5 điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Năm 2025 đang dần khép lại với nhiều thay đổi, biến động đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam. Nhu cầu đa dạng cùng xu hướng dịch chuyển về thị hiếu của người tiêu dùng tạo động lực để các nhà sản xuất, phân phối ô tô thay đổi, tung ra thị trường thêm nhiều mẫu mã mới. Chính điều này góp phần mở ra những xu hướng mới nhưng đồng thời cũng khiến áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, cuộc đua giảm giá tiếp tục diễn ra rầm rộ trên thị trường, kéo mặt bằng giá bán nhiều dòng xe giảm mạnh. Xu hướng chuyển đổi xanh cũng diễn ra mạnh mẽ trong từng phân khúc. Sức mua trên thị trường ô tô theo đó cũng tiếp đà hồi phục.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025

Trong những thời khắc cuối cùng trước khi khép lại năm 2025, hãy cùng Thanh Niên nhìn lại 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thị trường Việt Nam trong năm qua.

1. Các hãng ô tô đua giảm giá, mặt bằng giá xe tại Việt Nam giảm mạnh

Bất chấp những tín hiệu tích cực dần trở lại với thị trường ô tô từ cuối năm 2024, bước sang năm 2025 cuộc đua giảm giá sản phẩm vẫn diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam. Nếu như giai đoạn đầu năm chứng kiến những đợt "đại hạ giá" để xả hàng tồn kho của nhiều thương hiệu ô tô trên thị trường, thì bước sang nửa cuối năm 2025, việc sức mua liên tục biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng… các thương hiệu ô tô vẫn rầm rộ tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá để thu hút khách hàng Ảnh: B.H

Từ các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và thậm chí xe Đức; từ ô tô phổ thông giá vài trăm triệu đồng cho đến các mẫu ô tô hạng sang giá bán hàng tỉ đồng… đều lần lượt "lao vào" cuộc đua giảm giá để hy vọng kiếm khách, cải thiện doanh số và hạn chế tình trạng tồn kho. Tất cả, góp phần kéo mặt bằng giá bán nhiều dòng ô tô tại Việt Nam tiếp tục giảm sâu, mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho người Việt Ảnh: B.H

2. Tiếp tục được ưu đãi lệ phí trước bạ, ô tô điện hút khách

Bắt đầu từ năm 2022, ô tô điện chạy pin được ưu đãi lệ phí trước bạ trong vòng 5 năm, trong đó miễn 100% trong 3 năm đầu và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc tới ngày 28.2.2025, người mua xe điện sẽ không còn được miễn và phải nộp 50% khoản lệ phí này. Tuy nhiên, Chính phủ đã có động thái kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28.2.2027 thông qua việc ban hành Nghị định 51/2025 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.3.2025. Chính sách này giúp người mua ô tô điện tại Việt Nam tiết kiệm được hàng chục triệu đồng nhờ được miễn lệ phí trước bạ. Chính điều này, tiếp tục trở thành nguồn động lực thúc đẩy người Việt tăng mua sắm ô tô điện. Số lượng mẫu mã cũng như doanh số xe điện tại Việt Nam theo đó cũng liên tục gia tăng Ảnh: B.H

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và VinFast cho thấy, tính đến hết tháng 11.2025, tổng lượng ô tô điện tiêu thụ tại Việt Nam đạt gần 150.000 xe, chiếm gần 30% tổng lượng ô tô mới bán ra thị trường Ảnh: B.H

3. VinFast liên tiếp lập kỷ lục doanh số, dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam

Được xem là "lá cờ đầu" trong quá trình xanh hóa phương tiện di chuyển tại Việt Nam, cùng với việc sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam… Do đó khi nhu cầu mua sắm xe điện của người Việt gia tăng, VinFast cũng bắt đầu gặt hái thành công. Ngoài các dòng sản phẩm thuộc dòng VF Series hướng đến nhóm khách hàng cá nhân hay mua xe gia đình; năm 2025 VinFast cũng mở rộng danh mục sản phẩm sang dòng xe điện phục vụ các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi, vận chuyển hành khách. Đây được xem là bước đi chiến lược của thương hiệu ô tô điện Việt Nam trong việc đưa ô tô điện đến gần hơn với người Việt cũng như phục vụ nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường hướng đến mục tiêu giảm phát thải tại Việt Nam Ảnh: B.H

