin về chiến lược lắp ráp ô tô hybrid tại Việt Nam, Honda cũng tiếp bước thương hiệu "đồng hương". Theo đó, thông tin được đại diện Honda Việt Nam (HVN) xác nhận mới đây cho biết, sắp tới hãng ô tô Nhật này cũng chuyển hình thức phân phối phiên bản CR-V e:HEV RS sang lắp ráp trong nước, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như hiện tại. Thậm chí, để đa dạng tùy chọn xe hybrid cho khách Việt, Honda còn bổ sung cả bản CR-V e:HEV L trang bị nhiều tính năng mới, phù hợp với thị trường.

Honda CR-V e:HEV RS "nội" nhiều khả năng sẽ là phiên bản hybrid Nhật Bản đầu tiên phân phối tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Dự kiến, những chiếc xe lai xăng - điện đầu tiên của liên doanh Nhật sẽ lên dây chuyền tại nhà máy ở Phú Thọ và mở bán từ đầu năm 2026. Như vậy, nhiều khả năng, Honda thậm chí còn nhanh hơn cả Toyota, trở thành ô tô Nhật Bản đầu tiên phân phối xe hybrid "nội" tại thị trường Việt Nam.

Các "ông lớn" Nhật Bản nhìn thấy gì?

Liên quan đến kế hoạch lắp ráp ô tô hybrid, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Toyota Việt Nam cho biết, liên doanh Nhật nhìn thấy nhu cầu sử dụng xe xanh và khẳng định loại xe này sẽ trở thành xu hướng tất yếu ở Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn điện hóa ngành công nghiệp ô tô sẽ diễn ra khoảng 5 - 10 năm nữa.

Đáng chú ý, trong các loại xe xanh, hãng xe Nhật Bản tin rằng xe hybrid electric (hybrid tự sạc - HEV) sẽ là giải pháp kịp thời và phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam. Vì vậy, Toyota Việt Nam định hướng sẽ ưu tiên phát triển vì dòng xe này không cần chờ đợi cơ sở hạ tầng hay làm thay đổi thói quen người dùng.

Toyota, Honda đánh giá cao tiềm năng xe hybrid (HEV) tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về phía Honda, chia sẻ với truyền thông về động thái đưa phiên bản hybrid của mẫu Honda CR-V về lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ, đại diện HVN cho biết, liên doanh này sẽ đẩy mạnh giới thiệu các mẫu mã, phiên bản xe hybrid tại thị trường Việt Nam để hướng đến đáp ứng quy định mới về tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu (áp dụng từ năm 2027). Ngoài ra, hãng cũng xác định "xe hybrid là dòng xe chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa". Và CR-V e:HEV RS sẽ là "phát súng" đầu tiên hướng đến chiến lược phát triển dài hạn.

Việc lựa chọn mẫu SUV, crossover cỡ trung này cũng dễ hiểu bởi Honda CR-V phiên bản hybrid hiện đang là phiên bản xe lai xăng - điện bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Số liệu thống kê bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tính đến hết quý 3/2025, đã có 1.558 xe CR-V e:HEV RS đến tay người dùng, xếp thứ 4 nhóm xe hybrid phân phối tại Việt Nam.

Trong khi đó, nhận định về kế hoạch lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam của hai "ông lớn" xe Nhật, một số chuyên gia trong ngành ô tô cũng cho rằng đây là nước đi hợp lý và phù hợp với bối cảnh thị trường, tốc độ phát triển hạ tầng. Bởi lợi thế lớn nhất của các dòng xe hybrid là tính linh hoạt và thực dụng; không bị hạn chế phạm vi di chuyển, cũng không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc. Trong khi, so với xe xăng, dầu lại tiết kiệm chi phí nhiên liệu hơn hẳn. Điều này rất phù hợp với nhu cầu và tiêu chí và đặc biệt là tâm lý chọn xe của số đông người dùng Việt hiện nay.

KIA hiện đang là thương hiệu ô tô phổ thông có nhiều mẫu xe hybrid lắp ráp tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, doanh số xe hybrid tại Việt Nam cũng đang phần nào cho thấy hướng đi của các hãng xe Nhật là hoàn toàn có cơ sở. Số liệu từ VAMA cho thấy, sau 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid các loại tại Việt Nam đạt 9.785 xe, tăng 4.133 xe tương đương 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy, ô tô hybrid nói chung đang ngày càng tạo được sức hút với người tiêu dùng.

Ngoài ra, nhìn vào danh mục sản phẩm của các hãng xe góp mặt tại Việt Nam cũng dễ thấy, các mẫu mã, phiên bản xe lai xăng - điện xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, Toyota "đông đảo" nhất với tổng cộng 6 mẫu xe có phiên bản HEV, trải dài nhiều phân khúc. Các thương hiệu phổ thông khác đã phân phối xe hybrid, gồm Honda (3 mẫu), Suzuki (3 mẫu), KIA (3 mẫu, đều đã lắp ráp tại Việt Nam).