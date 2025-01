Ô tô Trung Quốc sắp về Việt Nam, 'thay tên đổi họ' bành trướng Đông Nam Á

Như Thanh Niên đã đưa tin, mới đây thông qua trang thông tin chính thức của Wuling tại Việt Nam, TMT Motors - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Wuling tại Việt Nam vừa hé lộ thông tin về việc sẽ đưa mẫu ô tô Trung Quốc - Baojun Yep Plus gia nhập thị trường Việt Nam. Cụ thể, theo TMT Motors: "TMT Motors đã thống nhất cùng SGMW (liên doanh ba bên, gồm SAIC, General Motors và Wuling - PV) dự kiến đưa ra bản thương mại tại thị trường Việt Nam các mẫu xe Baojun E100, Baojun Yep và Baojun Yep Plus".

Baojun Yep Plus là phiên bản 5 cửa của Baojun Yep. Ảnh: SGMW

Trong đó, Baojun Yep Plus là phiên bản 5 cửa của Baojun Yep, nên thiết kế tổng thể của Yep Plus không có gì khác biệt so với "đàn em". Xe vẫn sử dụng đèn LED trước, sau nhưng có bộ mâm hợp kim 16 inch, lớn hơn Baojun Yep. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người lần đầu mua xe hay dành cho những ai muốn tìm kiếm một chiếc ô tô nhỏ gọn để đi lại hàng ngày trong thành phố.

Không chỉ nhắm đến thị trường Việt Nam, liên doanh SGMW còn hướng đến việc đưa Baojun Yep Plus "bành trướng" thị trường Đông Nam Á. Theo trang GM Authority, bên cạnh việc giữ nguyên tên gọi Baojun Yep Plus để xuất khẩu sang một số thị trường, trong đó có Việt Nam. Mẫu ô tô Trung Quốc Baojun Yep Plus còn được SGMW đổi tên thành Spark EUV, đồng thời gắn logo thương hiệu Chevrolet để phân phối tại thị trường Lào cũng như Philippines với tên gọi Chevrolet Spark EUV. Đây đều là những thị trường thương hiệu Chevrolet của GM còn hoạt động phân phối sản phẩm, do đó việc đổi tên Baojun Yep Plus thành Chevrolet Spark EUV là điều không quá khó hiểu.

Chiếc Chevrolet Spark EUV trong bộ dạng của Baojun Yep Plus vừa xuất hiện. Ảnh: GM Authority

Mới đây, một chiếc Spark EUV và gắn Chevrolet đã lộ diện. Mẫu xe này giữ nguyên kiểu dáng thiết kế của Baojun Yep Plus, dòng chữ Spark EUV được gắn ở góc trái phần đuôi xe, trong khi logo Chevrolet cũng được gắn ở đầu, đuôi xe. Phần nội thất chưa được hé lộ, tuy nhiên không khó đoán Spark EUV sẽ bê nguyên nội thất từ chiếc Yep Plus và đổi logo trên vô-lăng đổi thành biểu tượng của Chevrolet.

Chevrolet Spark EUV nhiều khả năng cũng sử dụng một mô-tơ điện trên cầu trước, sản sinh 103 mã lực và 180Nm, cho tốc độ tối đa lên tới 150km/giờ, kết hợp bộ pin dung lượng 41,9kWh tương tự Baojun Yep Plus. Với trang bị này cho phép xe đi được tối đa 401km sau mỗi lần sạc đầy.

Chevrolet Spark EUV đã được SGMW đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Lào. Ảnh: GM Authority

Theo GM Authority, Chevrolet Spark EUV đã được SGMW đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Lào và nhiều khả năng sẽ được mở bán tại thị trường này ngay trong quý 1/2025.