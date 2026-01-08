Toyota Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào tân chủ tịch gốc Việt

Theo thông tin công bố từ Toyota Việt Nam (TMV), từ tháng 1.2026, ông Tiền Quốc Hào sẽ chính thức trở thành Chủ tịch mới của liên doanh Nhật. Ngoài ra, TMV cũng bổ nhiệm ông Osamu Hirata làm tân Tổng giám đốc, kế nhiệm ông Nakano Keita sau ba năm điều hành. Đây là hai thay đổi nhân sự cấp cao mang tính chiến lược, diễn ra trong bối cảnh Toyota Việt Nam đứng trước nhiều thách thức mới về thị phần, chuyển dịch công nghệ và hành vi tiêu dùng.

Ông Tiền Quốc Hào không phải là gương mặt xa lạ trong hệ thống Toyota toàn cầu. Trước khi được giao trọng trách tại Việt Nam, ông đang giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng giám đốc khu vực châu Á, Phó Tổng giám đốc khối kinh doanh tài chính bán hàng của Tập đoàn Toyota Motor, đồng thời là Chủ tịch Toyota châu Á đặt trụ sở tại Singapore. Việc một lãnh đạo gốc Việt nắm giữ các vai trò then chốt ở cấp khu vực, nay trực tiếp quay về điều hành thị trường trong nước, được xem là tín hiệu cho thấy Toyota đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chiến lược châu Á.

Toyota Việt Nam vừa đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc mới ẢNH: TOYOTA

Hành trình nghề nghiệp của ông Tiền Quốc Hào gắn liền với các thị trường lớn và có tính cạnh tranh cao. Gia nhập Toyota Canada từ năm 1999, ông trải qua nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Á. Nền tảng học vấn về kỹ thuật, quản trị kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho thấy đây là mẫu lãnh đạo kết hợp giữa tư duy kỹ trị và năng lực quản trị hiện đại, yếu tố được cho là phù hợp với giai đoạn chuyển mình của ngành ô tô.

Trong khi đó, việc bổ nhiệm ông Osamu Hirata làm Tổng giám đốc tiếp tục bảo đảm sự hiện diện của "DNA Toyota" trong bộ máy điều hành tại Việt Nam. Với gần 30 năm làm việc tại Tập đoàn Toyota, từng kinh qua các vị trí hoạch định chiến lược, điều hành bán hàng tại Nhật Bản, châu Á – Thái Bình Dương và đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ, ông Hirata được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cân bằng giữa tầm nhìn toàn cầu và yêu cầu thực thi tại thị trường Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào - Tân Chủ tịch gốc Việt của Toyota Việt Nam trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên tại triển lãm Japan Mobility Show 2023 ẢNH: TRUNG KIÊN

Sự kết hợp giữa một chủ tịch am hiểu sâu sắc thị trường khu vực, có gốc gác và sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam, với một Tổng giám đốc dày dạn kinh nghiệm điều hành toàn cầu, được xem là cấu trúc lãnh đạo "hai trụ cột" mà Toyota Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt. Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không còn tăng trưởng nóng và cạnh tranh cao, người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá, công nghệ điện hóa và dịch vụ hậu mãi, vai trò của lãnh đạo không chỉ nằm ở quản trị doanh số mà còn ở định hình chiến lược dài hạn.

Thực tế cho thấy, Toyota Việt Nam những năm gần đây chịu sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ mới, đặc biệt ở phân khúc xe điện và xe hybrid. Việc đặt niềm tin vào một chủ tịch gốc Việt cũng có thể được nhìn nhận như bước đi nhằm gia tăng tính linh hoạt trong ra quyết định, rút ngắn khoảng cách giữa trụ sở khu vực với thực tiễn thị trường trong nước, nơi hành vi tiêu dùng, chính sách và hạ tầng đang thay đổi nhanh chóng.

Ở góc độ rộng hơn, đây cũng là lần hiếm hoi một doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam trao vị trí chủ tịch cho lãnh đạo gốc Việt ở cấp cao nhất. Điều này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn phản ánh xu hướng sử dụng nhân sự có năng lực toàn cầu nhưng am hiểu bản địa, thay vì mô hình điều hành thuần "ngoại nhập" như trước đây.