Lộ diện những quốc gia tiêu thụ ô tô Trung Quốc nhiều nhất thế giới

Thế mạnh về ô tô điện cũng như nguồn lực sản xuất… đang góp phần giúp ô tô Trung Quốc bành trướng trên thị trường ô tô thế giới. Lượng ô tô Trung Quốc xuất khẩu ngày càng gia tăng và phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới.



Ảnh: CarNews China

Theo CarNews China, trong tháng 8 vừa qua Trung Quốc đã xuất khẩu 610.000 chiếc ô tô mới, tăng 39% so với tháng 8.2023 và tăng 10% so với tháng 7.2024. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2024, lượng ô tô Trung Quốc xuất khẩu đã đạt 4,09 triệu xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu được hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, trong số các quốc gia trên thế giới, Nga hiện đang là thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu ô tô của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… dần rút khỏi thị trường Nga sau khi xung đột chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Nga đã tăng nhập khẩu ô tô mới từ Trung Quốc.

10 quốc gia nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2024 Ảnh: CarNews China

Trong tháng 8 vừa qua, chỉ riêng Nga đã chiếm hơn 19% kim ngạch xuất khẩu ô tô của Trung Quốc, với giá trị kỷ lục 1,6 tỉ USD. Trước đó, vào năm 2022, Trung Quốc đã xuất khẩu 160.000 xe sang Nga, và trong năm 2023 tăng tới 459%, lên mức 910.000 xe. Sau Nga, các quốc gia khu vực châu Âu và Mỹ Latinh như Mexico, Brazil, Bỉ… cũng nằm trong top đầu những thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất thế giới.

Nếu tính riêng dòng ô tô sử dụng năng lượng mới (NEV) gồm xe điện, xe hybrid, xe plug-in hybrid… dù ít nhiều bị gián đoạn bởi các chính sách thuế của Liên minh châu Âu (EU), nhưng xuất khẩu ô tô NEV của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm vẫn đạt 1,397 triệu xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 8.2024, xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc đạt 180.000 chiếc, tăng 20,9% so với tháng 8 năm ngoái và tăng 2,9% so với tháng 7. Top 10 thị trường nhập khẩu nhiều xe năng lượng mới từ Trung Quốc nhất trong 8 tháng đầu năm 2024, gồm:

10 quốc gia nhập khẩu ô tô năng lượng mới (NEV) từ Trung Quốc nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2024 Ảnh: CarNews China

Xuất khẩu ô tô du lịch chạy hoàn toàn bằng điện của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2024 chủ yếu gia tăng ở các thị trường như Brazil, Bỉ, Indonesia và Mexico. Các thị trường giảm là Tây Ban Nha, Thái Lan, Hà Lan, Úc và Slovenia.

Trong bối cảnh Tesla gia nhập thị trường Trung Quốc đã biến Thượng Hải trở thành khu vực dẫn đầu xuất khẩu nhiều xe năng lượng mới nhất ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây với việc áp dụng chính sách thuế quan của Liên minh châu Âu, xuất khẩu của Thượng Hải đã giảm mạnh vì Thượng Hải là điểm xuất khẩu của Tesla Trung Quốc và SAIC.

Ảnh: CarNews China

Vào năm 2024, các khu vực có lượng xuất khẩu xe NEV mạnh là Quảng Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc và Giang Tô. Đơn cử như sự trỗi dậy của BYD đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới tại Thiểm Tây. Thiểm Tây là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất của BYD tại Trung Quốc, với công suất sản xuất hàng năm theo kế hoạch lên đến 1,5 triệu xe.