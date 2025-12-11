'Tân binh' Mitsubishi Destinator hơn kém gì Mazda CX-5, Ford Territory?

Crossover cỡ trung tại Việt Nam đang là một trong những phân khúc "chật chội", cạnh tranh nhất thị trường ô tô Việt Nam, với tổng cộng hơn 10 mẫu mã góp mặt. Tuy nhiên, cuộc chiến doanh số ở nhóm xe này trong vài năm trở lại đây lại chỉ là màn "đua song mã" giữa Mazda CX-5 và Ford Territory; bởi lượng xe bán ra của hai mẫu xe này thường xuyên áp đảo các đối thủ.

Mitsubishi Destinator kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ "nặng ký" của Mazda CX-5 và Ford Territory ẢNH: CHÍ TÂM

Dù vậy, cục diện phân khúc Crossover cỡ trung được kỳ vọng sẽ thay đổi trong thời gian tới, khi nhóm xe này vừa xuất hiện thêm mẫu Mitsubishi Destinator. Liệu "tân binh" này có gì nổi bật để có thể cạnh tranh với những đối thủ đã tạo được sức hút, vị thế trên thị trường như Mazda CX-5 và Ford Territory?

Giá bán

Mitsubishi Destinator vừa trình làng thị trường Việt Nam với hai phiên bản, giá bán niêm yết từ 780 - 855 triệu đồng. Trong khi đó, bộ đôi Mazda CX-5 và Ford Territory cung cấp danh mục phiên bản đa dạng hơn. Cụ thể, CX-5 bán ra tổng cộng 7 phiên bản, giá dao động từ 749 - 979 triệu đồng. Ford Territory bán 3 phiên bản, giá từ 762 - 896 triệu đồng.

Để tương đồng, bài viết này sẽ so sánh 3 đại diện của 3 mẫu, gồm Mitsubishi Destinator Ultimate, Mazda CX-5 Premium Sport và Ford Territory Titanium. Ba phiên bản này nhìn chung không chênh lệch nhau nhiều về giá bán.

Kích thước, số chỗ ngồi

Xét theo thông số kỹ thuật được các hãng công bố, có thể thấy Ford Territory là mẫu xe có kích thước tổng thể lớn nhất, đặc biệt ở chiều rộng thân xe. Trong khi, Mitsubishi Destinator lại sở trục cơ sở vượt trội hơn. Đây đều là điểm cộng đáng kể của những mẫu xe gia đình, bởi không gian nội thất rộng rãi luôn là một trong những tiêu chí quan trọng.

Ngoài ra, riêng "tân binh" Destinator còn sở hữu thêm lợi thế trang bị 7 chỗ ngồi cùng khoảng sáng gầm lên đến 214 mm. Điều này giúp tăng tính linh hoạt, đa dụng cho mẫu xe Nhật; dù rằng với kết cấu theo dạng 5+2, hàng ghế 3 của Destinator sẽ không thực sự rộng rãi.

Thiết kế, trang bị ngoại thất

Về thiết kế tổng thể, Mitsubishi Destinator, Ford Territory và Mazda CX-5 đều được đánh giá là những mẫu xe sở hữu kiểu dáng hiện đại. Cả ba cũng được trang bị nhiều tính năng, công nghệ vượt trội so với mặt bằng phân khúc như đèn chiếu sáng LED tích hợp chiếu xa thông minh hay gương chiếu hậu chỉnh gập điện tự động.

Mitsubishi Destinator, Ford Territory và Mazda CX-5 đều được đánh giá có kiểu dáng hiện đại

Nội thất, tính năng

Bên trong khoang ca-bin, Destinator và Territory sở hữu không gian nội thất thiết kế hiện đại, hợp xu hướng hơn với màn hình trung tâm kích thước lên đến 12,3 inch, trong khi CX-5 vẫn sử dụng cụm màn hình 8 inch. Mặc dù vậy, mẫu xe Mazda lại sở hữu ưu thế về tiện ích với ghế lái tích hợp chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí đồng thời có thêm các tính năng sưởi và làm mát.

Nội thất Mitsubishi Destinator, Ford Territory và Mazda CX-5 khá tương đồng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cả ba mẫu xe này đều trang bị hệ thống điều hòa 2 vùng tự động tích hợp lọc không khí, dàn âm thanh 8 hoặc 10 loa hay cửa cốp đóng mở điện... đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng gia đình.

Trang bị trên Mitsubishi Destinator, Ford Territory và Mazda CX-5

Động cơ, vận hành

Nếu xét riêng 3 phiên bản đang so sánh, trang bị vận hành trên Mitsubishi Destinator, Mazda CX-5 và Ford Territory nhìn chung khá tương đồng. Destinator và Territory sử dụng cùng kiểu động cơ 1.5 lít tăng áp; trong khi CX-5 trang bị động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên. Tuy nhiên, sức mạnh đầu ra của cả 3 mẫu xe không chênh lệch quá nhiều.

Mặc dù vậy, nếu yêu thích Mazda CX-5, người dùng còn có thêm tùy chọn động cơ dung tích lớn hơn (2.5 lít), cho công suất lên đến 186 mã lực. Đặc biệt, mẫu xe Nhật cũng có 2 tùy chọn phiên bản sử dụng hệ dẫn động 2 cầu (AWD).

Trang bị an toàn

Có thể nói, Mitsubishi Destinator, Mazda CX-5 và Ford Territory đều trang bị công nghệ hàng đầu phân khúc. Bên cạnh những tính năng an toàn phổ biến, cả 3 mẫu xe đều có thêm hàng loạt tính năng an toàn cao cấp như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 360 độ,…

Đánh giá xe

Có thể nói, không phải ngẫu nhiên Mazda CX-5 và Ford Territory hiện đang là hai mẫu crossover cỡ trung được nhiều người dùng Việt ưa chuộng bậc nhất thị trường. Bên cạnh giá bán hợp lý, cả hai mẫu xe này đều sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh khác như kiểu dáng thiết kế trẻ trung cùng nhiều trang bị công nghệ; phù hợp với nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Mitsubishi Destinator hứa hẹn sẽ là một "ẩn số" đáng chờ đợi ở phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam thời gian tới ẢNH: CHÍ TÂM

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator dù là "tân binh" nhưng cũng được đánh giá cao ở nhiều khía cạnh, từ giá bán hợp lý, kiểu dáng thể thao, cá tính; trang bị 7 chỗ ngồi tiện dụng đến khả năng di chuyển linh hoạt nhờ khoảng sáng gầm lớn. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ là một ẩn số đáng chờ đợi ở nhóm xe đang ăn khách bậc nhất thị trường Việt trong thời gian tới.