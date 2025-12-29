Các hãng ô tô Trung Quốc sản xuất nhiều nhưng lợi nhuận không cao

Những năm gần đây, với tốc độ phát triển như vũ bão ở lĩnh vực xe điện, ngành ô tô Trung Quốc nhanh chóng vượt mặt nhiều quốc gia để trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới về quy mô cũng như năng lực sản xuất. Không chỉ ở thị trường nội địa, nhiều hãng xe Trung Quốc cũng mở rộng phạm vi phân phối sang nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tìm kiếm cơ hội cạnh tranh cũng như đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Dù vậy, việc chi phí đầu tư nghiên cứu, phát triển sản xuất gia tăng trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng lớn... khiến ngành ô tô Trung Quốc lâm vào cảnh sản xuất nhiều nhưng lợi nhuận chẳng được bao nhiêu.

Từ tháng 1 đến 11.2025, tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc chỉ đạt 4,4%, mức thấp thứ hai trong lịch sử Ảnh: Xiaomi

Số liệu do Tổng thư ký Hiệp hội ô tô Trung Quốc (CPCA) - ông Cui Dongshu công bố mới đây cho thấy, từ tháng 1 đến 11.2025, tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc chỉ đạt 4,4%, mức thấp thứ hai trong lịch sử, chỉ cao hơn 0,1% so với mức thấp nhất 4,3% ghi nhận vào năm 2024. Doanh thu bình quân trên mỗi chiếc ô tô Trung Quốc ước tính khoảng 322.000 nhân dân tệ (tương đương 45.800 USD), nhưng lợi nhuận trên mỗi xe chỉ đạt 14.000 nhân dân tệ (tức khoảng 2.000 USD).

Truyền thông mô tả thực tế của ngành ô tô Trung Quốc bằng cụm từ "tăng trưởng quy mô nhưng lợi nhuận chịu áp lực". Bởi thực tế, doanh thu của ngành ô tô Trung Quốc đã vượt quá 10 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 1,42 nghìn tỉ USD), tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chi phí lên tới 8,84 nghìn tỉ nhân dân tệ (1,26 nghìn tỉ USD), tăng 9%. Lợi nhuận đạt 440,3 tỉ nhân dân tệ (khoảng 62,6 tỉ USD), tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lợi nhuận bình quân của ngành ô tô Trung Quốc đang trì trệ là do áp lực kép từ chi phí và cạnh tranh. Tốc độ tăng trưởng chi phí đầu tư của ngành ô tô đạt 9%, vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh thu là 8,1%. Bên cạnh đó, các yếu tố như giá nguyên liệu sản xuất pin biến động và chi phí lao động tăng cao tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lợi nhuận bình quân của ngành ô tô Trung Quốc đang trì trệ là do áp lực kép từ chi phí và cạnh tranh Ảnh: Car News China

Mặt khác, "cạnh tranh nội bộ" giữa các nhà sản xuất ô tô năng lượng mới với xe chạy xăng truyền thống diễn ra ngày càng gay gắt. Điều này phần nào được thể hiện rõ qua cuộc chiến giá cả lan rộng từ lĩnh vực xe năng lượng mới sang thị trường xe chạy xăng; qua đó khiến lợi nhuận sụt giảm. Đơn cử như trường hợp của Great Wall Motor (GWM), báo cáo tài chính của hãng xe này cho thấy trong ba quý đầu năm, doanh thu của GWM tăng gần 8%, nhưng lợi nhuận ròng giảm gần 17% do tăng cường đầu tư vào kênh phân phối và cạnh tranh giá cả gay gắt.

Trong khi đó, theo trang tin Autohome của Trung Quốc hiện nay, hơn một nửa số đại lý phân phối ô tô tại Trung Quốc đang thua lỗ và hơn 70% mẫu xe đang được bán lỗ.

Chỉ riêng trong tháng 11, doanh thu của ngành đạt 1.144 tỉ nhân dân tệ (khoảng 163,3 tỉ USD), tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí đạt 1.016 tỉ nhân dân tệ (khoảng 145 tỉ USD), tăng 11,4%; lợi nhuận đạt 50,8 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỉ USD), tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô trong tháng 11 đạt 4,4%, cải thiện so với mức 3,9% trong tháng 10.2025.

Từ tháng 1 đến 11.2025, đã có 31,09 triệu xe ô tô sản xuất tại Trung Quốc, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 14,53 triệu xe năng lượng mới (xe điện, xe hybrid, xe PHEV…), tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, với tỷ lệ thâm nhập thị trường đạt 47%. Số lượng xe chạy bằng xăng được sản xuất là 16,57 triệu chiếc, không thay đổi so với năm ngoái.