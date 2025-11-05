Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Sedan 'xịn' nhất của Toyota tăng gấp đôi ưu đãi, giảm giá hơn 150 triệu đồng

Hoàng Cường
05/11/2025 16:03 GMT+7

Các phiên bản Toyota Camry - mẫu sedan "xịn" nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam được hãng áp dụng ưu đãi, giảm giá 122 - 153 triệu đồng, tăng gấp đôi so với tháng trước đó.

Bất chấp sức mua đang trên đà hồi phục, doanh số bán hàng tăng trưởng liên tiếp trong hai tháng qua, Toyota Việt Nam (TMV) vẫn tiếp tục mạnh tay áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong đó, đáng chú ý là các phiên bản của Toyota Camry - mẫu sedan 'xịn' nhất hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Camry được TMV trình làng, phân phối thế hệ mới nhất từ tháng 11 năm ngoái với 3 phiên bản, gồm 2.5 Q sử dụng động cơ đốt trong có giá 1,22 tỉ đồng, trong khi hai phiên bản 2.5HEV MID và 2.5HEV TOP dùng hệ truyền động hybrid có giá 1,46 - 1,53 tỉ đồng. Sau ba quý đầu năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này tại Việt Nam đạt 1.609 xe, tăng gần 650 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Camry tăng gấp đôi ưu đãi giảm giá trên thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 1.

Sau ba quý đầu năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này tại Việt Nam đạt 1.609 xe, tăng gần 650 xe so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: B.H

Với kết quả này, Toyota Camry hiện đang dẫn đầu doanh số bán ở phân khúc sedan hạng D, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Honda Accord, KIA K5, MG7… Dù vậy, khoảng hai tháng trở lại đây, TMV vẫn mạnh tay áp dụng chương trình ưu đãi thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ nhằm gia tăng sức hút cho mẫu xe này. Đáng chú ý, sau khi triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua các phiên bản Camry trong tháng 10.2025, bước sang tháng 11.2025 hãng xe Nhật Bản khiến không ít người bất ngờ khi tăng gấp đôi ưu đãi.

Cụ thể, TMV vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá lên tới 122 - 153 triệu đồng cho các phiên bản của Toyota Camry, tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Qua đó, đưa mức giá thực tế của mẫu sedan này về mức 1,098 - 1,377 tỉ đồng. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay mà hãng xe Nhật áp dụng cho mẫu sedan hạng D này. Trước đây, Camry hầu như chỉ được khuyến mãi nhỏ lẻ tại đại lý hoặc giảm giá nhẹ cho xe tồn kho, ít khi có chương trình hỗ trợ chính hãng quy mô toàn quốc.

Toyota Camry tăng gấp đôi ưu đãi giảm giá trên thị trường ô tô Việt Nam - Ảnh 2.

TMV đang áp dụng mức giảm giá lên tới 122 - 153 triệu đồng cho các phiên bản của Toyota Camry

Ảnh: B.H

Việc đưa Camry vào danh mục sản phẩm áp dụng ưu đãi, giảm giá được xem là động thái kích cầu trong những tháng bán hàng cuối năm của Toyota Việt Nam. Bên cạnh đó cũng góp phần tăng sức hút cho Toyota Camry trong bối cảnh dòng xe sedan nói chung đang mất dần vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam.

Hiện tại, Toyota Camry với 3 phiên bản, tương ứng hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ xăng 2.0 lít cho công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm và động cơ xăng 2.5 lít kết hợp hai mô-tơ điện (trên bản hybrid), sản sinh tổng công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 221 Nm.

