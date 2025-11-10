Phần lớn người mua xe bán tải để sử dụng như ô tô du lịch

Khác với các dòng ô tô du lịch dưới 9 chỗ phổ biến trên thị trường ô tô, xe bán tải được xem là dòng xe đặc thù, bởi ngoài việc chở người dòng xe này còn được thiết kế với những chức năng khác để phục vụ công việc. Hầu hết các mẫu xe bán tải hiện nay được nhà sản xuất quảng cáo sở hữu động cơ mạnh mẽ, có tính năng kéo, chở hàng hoặc khả năng off-road trên những địa hình khó… Dù vậy, dữ liệu từ một nghiên cứu khảo sát mới đây lại cho thấy nghịch lý, khi phần lớn người mua xe bán tải lại sử dụng dòng xe này như một phương tiện phục vụ cuộc sống, chứ không phải công cụ làm việc.

Phần lớn người mua xe bán tải lại sử dụng dòng xe này như một phương tiện phục vụ cuộc sống Ảnh: Ford

Xe bán tải là phương tiện phục vụ công việc hay chỉ là đồ chơi cuối tuần?

Sau khi tiến hành cuộc khảo sát nghiên cứu, mới đây ông Alexander Edwards, Chủ tịch Strategic Vision - Công ty nghiên cứu khảo sát khoảng 250.000 người mua xe mỗi năm vừa công bố dữ liệu chi tiết về nhu cầu thực tế sử dụng xe bán tải của người dùng hiện nay.

Dữ liệu Strategic Vision cho thấy, phần lớn chủ xe bán tải hiện nay sử dụng dòng xe này để phục vụ các chuyến đi du lịch cuối tuần ngay cả khi trang bị tiện nghi, trải nghiệm lái của một số xe bán tải không thực sự hấp dẫn như các dòng sedan, crossover…

Cụ thể, theo nghiên cứu khảo sát của Strategic Vision có gần 90% người mua xe bán tải cho biết họ không bao giờ sử dụng xe để kéo, phục vụ công việc kinh doanh hay làm văn phòng di động hoặc đi lại trong công trường. Gần 40% cho biết họ lái xe bán tải chỉ để giải trí ít nhất một lần một tuần.

Gần 40% người dùng cho biết họ lái xe bán tải chỉ để giải trí ít nhất một lần một tuần Ảnh: Carscoop

Khảo sát, nghiên cứu của Strategic Vision được chia thành bốn nhóm tương ứng với mỗi phân khúc xe bán tải, gồm: xe bán tải sử dụng năng lượng mới (bán tải điện, hybrid); xe bán tải tiêu chuẩn cỡ trung như Ford Maverick, các mẫu xe bán tải cỡ lớn như Ram 1500 và xe bán tải hạng nặng như GMC Sierra 2500.

Kết quả cho thấy, hầu hết những người sở hữu xe bán tải điện hay bán tải cỡ trung thường có xu hướng sử dụng chúng cho mục đích đi du lịch giải trí. Điều này cũng dễ hiểu vì mỗi phân khúc có chức năng khác nhau. Xe bán tải điện hay bán tải tầm trung thường có thiết kế gọn gàng, nhanh nhẹn, linh hoạt hơn trong khi xe tải hạng nặng thì ngược lại.

Nghịch lý ở chỗ mặc dù xe bán tải điện, bán tải tầm trung có vẻ ít được sử dụng làm để chở hàng hóa nhưng dữ liệu lại cho thấy điều ngược lại. Khoảng 63,8% người dùng xe bán tải tiện chở đồ trên thùng xe ít nhất một lần mỗi tháng, so với 61,3% ở xe bán tải cỡ lớn. Trong khi đó, 39% chủ xe bán tải điện hay bán tải tầm trung không bao giờ kéo xe, so với 32% ở xe bán tải cỡ lớn. Khi phân tích sâu hơn, khoảng 7,9% người dùng xe bán tải cỡ lớn kéo xe hàng tuần, so với 4,4% của chủ xe bán tải điện hay bán tải tầm trung; trong khi đó 12,2% chủ xe tải hạng nặng cho biết họ kéo xe hàng tuần.

Strategic Vision nhận định trung bình cứ 10 chiếc xe bán tải trên đường, có hơn một nửa trong số đó chưa bao giờ được sử dụng đúng mục đích xe bán tải Ảnh: Carscoop

Với những dữ liệu thu thập được Strategic Vision nhận định trung bình cứ 10 chiếc xe bán tải trên đường, có hơn một nửa trong số đó chưa bao giờ được sử dụng đúng mục đích, chức năng của xe bán tải. Chủ xe không bao giờ chở hàng, không bao giờ kéo và sử dụng chẳng khác nào những chiếc sedan, crossover. Dù vậy, có thể nhận thấy xe bán tải thiết kế càng lớn, khả năng được sử dụng đúng mục đích càng cao.

Toyota Hilux tăng trưởng mạnh hơn Ford Ranger trong nửa đầu năm 2025

Sử dụng xe bán tải như xe du lịch liệu có an toàn?

Theo Carscoop, dữ liệu được Strategic Vision cho thấy nhu cầu cũng như xu hướng mua, sử dụng xe bán tải ngày càng gia tăng nhưng công năng của dòng xe này ngày càng bị lãng phí. Bên cạnh đó, việc ngày càng có nhiều người mua xe bán tải để "chơi" và sử dụng như xe du lịch thông thường trên các tuyến đường giao thông cũng đặt ra mối lo ngại về an toàn.

Nhu cầu xe bán tải gia tăng nhưng phần lớn sử dụng không đúng chức năng của dòng xe này cũng dấy lên mối lo ngại về an toàn Ảnh: Carscoop

Nghiên cứu từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc của Mỹ - Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) cho thấy những xe ô tô có phần đầu xe cao hơn, đặc biệt là xe bán tải và xe SUV có mui xe cao hơn 100 cm, khi xảy ra va chạm có nguy cơ gây tử vong cho người đi bộ cao hơn khoảng 45% so với những xe có phần đầu xe thấp hơn (mui cao dưới 75 cm).

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy trọng lượng tăng thêm của xe bán tải hầu như không mang lại lợi ích gì về an toàn cho người lái, nhưng lại có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn cho những người khác.