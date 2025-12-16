Đua giảm giá Ford Ranger hút khách nhất phân khúc xe bán tải, Toyota Hilux 'hụt hơi'

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ đầu tháng 11.2025 hầu hết các mẫu mã ở phân khúc xe bán tải như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton… đều gia nhập cuộc đua ưu đãi, giảm giá bán nhằm tạo sức hút với khách hàng, "chạy" doanh số dịp cuối năm 2025. Tuy nhiên, khi tháng 11 vừa khép lại cho thấy, không phải mẫu xe nào ở phân khúc này được ưu đãi giảm giá cũng tạo được sức hút, dù thực tế nhu cầu mua xe bán tải của người Việt vẫn liên tục gia tăng.

Toyota Hilux tăng trưởng mạnh hơn Ford Ranger trong nửa đầu năm 2025

Lượng tiêu thụ xe bán tải tăng nhẹ trong tháng 11.2025

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11.2025 doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.960 xe, tăng 38 xe tương đương 1,3% so với tháng 10.2025. Kết quả này chưa bao gồm doanh số mẫu Nissan Navara nhưng tiếp tục cho thấy nhu cầu mua sắm xe bán tải của người Việt vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2025 1584 Tháng 2.2025 1530 Tháng 3.2025 2341 Tháng 4.2025 1965 Tháng 5.2025 1787 Tháng 6.2025 2031 Tháng 7.2025 2302 Tháng 8.2025 2120 Tháng 9.2025 2531 Tháng 10.2025 2922 Tháng 11.2025 2960

Đây là tháng thứ ba liên tiếp doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam tăng trưởng, đồng thời cũng là tháng có lượng xe bán ra đạt mức cao nhất tính từ đầu năm 2025 đến nay. Điều này một phần đến từ sự hồi phục chung về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng gần đây. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận các chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà sản xuất, phân phối xe bán tải đã tạo sức hút, động lực để khách hàng mua xe bán tải nhiều hơn.

Khác với hầu hết các dòng ô tô tại Việt Nam hiện nay, bán tải là dòng xe đặc thù về thiết kế. Vì vậy, ngoài khả năng chở người, sử dụng như xe du lịch, bán tải còn có thể chở được hàng hóa và đặc biệt vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Các chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà sản xuất, phân phối xe bán tải đã tạo sức hút, động lực để khách hàng mua xe bán tải nhiều hơn Ảnh: B.H

Ford Ranger hút khách nhất, Toyota Hilux "hụt hơi" để Mitsubishi Triton vượt mặt

Lượng tiêu thụ xe bán tải tăng nhẹ, tuy nhiên không phải mẫu xe nào cũng có được kết quả bán hàng tích cực trong tháng bán hàng vừa qua dù đã nỗ lực giảm giá bán thông qua các chương trình ưu đãi. Kịch bản cũ lặp lại khi Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc đồng thời cho thấy sự áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ còn lại.

Trong tháng 10 vừa qua, chương trình ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp Ford Ranger tăng sức hút với 2.040 xe bán ra, tăng 164 xe so với tháng trước đó. Kết quả này nâng tổng doanh số Ranger sau 11 tháng đã qua tại Việt Nam lên gần 16.500 xe, qua đó gần như chắc bảo vệ thành công ngôi vương xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025.

Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc đồng thời cho thấy sự áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ còn lại Ảnh: B.H

Vị trí thứ hai tiếp tục chứng kiến cuộc đua song mã giữa Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Từng vượt mặt Triton trong hai tháng liền trước đó, đồng thời được Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi giảm giá 20 - 30 triệu đồng trong tháng 11 nhưng doanh số Toyota Hilux bất ngờ chững lại. Chỉ có 401 xe Hilux đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 11 vừa qua, giảm 121 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến Toyota Hilux để mất vị trí thứ hai vào tay Mitsubishi Triton. Với hầu hết các phiên bản đều được giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, doanh số Mitsubishi Triton đạt doanh số bán 469 xe trong tháng 11 vừa qua, tăng 28 xe so với tháng trước đó.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 11.2025 Nguồn: VAMA

Tính từ tháng 1 - 11.2025, lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ hai phân khúc xe bán tải đang nghiêng về phía Mitsubishi Triton với tổng cộng 3.724 xe bán ra, trong khi Toyota Hilux chỉ đạt 3.427 xe. Khoảng cách không quá lớn, do đó cơ hội vẫn còn để Toyota Hilux lật ngược thế cờ trong tháng cuối năm 2025. Ở vị trí cuối bảng, Isuzu D-Max tiếp tục giảm doanh số khi chỉ có 50 xe bán ra, giảm 33 xe so với tháng trước đó.

Cộng 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 24.164 xe, tăng 3.389 xe tương đương 14% so với cùng kỳ năm ngoái.