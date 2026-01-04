Vì sao người người Việt ngày càng chuộng xe hybrid?

Năm 2020, khi Toyota đưa Corolla Cross HEV về Việt Nam, xe hybrid (xăng lai điện) vẫn là khái niệm xa lạ với số đông. Thời điểm đó, công nghệ này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người tiêu dùng vốn quen với động cơ đốt trong tỏ ra dè chừng trước độ bền pin, tuổi thọ mô-tơ điện hay chi phí bảo dưỡng. Sự phức tạp của hệ thống vận hành kép từng là rào cản tâm lý, khiến khách hàng e ngại về tính vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đặc thù tại Việt Nam.

Ngày càng nhiều thương hiệu cập nhật xe hybrid vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam ẢNH: C.T

Sau 5 năm, bức tranh thị trường ô tô dần thay đổi, những hoài nghi về dòng xe xăng lai điện dẫn được xóa bỏ. Hiện nay, từ các hãng xe phổ thông đến hạng sang như Honda, Suzuki, Hyundai, KIA, Haval hay Lexus, Mercedes-Benz... đều đưa xe hybrid vào danh mục sản phẩm chủ lực. Doanh số dòng xe này cũng tăng trưởng rõ rệt qua từng năm.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, thị trường tiêu thụ 12.522 xe hybrid, tăng trưởng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dù chỉ chiếm khoảng 2,4% tổng lượng ô tô tiêu thụ toàn thị trường (522.143 xe), nhưng tốc độ tăng trưởng này khẳng định người Việt đang dần chuộng xe hybrid hơn so với trước.

Vì sao xe hybrid được ưa chuộng?

Lý do cốt lõi thu hút người dùng nằm ở sự cân bằng giữa tính tiện dụng và tiết kiệm nhiên liệu. Khác với xe thuần điện, xe hybrid không đòi hỏi người dùng thay đổi thói quen sử dụng hay phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc, thời gian sạc pin trong quá trình di chuyển.

Honda là một trong những thương hiệu đẩy mạnh phân phối xe hybrid tại Việt Nam ẢNH: C.T

So với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, hệ động lực hybrid có ưu điểm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vượt trội về hiệu suất. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... công nghệ này phát huy thế mạnh nhờ khả năng vận hành thuần điện ở dải tốc độ thấp, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ở dải tốc độ cao, mô-tơ điện đóng vai trò hỗ trợ tăng tốc hiệu quả.

Chính sách vĩ mô cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mua sắm với người tiêu dùng. Lộ trình chuyển đổi xanh và dự kiến hình thành các "vùng phát thải thấp" thúc đẩy người dùng tìm đến các phương tiện giảm phát thải, thân thiện môi trường.

Dù vậy, rào cản với xe hybrid hiện tại vẫn nằm ở góc độ giá bán. Do cấu tạo hệ thống phức tạp, mức giá xe hybrid thường cao hơn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng so với phiên bản chạy xăng, dầu. Đây là yếu tố khiến không ít khách hàng cân nhắc bài toán chi phí ban đầu so với hiệu quả kinh tế lâu dài.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, áp dụng từ năm 2026 sẽ góp phần kích cầu nhóm xe hybrid tăng trưởng ẢNH: C.T

Từ ngày 1.1.2026, khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi có hiệu lực, dòng xe hybrid sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi, góp phần thu hẹp khoảng cách giá so với xe xăng truyền thống. Dù mức giảm không quá lớn, chính sách này vẫn giúp người mua tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh, tạo tiền đề để các hãng xe làm mới danh mục sản phẩm, gia tăng sức hấp dẫn cho nhóm xe xăng lai điện.

Năm 2026 dự báo là thời điểm bùng nổ của phân khúc xe hybrid tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm đa dạng cùng các chính sách hỗ trợ thực tế sẽ giúp dòng xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều nhóm khách hàng trong thời gian tới.