Chính những nỗ lực này cùng với việc được khách hàng ủng hộ giúp VinFast liên tiếp lập nên kỷ lục về doanh số bán ô tô điện. VinFast trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt doanh số bán hơn 20.000 xe/tháng. Trong đó, mẫu xe Limo Green phá mọi kỷ lục khi trở thành mẫu xe đầu tiên bán ra gần 10.000 xe chỉ trong vòng 1 tháng. Tính đến hết tháng 11.2025, tổng lượng ô tô điện VinFast đã bàn giao đạt hơn 147.000 chiếc, gấp nhiều lần doanh số của các thương hiệu ô tô truyền thống từng có nhiều kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

4. Ô tô hybrid ồ ạt về Việt Nam, thị phần "xe xanh" tiếp tục tăng trưởng

Cùng với sự phát triển đa dạng của ô tô điện, năm 2025 thị trường ô tô Việt Nam cũng chứng kiến màn đổ bộ ồ ạt của các dòng ô tô lai xăng điện, gồm xe hybrid (HEV) truyền thống, xe Plug-in hybrid (PHEV) tức hybrid cắm sạc và mild-hybrid. Theo tổng hợp sơ bộ của Thanh Niên, có ít nhất 10 mẫu ô tô lai xăng điện hoàn toàn mới gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ngoài các mẫu mã ô tô phổ thông của các thương hiệu Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc như BYD Sealion 6, BYD Seal 5, Honda HR-V e:HEV RS, Suzuki Fronx, Hyundai Santa Fe Hybrid, KIA Sorento PHEV mới, Jaecoo J7 PHEV, Lynk & Co 08… còn có các mẫu xe hạng sang như Mercedes GLE 400 e 4Matic, Volvo XC60 mới Ảnh: B.H

Sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu xe hybrid nói chung đáp ứng xu hướng chuyển đổi cũng như nhu cầu ngày càng đa dạng và tăng nhanh của người Việt đối với dòng xe hybrid. Theo số liệu từ VAMA, tính đến hết tháng 11.2025, tổng doanh số ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 12.522 xe, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ ô tô hybrid đã tăng trưởng 5 liên tiếp trong nửa cuối năm 2025. Sự tăng trưởng của ô tô hybrid cũng góp phần thúc đẩy tốc độ chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần hướng đến mục tiêu giảm phát thải từ ô tô tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 11.2025, tổng lượng xe xanh (gồm ô tô điện và ô tô hybrid các loại) tiêu thụ tại Việt Nam đạt gần 160.000 xe, chiếm hơn 30% thị phần ô tô mới bán ra tại Việt Nam Ảnh: B.H

5. Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi dịch chuyển, ô tô đa dụng gầm cao lên ngôi

Cùng với những biến động trên thị trường, cơ cấu sản phẩm của nhiều thương hiệu ô tô tiếp tục có sự thay đổi rõ rệt trong năm 2025 theo hướng tập trung vào các dòng ô tô đa dụng gầm cao để đáp ứng sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng Ảnh: B.H

Bên cạnh ô tô điện hay hybrid… không ít thương hiệu ô tô tại Việt Nam trong năm 2025 như Mitsubishi, Honda, Toyota, Suzuki, BYD hay ngay cả VinFast và các hãng xe đến từ Trung Quốc đã chuyển hướng sang việc phát triển các dòng ô tô đa dụng gầm cao, đặc biệt là SUV, Crossver cỡ nhỏ dành cho đô thị. Phân khúc SUV, crossver cỡ nhỏ tại Việt Nam thực sự nở rộ với sự xuất hiện của Mitsubishi Destinator, Suzuki Fronx, Ford Territory mới… hay ngay cả một thương hiệu xe Trung Quốc như BYD mới "chân ướt, chân ráo" vào thị trường Việt Nam cũng tung ra những sản phẩm như BYD Atto2, BYD Sealion 6 nhắm vào phân khúc ô tô đa dụng gầm cao. Chính vì vậy, Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính đến tháng 11.2025, tổng doanh số bán ô tô SUV, Crossver nói chung tại Việt Nam đã đạt hơn 95.000 xe, gấp 2,7 lần doanh số dòng sedan, hatchback truyền thống Ảnh: C.T



