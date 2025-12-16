Người Việt ưa chuộng ô tô hybrid Nhật Bản, xe hãng nào bán chạy nhất?

Xu hướng ngày càng chuộng các dòng xe lai (hybrid) của khách hàng Việt Nam, cùng với những chính sách ưu đãi dành cho dòng xe này sẽ được áp dụng trong thời gian tới tạo động lực để các nhà sản xuất, phân phối đưa nhiều mẫu hybrid mới về Việt Nam. Chính điều này giúp ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tại Việt Nam ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn. Dù vậy, phần lớn người Việt mua ô tô hybrid vẫn ưa chuộng các dòng xe Nhật Bản, đặc biệt là các mẫu mã của những thương hiệu vốn đã khẳng định được niềm tin trong nhiều năm qua.

Phần lớn người Việt mua ô tô hybrid vẫn ưa chuộng các dòng xe Nhật Bản, đặc biệt là các mẫu mã của những thương hiệu vốn đã khẳng định được niềm tin Ảnh: B.H

Hơn 90% người Việt mua ô tô hybrid chọn xe thương hiệu Nhật Bản

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 11.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 39.338 xe ô tô các loại, nhiều hơn 1.428 xe, tương đương mức tăng 4% so với tháng 10.2025. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô hybrid vẫn tiếp tục giữ nhịp tăng, dù tốc độ tăng trưởng có chậm lại so với tháng trước đó.

Cụ thể, số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy, lượng ô tô hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA bán ra thị trường trong tháng 11.2025 đạt 1.340 xe. Con số này về lý thuyết vẫn ít hơn 57 xe so với tháng trước đó, tuy nhiên thực tế số liệu VAMA công bố chưa cập nhật doanh số bán của dòng Suzuki Fronx mới gia nhập thị trường Việt Nam. Mẫu SUV đô thị này có 3 phiên bản, trong đó có tới 2 phiên bản dùng hệ động cơ mild-hybrid, dù vậy phía nhà phân phối Suzuki tại Việt Nam chỉ cập nhật kết quả bán hàng chung của cả 3 phiên bản (116 xe) chứ không công bố số liệu bán hàng chi tiết của mỗi phiên bản. Tương tự, KIA Carnival cũng có bản hybrid nhưng phía THACO AUTO cũng gộp chung doanh số với bản chỉ dùng động cơ đốt trong.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2025 904 Tháng 2.2025 756 Tháng 3.2025 902 Tháng 4.2025 973 Tháng 5.2025 970 Tháng 6.2025 1153 Tháng 7.2025 1186 Tháng 8.2025 1302 Tháng 9.2025 1371 Tháng 10.2025 1397 Tháng 11.2025 1340

Do đó, nếu tính cả các phiên bản hybrid của Suzuki Fronx, KIA Carnival hay lượng xe mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid của các hãng ô tô Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…) tổng lượng tiêu thụ xe hybrid nói chung tại Việt Nam trong tháng qua có thể vượt mốc 1.400 xe.

Đáng chú ý, phần lớn người Việt mua ô tô hybrid tại Việt Nam thường chọn các dòng xe thương hiệu Nhật Bản. Tính toán dựa trên số liệu VAMA cho thấy, trong tháng 11 vừa qua, hơn 90% người Việt mua xe hybrid của các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki… Điều này một phần xuất phát từ sự đa dạng mẫu mã ô tô hybrid mà các thương hiệu Nhật Bản cung cấp ra thị trường. Bên cạnh đó, còn đến từ các yếu tố như giá bán dễ tiếp cận, giá trị thương hiệu cũng như niềm tin của khách hàng dành cho các thương hiệu xe Nhật đã có thâm niên tại Việt Nam.

Hơn 90% người Việt mua xe hybrid của các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki… Ảnh: B.H

Vừa mua chiếc Toyota Innova Cross HEV vào trung tuần tháng 11 vừa qua, anh Hoàng Văn Thắng, ngụ TP.HCM chia sẻ: "Các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda… từ lâu đã chứng minh được chất lượng, độ bền cũng như sự ổn định với các dòng xe dùng động có xăng, dầu. Bên cạnh đó, hệ thống hybrid do các hãng xe Nhật phát triển vẫn hiệu quả, tiết kiệm nhưng không quá phức tạp về mặt cấu tạo… Do đó, nếu phát sinh sự cố cũng dễ xử lý hơn. Thực tế hiện nay xe hybrid thương hiệu Nhật Bản cũng đa dạng mẫu mã hơn, giá bán dễ tiếp cận hơn so với các xe hybrid thương hiệu Hàn Quốc hay Trung Quốc".

Ô tô hybrid của Toyota bán chạy nhất Việt Nam

Trong số các thương hiệu ô tô đang phân phối xe hybrid tại Việt Nam, Toyota là cái tên đang cho thấy sự áp đảo về mặt số lượng mẫu mã, phiên bản cũng như doanh số bán hàng. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo của VAMA, trong tổng số gần hơn 1.300 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong tháng 11 vừa qua, có tới hơn 813 xe hybrid của Toyota, chiếm hơn 62% thị phần. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 chiếc ô tô hybrid tiêu thụ tại Việt Nam, có hơn 6 chiếc là xe Toyota.

Kết quả này một phần đến từ thực tế người Việt từ trước đến nay vẫn chuộng xe Toyota vốn nổi tiếng về tính thực dụng, độ bền, ổn định cũng như tiết kiệm nhiên liệu và khả năng giữ giá khi bán lại. Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng, Toyota hiện là thương hiệu có danh mục sản phẩm ô tô hybrid đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam. Có tới 6 mẫu mã ô tô Toyota tại Việt Nam đã được hãng bổ sung phiên bản hybrid. Trong đó, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV là hai mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 11 vừa qua.

Toyota Honda Suzuki KIA Tháng 11.2025 831 300 199 10

Xếp sau Toyota là Honda, thương hiệu này cũng đang nỗ lực bổ sung phiên bản hybrid cho các dòng ô tô đang phân phối tại Việt Nam. Tháng 11 vừa qua, với 3 phiên bản hybrid của các dòng xe như Honda CR-V, Civic và HR-V, tổng doanh số xe hybrid của Honda đạt 300 xe, giảm 16 xe so với tháng trước đó.

Trong khi đó, doanh số xe hybrid của Suzuki được hãng xe này công bố đạt 199 xe, đây cũng chính là lượng xe Suzuki XL7 Hybrid tiêu thụ trong tháng qua, bởi như đã đề cập, Suzuki vừa phân phối thêm bản hybrid của mẫu Frox nhưng không cập nhật kết quả bán hàng chi tiết.

Doanh số các mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam tháng 11.2025 Nguồn: VAMA

Các hãng xe Hàn Quốc như KIA, Hyundai mới chỉ có 1 - 2 mẫu mã được bổ sung phiên bản hybrid, tuy nhiên doanh số bán cũng không đáng kể. Đơn cử như KIA Sorento HEV/PHEV chỉ bán được 10 xe trong tháng qua.

Có thể thấy, ô tô Nhật Bản vẫn đang có thấy sự áp đảo về số lượng mẫu mã cũng như doanh số ở mảng xe hybrid. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ở phân khúc này đang gia tăng khi các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co liên tục bổ sung các mẫu mã mới để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh.