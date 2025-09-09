Toyota Highlander nhập từ Mỹ dùng 4 năm, bán giá cao hơn xe sang

Tại thị trường Mỹ, Toyota Highlander vốn là mẫu SUV gia đình phổ thông rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, ở thị trường Việt Nam, mẫu xe này trở thành hàng hiếm, nhiều đại gia săn tìm dù có giá cao ngất ngưỡng.

Toyota Highlander - SUV phổ thông được người Mỹ ưa chuộng

Được Toyota tung ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2000, Toyota Highlander đến nay đã trải qua bốn thế hệ sản phẩm, trong đó thế hệ thứ tư được giới thiệu vào năm 2019. Mẫu SUV của Toyota định vị phân khúc xe hạng E, cạnh tranh Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Hyundai Palisade.

Toyota Highlander định vị phân khúc SUV hạng E, cạnh tranh Ford Explorer ẢNH: N.T.H

Tại Mỹ, Highlander có tới 10 phiên bản khác nhau, giá dao động từ 40.320 - 54.475 USD (tương đương khoảng 1,05 - 1,42 tỉ đồng). Với mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này được nhiều gia đình ở Mỹ lựa chọn nhờ tính thực dụng, tiết kiệm, bền bỉ và vận hành ổn định.

Thương hiệu Toyota nói chung và mẫu Highlander nói riêng được xem là dòng xe phổ thông, phù hợp với tài chính của tầng lớp trung lưu. Đây cũng là lý do mẫu SUV 7 chỗ này luôn nằm trong top xe bán chạy nhất tại Mỹ. Tính riêng năm 2024, Toyota Highlander đạt doanh số lên tới 169.543 xe bán ra tại Mỹ.

Giá cao hơn xe sang, nhiều đại gia vẫn săn tìm

Tại Việt Nam, Toyota Highlander không được phân phối chính hãng, chỉ nhập khẩu thông qua các đơn vị tư nhân. Thời điểm khoảng năm 2010, thế hệ thứ hai của mẫu xe này từng được khách Việt ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi và nguồn gốc nhập Mỹ. Đến nay, Highlander thế hệ mới vẫn giữ sức hút nhất định nhưng nguồn cung hạn chế, chủ yếu là xe cũ hoặc nhập theo đơn đặt hàng.

Nhiều đại gia chuộng Highlander vì đây là mẫu xe nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ ẢNH: N.T.H

Phần lớn xe Toyota Highlander nhập về Việt Nam thuộc phiên bản Hybrid Limited. Ở Mỹ, bản này có giá niêm yết 51.275 USD, tương đương khoảng 1,35 tỉ đồng. Thế nhưng, trên thị trường xe cũ trong nước, những chiếc Highlander Hybrid Limited đời 2021 lại được "chào" giá gần 3,5 tỉ đồng. Điều này có nghĩa là sau 4 năm sử dụng, giá xe cũ tại Việt Nam vẫn cao gấp 2,6 lần so với giá xe mới ở Mỹ.

Đáng chú ý, giá Highlander cũ đời 2021 tại Việt Nam thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều mẫu SUV hạng sang đến từ Đức dù không cùng phân khúc như Mercedes-Benz GLC 300 (2,839 tỉ đồng), BMW X3 20 xDrive M Sport (2,629 tỉ đồng)... Như vậy, dù đã qua sử dụng, Highlander vẫn đắt hơn những mẫu xe vốn được định vị cao cấp, sang trọng hơn trên thị trường.

Theo anh Nguyễn Tấn Huy, chuyên mua, bán xe cũ tại TP.HCM: "Lượng xe Toyota Highlander khá ít ở Việt Nam, nhất là sản phẩm thế hệ mới, chủ yếu là xe được các đơn vị tư nhân đưa về. Do phải gánh thêm thuế, phí và số lượng hạn chế nên việc đội giá cao là điều dễ hiểu".

Có nên mua Toyota Highlander nhập từ Mỹ?

Về thiết kế, Toyota Highlander thế hệ thứ tư vẫn giữ phong cách hiện đại, góc cạnh. Xe sở hữu cụm đèn chiếu sáng LED, tính năng bật/tắt đèn tự động, mâm hợp kim 20 inch cùng cốp điện và giá nóc. Những chi tiết này giúp mẫu SUV nhập Mỹ giữ được dáng vẻ sang trọng, ít lỗi thời.

Không gian nội thất trong xe khá hiện đại, tương tự mẫu Toyota Camry đời mới ẢNH: N.T.H

Không gian nội thất của Highlander mang đến sự rộng rãi đặc trưng của xe dành cho thị trường Mỹ và châu Âu. Mẫu xe này có nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch, kính HUD, dàn âm thanh 11 loa JBL, điều hòa tự động 3 vùng độc lập... Ngoài ra, xe được bố trí 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai dạng 2+2 để không gian cho lối đi ở giữa kết hợp cửa sổ trời.

Về vận hành, Highlander bản Hybrid Limited sử dụng hệ động lực hybrid với động cơ xăng dung tích 2.5 lít kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất 243 mã lực. Sức mạnh này truyền qua hộp số CVT đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ đó, mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong thành phố, leo núi và đi những cung đường địa hình đơn giản.

Highlander là xe nhập khẩu nên việc tìm phụ tùng, linh kiện sẽ khó khăn và tốn nhiều chi phí ẢNH: N.T.H

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của mẫu xe nhập Mỹ này là không được hưởng chế độ bảo hành, bảo dưỡng chính hãng tại Việt Nam. Phụ tùng thay thế phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, có thể mất thời gian tìm kiếm và chi phí cao hơn đáng kể. Đây là yếu tố người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi chi phí sử dụng lâu dài có thể đội lên nhiều so với mức giá bỏ ra ban đầu.