Toyota Avalon nhập từ Mỹ sử dụng 11 năm, giá rao gần bằng Camry

Ngoài các dòng SUV như Toyota Highlander, Land Cruiser LC 300 hay Land Cruiser Prado LC 250... Toyota Avalon cũng là một trong những dòng sedan được nhiều đại gia Việt Nam yêu thích và săn tìm. Đa số những chiếc Avalon đang bán tại Việt Nam đều là xe nhập khẩu từ Mỹ, được các đơn vị tư nhân mang về nước theo đơn đặt hàng.

Toyota Avalon từng được rất nhiều đại gia Việt săn tìm thời điểm 10 năm trước ẢNH: T.S

Xét về mặt định vị, Toyota Avalon thuộc phân khúc sedan hạng E, lớn hơn so với mẫu Camry đang phân phối chính hãng ở Việt Nam. Được giới thiệu toàn cầu từ năm 1994, mẫu xe này đã trải qua 5 thế hệ và hiện đã khai tử ở nhiều thị trường lớn do xu hướng thoái trào của dòng xe sedan. Tuy nhiên, Avalon vẫn còn bán tại Trung Quốc vì người dùng ở đây vẫn chuộng dòng sedan.

Đã qua sử dụng 11 năm, Toyota Avalon vẫn có giá tiền tỉ khi bán lại

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mới đây một đơn vị kinh doanh xe cũ đã rao bán chiếc Toyota Avalon đời 2014 với giá 1,15 tỉ đồng, gần bằng giá niêm yết mẫu xe "đàn em" Toyota Camry 2.0 Q (1,22 tỉ đồng). Được biết, chiếc xe kể trên thuộc thế hệ thứ 4, từng có giá khoảng 2,6 tỉ đồng vào thời điểm 11 năm trước nhưng số lượng rất giới hạn, thường phải đặt hàng trước.

Sau hơn một thập kỷ sử dụng, chiếc Avalon nhập Mỹ mất giá khoảng 1,45 tỉ đồng, tương đương khấu hao khoảng 55,7% giá trị. Nếu tính cùng khoảng thời gian tương tự, mức độ mất giá của các mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng E, đến từ các thương hiệu Đức lại cao hơn rất nhiều.

Sau 11 năm sử dụng, Toyota Avalon vẫn được rao giá gần bằng Toyota Camry 2.0 Q ẢNH: T.S

Đơn cử một chiếc Mercedes E200 đời 2014 có giá lăn bánh khoảng 2,2 tỉ đồng nhưng hiện đang được rao bán lại chỉ khoảng 520 triệu đồng, rớt khoảng 76,3% giá trị. Trong khi đó, mẫu BMW 520i cũng từng có giá lăn bánh khoảng 2,35 tỉ đồng, hiện rao bán lại chỉ khoảng 530 triệu đồng, khấu hao khoảng 77,4%.

Có thể thấy, mức độ giữ giá của Toyota Avalon tốt hơn rất nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc khác.

Có phải lựa chọn đáng cân nhắc?

Toyota Avalon đời 2014 được phát triển chung với nền tảng khung gầm của mẫu xe sang Lexus ES. Do đó tổng thể kiểu dáng khá trau chuốt, không quá lỗi thời dù đã trải qua 11 năm tuổi.

Xe được trang bị mặt ca-lăng mạ crôm bóng, kết hợp với cụm đèn pha LED và đèn hậu LED. Thân xe được tạo hình mềm mại, không có quá nhiều chi tiết góc cạnh, cắt xẻ như những mẫu xe đến từ châu Âu.

Không gian nội thất khá sang trọng với nhiều vị trí bọc da, gỗ ẢNH: T.S

Bên trong khoang nội thất khá sang trọng khi hầu hết các chi tiết đều được bọc da, ốp gỗ. Riêng phiên bản dùng động cơ hybrid được trang bị màn hình cảm ứng, đèn nội thất, hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp làm mát và sấy ghế, dàn âm thanh 11 loa JBL... Nhờ chiều dài trục cơ sở lên tới 2.820 mm nên hàng ghế sau trên Avalon khá rộng rãi, thông thoáng đối với người ngồi sau.

Về khả năng vận hành, mẫu xe này sử hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.5 lít kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 211 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số vô cấp đến hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu khi đi trong phố chỉ 6,03 lít/100 km.

Hàng ghế sau khá rộng nhờ chiều dài trục cơ sở lên tới 2.820 mm ẢNH: T.S

Dù nổi tiếng về độ bền, tiết kiệm và ít hư hỏng vặt, nhưng với một mẫu xe đã hơn 10 năm tuổi như Toyota Avalon hybrid đời 2014, nhiều chi tiết cơ khí cũng đến thời điểm cần thay thế. Bên cạnh đó, vì được nhập khẩu từ Mỹ, việc tìm kiếm và thay thế linh kiện thường phức tạp và tốn thời gian hơn so với các mẫu lắp ráp trong nước.

Ngoài ra, công nghệ hybrid của đời xe này đã khá cũ, sau thời gian dài sử dụng dễ phát sinh những lỗi không mong muốn, nhất là với người dùng thiếu kinh nghiệm hoặc không có kiến thức kỹ thuật. Vì vậy, nếu cân nhắc sở hữu mẫu xe này, người mua nên đưa xe đến garage hoặc xưởng dịch vụ uy tín để kiểm tra kỹ trước khi "xuống tiền", nhằm tránh rủi ro hư hỏng trong quá trình sử dụng.