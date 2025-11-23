Toyota Veloz Cross có bản hybrid giá từ 472 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Bất chấp xe điện vẫn được nhận định là tương lai của ngành ô tô, Toyota vẫn tập trung phát triển các dòng ô tô hybrid nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng tại những thị trường mới nổi như khu vực Đông Nam Á. Sau nhiều hình ảnh, thông tin bị rò rỉ mới đây phiên bản PT Toyota Astra Motor (TAM) - Công ty liên doanh giữa Toyota và đối tác ở Indonesia chính thức trình làng phiên bản Toyota Veloz Cross Hybrid.

Toyota và đối tác ở Indonesia chính thức trình làng phiên bản Toyota Veloz Cross Hybrid Ảnh: Paultan

Cụ thể, Toyota Veloz Cross Hybrid được TAM trình làng tại Triển lãm ô tô Gaikindo Jakarta (GJAW) 2025 đang diễn ra tại Indonesia. Tương tự các phiên bản động cơ xăng trước đây, Veloz Cross Hybrid được sản xuất tại nhà máy thuộc liên doanh PT Toyota Astra Motor với 4 phiên bản trang bị khác nhau. Các phiên bản này có một số khác biệt về tính năng, diện mạo nhưng cùng trang bị hệ thống hybrid kết hợp máy xăng mã 2NR-VEX, dung tích 1.5 lít (90 mã lực, 121 Nm) và mô-tơ điện (79 mã lực, 141 Nm) đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT.

Đây cũng là hệ thống hybrid từng được Toyota trang bị trên phiên bản Toyota Yaris Cross HEV đang phân phối tại Việt Nam, cho mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3,8 lít/100 km. Trong khi đó, thiết kế Veloz Cross Hybrid về cơ bản vẫn giữ nguyên như bản động cơ xăng đang phân phối tại Việt Nam, hãng chỉ bổ sung logo HEV phía sau đuôi xe. Bản cao cấp nhất có thêm bộ ốp thể thao xung quanh xe.

Toyota Veloz Cross Hybrid trang bị hệ thống hybrid kết hợp máy xăng mã 2NR-VEX, dung tích 1.5 lít (90 mã lực, 121 Nm) và mô-tơ điện (79 mã lực, 141 Nm)

Ảnh: Kompas

Ông Hiroyuki Ueda, Tổng giám đốc PT Toyota Astra Motor (TAM) cho biết: "Nhiều năm trước, chúng tôi đã giới thiệu Toyota Veloz. Kể từ đó, Veloz đã trở thành một trong những mẫu xe đa dụng (MPV) phổ biến nhất tại Indonesia. Đến nay, chúng tôi mở ra một chương mới cho Veloz với phiên bản trang bị công nghệ hybrid và được sản xuất tại Indonesia và sẽ xuất khẩu sang các thị trường khác".

Tại Indonesia, phiên bản Toyota Veloz Cross Hybrid có 4 phiên bản giá bán từ 299 - 390 triệu rupiah, tương đương 472,7 - 616,5 triệu đồng. Theo truyền thông xứ vạn đảo, với mức giá này Toyota Veloz Cross Hybrid sẽ là mẫu xe hybrid có giá thấp nhất nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota. Trước Veloz, mẫu xe hybrid rẻ nhất của Toyota tại Indonesia là Yaris Cross Hybrid. Tuy nhiên, theo kế hoạch TAM chưa chính thức phân phối Veloz Cross Hybrid mà chỉ nhận đơn đặt hàng và bắt đầu giao xe từ đầu năm 2026.

Tại Indonesia, phiên bản Toyota Veloz Cross Hybrid có 4 phiên bản giá bán từ 299 - 390 triệu rupiah, tương đương 472,7 - 616,5 triệu đồng Ảnh: Paultan

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Veloz Cross hiện chỉ có bản động cơ xăng 1.5 lít lắp ráp trong nước, giá niêm yết từ 638 triệu đồng. Nhiều khả năng, sau thị trường Indonesia, Toyota Veloz Cross Hybrid sẽ được hãng xe Nhật Bản phân phối tại thị trường Việt Nam. Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Toyota Veloz Cross đạt 6.225 xe.