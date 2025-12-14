Toyota thống trị cuộc đua doanh số xe hybrid tại Việt Nam

Cùng với ô tô thuần điện, xe hybrid (lai xăng - điện) cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Chỉ trong vòng vài năm, từ vài mẫu mã chủ yếu đặt chân đến thị trường theo diện thăm dò thị hiếu; đến thời điểm hiện tại, phân khúc xe hybrid đã "xôm tụ" hơn hẳn. Đáng chú ý, doanh số nhóm xe này cũng ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Toyota chiếm hơn nửa thị phần

Năm 2024, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) lần đầu tiên công bố kết quả bán hàng chi tiết của các dòng xe hybrid. Số liệu lũy kế cho thấy, Toyota là thương hiệu dẫn đầu với gần 5.400 xe đến tay người dùng, chiếm gần 55% thị phần.

Sang năm 2025, kịch bản cũ lặp lại khi hãng xe Nhật Bản vẫn sắm vai "đầu tàu", dẫn dắt doanh số ở nhóm xe hybrid phổ thông tại Việt Nam nhờ đà tăng trưởng ổn định. Theo số liệu mới nhất từ VAMA, khép lại 11 tháng đầu năm, Toyota đã bán ra tổng cộng hơn 7.300 xe hybrid, tiếp tục chiếm thị phần lớn với gần 57%.

Doanh số tháng 11 Doanh số năm 2025 TOYOTA 831 7307 HONDA 300 2834 SUZUKI 238 2598 KIA 10 88

Hai mẫu xe đóng góp doanh số lớn nhất gồm Toyota Corolla Cross HEV và Toyota Innova Cross HEV. Cụ thể, Corolla Cross phiên bản hybrid sau 11 tháng đã bán ra tổng cộng 2.547 xe. Mẫu MPV gia đình Innova Cross đóng góp 2.662 xe.

Các thương hiệu khác ở phân khúc phổ thông đã phân phối xe hybrid và công bố kết quả bán hàng, gồm Honda, Suzuki, KIA. Nhưng cộng dồn cả 4 thương hiệu này, lượng xe bán ra lũy kế đến tháng 11 chỉ đạt hơn 5.000 xe. Trong đó, Suzuki với hai mẫu xe XL7 Hybrid và Swift MHEV, đóng góp gần 2.600 xe. Honda cộng cả 3 mẫu đạt doanh số hơn 2.800 xe. KIA và Hyundai đóng góp chưa đáng kể.

Các hãng xe đã sẵn sàng cho bước ngoặt?

Nhìn vào kết quả bán hàng chi tiết từ VAMA có thể thấy, Toyota với sự quyết đoán trong chiến lược đã bắt đầu gặt hái thành quả. Hãng xe Nhật Bản hiện không chỉ nắm giữ vị thế dẫn đầu doanh số xe hybrid, mà còn mở đường giúp nhóm xe này tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.

Sau "phát súng" đầu tiên của Toyota, nhiều thương hiệu khác cũng nối bước khi liên tục mở rộng dải sản phẩm sang nhóm xe hybrid ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bằng chứng là kể từ sau thời điểm hãng xe Nhật Bản trình làng Corolla Cross mở màn cuộc cách mạng "điện hóa" tại Việt Nam, đến nay thị trường đã chứng kiến làn sóng xe hybrid lan rộng. Các thương hiệu khác như Honda, Suzuki, KIA hay Hyundai cũng dần đi theo con đường tương tự Toyota, khi liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với các phiên bản hybrid bổ sung.

Thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ trong khoảng 5 năm, các thành viên thuộc VAMA đã trình làng thị trường tổng cộng hơn 10 phiên bản xe hybrid. Đó là chưa kể, trên thị trường cũng còn hơn 10 tùy chon xe lai điện phổ thông khác, chủ yếu đến từ các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Haval, Jaecoo, Dongfeng hay Lynk & Co...

Nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, trong xu thế điện hóa khó đảo ngược tại Việt Nam, xe hybrid nhìn chung sẽ còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Toyota và Honda đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp một số phiên bản xe hybrid tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế cho thấy, không ít hãng ô tô cũng sớm xác nhận tương lai gần sẽ là cơ hội của các dòng xe hybrid. Điển hình như Honda và Toyota. Hai hãng xe này mới đây đều chính thức công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam, dành riêng để lắp ráp các phiên bản xe hybrid. Đây đều là những động thái rõ ràng, phản ánh chiến lược và tầm nhìn của hai "ông lớn" đến từ Nhật Bản.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, hãng nhìn thấy nhu cầu sử dụng xe xanh và định hướng sẽ ưu tiên phát triển vì dòng xe này không cần chờ đợi cơ sở hạ tầng hay làm thay đổi thói quen người dùng. Đồng thời, khẳng định loại xe này sẽ trở thành xu hướng tất yếu ở Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn điện hóa ngành công nghiệp ô tô sẽ diễn ra khoảng 5 - 10 năm nữa.

Trong khi đó về phía Honda, chia sẻ với truyền thông về động thái đưa phiên bản hybrid của mẫu Honda CR-V về lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ, đại diện HVN khẳng định, liên doanh này sẽ đẩy mạnh giới thiệu các mẫu mã, phiên bản xe hybrid tại thị trường Việt Nam thời gian tới, để hướng đến đáp ứng quy định mới về tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu (áp dụng từ năm 2027). Ngoài ra, hãng cũng xác định "xe hybrid là dòng xe chủ lực trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa".

Xe hybrid hứa hẹn sẽ giảm giá trong thời gian tới, khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi chính thức có hiệu lực ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, xe hybrid sắp tới đây còn có thêm một động lức khác để bùng nổ. Đó là khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Trong đó đáng chú ý có quy định ô tô hybrid tự sạc (HEV) sẽ được áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Chính sách này hứa hẹn sẽ giúp giá bán của những dòng xe hybrid tiếp tục giảm trong thời gian tới, qua đó dễ tiếp cận người dùng hơn.