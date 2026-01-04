Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Vì sao người người Việt ngày càng chuộng xe hybrid?

Chí Tâm
Chí Tâm
04/01/2026 15:13 GMT+7

Những e dè, rào cản của xe hybrid trước đây đang dần được xóa bỏ, người Việt bắt đầu chuộng dòng xe lai xăng - điện vì tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mạnh mẽ.

Năm 2020, khi Toyota đưa Corolla Cross HEV về Việt Nam, xe hybrid (xăng lai điện) vẫn là khái niệm xa lạ với số đông. Thời điểm đó, công nghệ này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người tiêu dùng vốn quen với động cơ đốt trong tỏ ra dè chừng trước độ bền pin, tuổi thọ mô-tơ điện hay chi phí bảo dưỡng. Sự phức tạp của hệ thống vận hành kép từng là rào cản tâm lý, khiến khách hàng e ngại về tính vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đặc thù tại Việt Nam.

Người Việt dần chuộng xe hybrid là có lý do... - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều thương hiệu cập nhật xe hybrid vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam

ẢNH: C.T

Sau 5 năm, bức tranh thị trường ô tô dần thay đổi, những hoài nghi về dòng xe xăng lai điện dẫn được xóa bỏ. Hiện nay, từ các hãng xe phổ thông đến hạng sang như Honda, Suzuki, Hyundai, KIA, Haval hay Lexus, Mercedes-Benz... đều đưa xe hybrid vào danh mục sản phẩm chủ lực. Doanh số dòng xe này cũng tăng trưởng rõ rệt qua từng năm.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, thị trường tiêu thụ 12.522 xe hybrid, tăng trưởng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dù chỉ chiếm khoảng 2,4% tổng lượng ô tô tiêu thụ toàn thị trường (522.143 xe), nhưng tốc độ tăng trưởng này khẳng định người Việt đang dần chuộng xe hybrid hơn so với trước.

Vì sao xe hybrid được ưa chuộng?

Lý do cốt lõi thu hút người dùng nằm ở sự cân bằng giữa tính tiện dụng và tiết kiệm nhiên liệu. Khác với xe thuần điện, xe hybrid không đòi hỏi người dùng thay đổi thói quen sử dụng hay phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc, thời gian sạc pin trong quá trình di chuyển.

Người Việt dần chuộng xe hybrid là có lý do... - Ảnh 2.

Honda là một trong những thương hiệu đẩy mạnh phân phối xe hybrid tại Việt Nam

ẢNH: C.T

So với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, hệ động lực hybrid có ưu điểm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vượt trội về hiệu suất. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... công nghệ này phát huy thế mạnh nhờ khả năng vận hành thuần điện ở dải tốc độ thấp, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ở dải tốc độ cao, mô-tơ điện đóng vai trò hỗ trợ tăng tốc hiệu quả.

Chính sách vĩ mô cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mua sắm với người tiêu dùng. Lộ trình chuyển đổi xanh và dự kiến hình thành các "vùng phát thải thấp" thúc đẩy người dùng tìm đến các phương tiện giảm phát thải, thân thiện môi trường. 

Dù vậy, rào cản với xe hybrid hiện tại vẫn nằm ở góc độ giá bán. Do cấu tạo hệ thống phức tạp, mức giá xe hybrid thường cao hơn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng so với phiên bản chạy xăng, dầu. Đây là yếu tố khiến không ít khách hàng cân nhắc bài toán chi phí ban đầu so với hiệu quả kinh tế lâu dài.

Người Việt dần chuộng xe hybrid là có lý do... - Ảnh 3.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, áp dụng từ năm 2026 sẽ góp phần kích cầu nhóm xe hybrid tăng trưởng

ẢNH: C.T

Từ ngày 1.1.2026, khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi có hiệu lực, dòng xe hybrid sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi, góp phần thu hẹp khoảng cách giá so với xe xăng truyền thống. Dù mức giảm không quá lớn, chính sách này vẫn giúp người mua tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh, tạo tiền đề để các hãng xe làm mới danh mục sản phẩm, gia tăng sức hấp dẫn cho nhóm xe xăng lai điện.

Năm 2026 dự báo là thời điểm bùng nổ của phân khúc xe hybrid tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm đa dạng cùng các chính sách hỗ trợ thực tế sẽ giúp dòng xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều nhóm khách hàng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Xe điện, hybrid chiếm gần 40% ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam

Xe điện, hybrid chiếm gần 40% ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam

Xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam giúp doanh số xe điện, xe hybrid các loại liên tục tăng trưởng, chiếm gần 40% tổng lượng ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam sau 11 tháng đầu năm 2025.

Người Việt ưa chuộng ô tô hybrid Nhật Bản, xe hãng nào bán chạy nhất?

Toyota thống trị cuộc đua doanh số xe hybrid tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Xe Hybrid xe xăng lai điện thị trường ô tô Hybrid Plug-in Hybrid
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận