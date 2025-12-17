Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Xe điện, hybrid chiếm gần 40% ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam

Hoàng Cường
17/12/2025 10:25 GMT+7

Xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam giúp doanh số xe điện, xe hybrid các loại liên tục tăng trưởng, chiếm gần 40% tổng lượng ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam sau 11 tháng đầu năm 2025.

Không chỉ xe máy, người Việt mua ô tô đang có xu hướng chuyển dịch sang lựa chọn sử dụng các dòng xe điện, xe hybrid vốn được đánh giá giảm khí thải, tiết kiệm và thân thiện hơn với môi trường so với xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu.

Lần đầu mua ô tô, anh Hoàng Thế Phong ngụ phường Dĩ An, TP.HCM không ngần ngại chọn chiếc VinFast VF 5 bản Eco có giá gần 600 triệu đồng. Lý giải về quyết định này anh Phong cho biết: "So với xe xăng, ô tô điện có chút bất tiện về sạc pin nhưng bù lại có rất nhiều ưu điểm về vận hành, chi phí sử dụng tiết kiệm cũng như là loại phương tiện thân thiện với môi trường. Lúc đầu tôi cũng đắn đo giữa xe xăng và xe điện, tuy nhiên khi xét đến nhu cầu thực tế của bản thân cần một chiếc ô tô nhỏ gọn để đi lại hàng ngày, chi phí sử dụng không quá cao và phù hợp với tài chính đang có… tôi quyết định chọn xe điện".

Xe điện, hybrid chiếm gần 40% ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Không chỉ nhóm khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe taxi, cũng đang dần thay xe xăng bằng các dòng xe điện hoặc xe hybrid

Ảnh: B.H

Không chỉ nhóm khách hàng cá nhân hay mua xe gia đình, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe taxi, vận chuyển hành khách cũng đang dần thay xe xăng bằng các dòng xe điện hoặc xe hybrid để nâng cao hiệu quả cũng như tính cạnh tranh. Chính vì vậy, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, Cần Thơ… taxi điện hay xe hybrid sử dụng chạy dịch vụ xuất hiện ngày càng nhiều.

Sự thay đổi về thị hiếu của nhóm khách hàng cá nhân, gia đình hay doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi… đang hình thành xu hướng mới, thúc đẩy doanh số xe điện, xe hybrid tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai) trong tháng 11.2025 tổng lượng ô tô du lịch bán ra tại Việt Nam đạt 56.000 xe, trong đó lượng ô tô điện, hybrid chiếm 24.526 xe, tương đương 43,5%.

Xe điện, hybrid chiếm gần 40% ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam - Ảnh 2.

Xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng, thúc đẩy doanh số xe điện, xe hybrid tăng trưởng nhanh tại Việt Nam

Ảnh: B.H

Cồng dồn 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô du lịch tại Việt Nam đạt 415.636 xe, trong đó có tới 159.972 ô tô điện và xe hybrid các loại, chiếm khoảng 38,5% thị phần. Con số này thậm chí chưa bao gồm lượng xe hybrid (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) của các hãng xe Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…)

Trong đó, ô tô điện VinFast chiếm phần lớn với hơn 147.000 xe đã được bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý, xe hybrid chiếm hơn 12.500 xe, chủ yếu là các dòng xe hybrid của các thành viên thuộc VAMA như Toyota, Honda, Suzuki…

So với ô tô động cơ đốt trong, xe điện cũng như xe hybrid mang lại khả năng vận hành êm ái, mượt mà hơn. Quan trọng hơn là hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng. Khách mua ô tô điện tại Việt Nam hiện nay có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng ngay từ khi đăng ký do không phải đóng lệ phí trước bạ. 

Xe điện, hybrid chiếm gần 40% ô tô du lịch tiêu thụ tại Việt Nam - Ảnh 3.

So với ô tô động cơ đốt trong, xe điện cũng như xe hybrid mang lại khả năng vận hành êm ái, mượt mà hơn

Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, ô tô điện cũng đang được nhiều hãng xe mạnh tay triển khai ưu đãi, giảm giá kèm hàng loạt quà tặng hấp dẫn. Không những vậy, khách mua xe điện VinFast còn được miễn chi phí sạc pin đến giữa năm 2027. Với ô tô hybrid, hiện tại mặt bằng giá bán một số mẫu mã vẫn cao hơn bản máy xăng thuần tuý. Dù vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện dòng xe này đang đứng trước cơ hội giảm giá từ năm 2026, khi chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại.

