5 mẫu ô tô đáng chú ý tung ra thị trường Việt Nam năm 2025

Năm 2025, bên cạnh cuộc đua giảm giá kích cầu mạnh mẽ, thị trường ô tô Việt Nam cũng chứng kiến làn sóng ra mắt xe "rầm rộ". Thống kê sơ bộ, toàn thị trường chào đón tổng cộng gần 60 mẫu mã và phiên bản ô tô mới; trải đều ở các phân khúc. Ngoài ra, các dòng xe mới xuất hiện cũng cho thấy sự đa dạng kiểu loại, từ xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, xe hybrid (lai xăng - điện) đến xe thuần điện (BEV).

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Trong bài viết này, Thanh Niên điểm qua 5 mẫu ô tô nổi bật nhất vừa trình làng khách Việt.

1. BYD Sealion 6 (giá từ 799 - 899 triệu đồng)

Tháng 4.2025, BYD tạo cơn sốt khi trình làng thị trường Việt mẫu Sealion 6, định vị ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung. Khác với 5 mẫu mã đã phân phối trước đó, Sealion 6 là sản phẩm đầu tiên của hãng xe Trung Quốc không phải ô tô thuần điện. Thay vào đó, xe sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện, đạt tổng công suất khoảng hơn 210 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Trong đó, động cơ xăng đóng vai trò hỗ trợ, còn mô-tơ điện mới là nguồn lực chính tạo ra sức kéo.

BYD Sealion 6 là một trong những điểm sáng trên thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn đầu năm 2025 ẢNH: B.H

Bên cạnh quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ xăng lên đến 1.200 km, Sealion 6 gây chú ý khi là mẫu xe đánh dấu bước ngoặt của "ông lớn" xe năng lượng mới Trung Quốc, chính thức lấn sân sang khúc xe lai xăng - điện (hybrid). Đồng thời cũng thể hiện rõ cách tiếp cận thận trọng nhưng thực dụng của BYD tại Việt Nam. Thay vì đẩy mạnh xe điện thuần trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa đồng đều, hãng xe này lựa chọn công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV) như một bước "làm quen" với người dùng.

2. Skoda Slavia giá từ 468 - 568 triệu đồng

Trong bối cảnh xe sedan nói chung và sedan hạng B nói riêng liên tục bị các dòng SUV lấn át, Skoda Slavia gây bất ngờ khi được Skoda trình làng tại thị trường Việt trong vai trò một mẫu xe chiến lược. Mẫu xe này bán ra 3 phiên bản từ số sàn đến số tự động, gồm Active, Ambition và Style đi kèm mức giá lần lượt 468 triệu, 528 triệu và 568 triệu đồng. Slavia sẽ cạnh tranh trực tiếp của những cái tên "quen mặt" đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Skoda Việt Nam gây chú ý khi trình làng mẫu xe mới thuộc phân khúc sedan hạng B, định giá ngang ngửa nhóm xe Nhật Bản - Hàn Quốc ẢNH: Q.T

So với các đối thủ, Skoda Slavia dù lắp ráp tại Việt Nam nhưng lại có đôi chút lợi thế nhờ mang danh xe châu Âu, cùng bề dày thương hiệu đến từ Cộng hòa Czech. Tương tự mẫu xe đàn anh Kushaq, Slavia thừa hưởng nền tảng khung gầm MQB A0 IN từ tập đoàn mẹ Volkswagen.

Slavia trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Active sử dụng hộp số sàn 6 cấp, còn 2 phiên bản cao hơn Ambition và Style trang bị hộp số tự động 6 cấp.

3. Suzuki Fronx giá từ 520 - 649 triệu đồng

Suzuki Fronx cũng là một trong những mẫu xe nổi bật ra mắt khách Việt trong năm 2025 vừa qua. Tân binh xe Nhật xuất hiện trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ ngày càng đông đúc, nhưng đồng thời cũng cho thấy định hướng của Suzuki nhắm đến nhóm người dùng thực dụng, ưu tiên các dòng xe gọn gàng, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Tại Việt Nam, Fronx phân phối tổng cộng ba phiên bản, gồm GL, GLX và GLX Plus, niêm yết giá lần lượt 520, 599 và 649 triệu đồng. Tất cả phiên bản đều nhập nguyên chiếc từ Indonesia.

Suzuki Fronx là tân binh ở phân khúc SUV đô thị vốn đã rất chật chội ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, mẫu SUV đô thị này cũng là sản phẩm "điện hóa" tương tự hai "đàn anh" XL7 và Swift. Cụ thể, hai phiên bản cao gồm GLX và GLX Plus sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5 lít kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 74 kW và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 6 cấp. Chỉ riêng bản GL thấp nhất không trang bị công nghệ hybrid, mà dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 77 kW và mô-men xoắn 138 Nm. Xe dùng hộp số tự động 4 cấp thay vì 6 cấp như hai bản cao.

Điểm mạnh của Fronx không nằm ở khả năng tăng tốc, mà ở sự ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái dễ làm quen.

4. VinFast Limo Green giá 749 triệu đồng

Tâm điểm đáng chú ý nhất của thị trường ô tô trong nước năm 2025 có lẽ là sự xuất hiện của VinFast Limo Green. Mẫu xe 7 chỗ thuần điện, định vị ở phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ, vốn đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Limo Green sử dụng mô-tơ điện, cho công suất 150 kW (khoảng 201 mã lực), mô-men xoắn cực đại 280 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng pin LFP 60.13 kWh, cho phạm vi di chuyển tới 450 km mỗi lần sạc đầy, cùng khả năng sạc nhanh từ 10 - 70% pin chỉ trong 30 phút.

VinFast Limo Green tạo nên "cơn sốt" doanh số chỉ sau vài tháng mở bán tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Bên cạnh kiểu dáng hiện đại, bắt mắt; Limo Green còn sở hữu lợi thế không gian rộng rãi, chi phí vận hành thấp với loạt chính sách kích cầu như miễn phí sạc, hỗ trợ thu cũ đổi mới. Nhờ đó, mẫu xe này nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Theo số liệu VinFast công bố, sau 4 tháng mở bán, VinFast Limo Green đã ghi nhận doanh số cộng dồn đạt 16.146 xe. Đây có thể xem là một kỷ lục doanh số với một mẫu ô tô mở bán tại Việt Nam.

5. Mitsubishi Destinator (giá từ 780 - 855 triệu đồng)

Giai đoạn cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt chào đón thêm một "tân binh" đáng chú ý khác là Mitsubishi Destinator. Mẫu xe định vị ở phân khúc SUV, crossover 7 cỡ trung. Xe bán ra hai phiên bản đều nhập khẩu từ Indonesia, gồm Premium và Ultimate, giá từ 780 - 855 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator là mẫu xe nổi bật trình làng khách Việt trong tháng cuối năm 2025 ẢNH: C.T

Nhìn chung, Destinator không chạy theo phong cách thể thao hay off-road, mà tập trung vào tính thực dụng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Xe trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh trên truyền qua hộp số vô cấp đến hệ dẫn động cầu trước.

Nhiều chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, trong bối cảnh SUV, crossover gia đình đang trở thành lựa chọn thay thế sedan và MPV truyền thống, Destinator đóng vai trò như "mảnh ghép còn thiếu" trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi. Lợi thế thương hiệu Nhật, độ bền và mạng lưới đại lý rộng khắp vẫn là điểm cộng lớn của mẫu xe này.