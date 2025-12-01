Mitsubishi Destinator về Việt Nam thế chỗ Outlander, giá từ 780 triệu đồng

Tháng 6.2025, Mitsubishi "nhá hàng" mẫu xe 7 chỗ DST Concept và chỉ sau 6 tháng, phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng này chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Mitsubishi Destinator được xem như sự thay thế cho Outlander, vốn đã giảm sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ trung. Vì vậy, hãng xe Nhật Bản mạnh tay "gạch tên" Outlander ra khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam trước ngày hé lộ Destinator.

Mitsubishi Destinator có hai phiên bản Premium và Ultimate, giá từ 780 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Mitsubishi Destinator phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Premium và Ultimate, giá từ 780 - 855 triệu đồng; cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Nếu so với các đối thủ trong phân khúc, Destinator có mức giá khá cạnh tranh, thậm chí thấp hơn đáng kể so với Honda CR-V, Peugeot 5008, Subaru Forester.

Về tổng thể, Destinator được ví như phiên bản phóng to của "đàn em" Mitsubishi Xforce với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, góc cạnh và khỏe khoắn. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.680 x 1.840 x 1.780 (mm).

Chiều dài cơ sở Destinator lên đến 2.815 mm, ngang ngửa các mẫu xe hạng D ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, kích thước tổng thể ngang xe hạng C nhưng chiều dài trục cơ sở Destinator lên tới 2.815 mm, ngang ngửa các mẫu xe hạng D như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento hay Peugeot 5008. Điều này góp phần giúp không gian nội thất bên trong rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Ngoài ra, mẫu xe 7 chỗ này có khoảng sáng gầm lên tới 214 mm, cao hàng đầu phân khúc, giúp di chuyển linh hoạt trên địa hình gồ ghề.

Về trang bị, Mitsubishi Destinator sử dụng cụm đèn LED trước, tích hợp cảm biến bật/tắt đèn tự động. Điểm nhấn chính vẫn nằm ở dải đèn LED định vị chữ T nổi bật ở đầu và đuôi xe. Hai phiên bản đều trang bị lốp kích thước 225/50 đi kèm mâm 18 inch.

Không gian nội thất của Destinator khá giống "đàn em" Mitsubishi Xforce ẢNH: CHÍ TÂM

Không gian nội thất thiết kế hiện đại với màn hình liền khối, kết hợp giữa màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Các tiện nghi nổi bật gồm hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Yamaha; điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế thứ 2, thứ 3; phanh tay điện tử, cổng sạc Type C...

Chia sẻ với truyền thông trước đó, ông Ito Masahiro - Giám đốc phát triển sản phẩm của Mitsubishi Motor Corporation cho biết sẽ trang bị hệ truyền động mới giúp Destinator vận hành linh hoạt hơn Xpander và Xforce. Do đó, mẫu xe 7 chỗ mới nhất của Mitsubishi sử dụng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh trên truyền qua hộp số vô cấp đến hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Destinator có 5 chế độ địa hình, gồm Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud ẢNH: CHÍ TÂM

Để tối ưu hóa trải nghiệm vận hành, Mitsubishi trang bị cho Destinator 5 chế độ địa hình bao gồm: Normal (Bình thường), Wet (Đường ướt), Gravel (Đường sỏi), Mud (Đường bùn) và chế độ mới - Tarmac (Đường nhựa). Chế độ Tarmac giúp xe vận hành linh hoạt, chân ga nhạy hơn khi di chuyển trên đường cao tốc hoặc các cung đường đèo dốc quanh co.

Tuy nhiên, chỉ cung cấp các phiên bản dẫn động cầu trước khiến Destinator mất lợi thế cạnh tranh với một số mẫu mã đối thủ như Mazda CX-5, KIA Sportage, Honda CR-V, Subaru Forester... vốn có cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian cho bản cao nhất.

Xe trang bị động cơ 1.5 lít tăng áp, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm ẢNH: CHÍ TÂM

Về trang bị an toàn, Destinator bản Ultimate trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS) với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động.

Với mức giá từ 780 triệu đồng cùng cấu hình 7 chỗ ngồi thực dụng và kích thước rộng rãi, Mitsubishi Destinator được dự đoán là nhân tố khiến phân khúc crossover cỡ trung tại Việt Nam cạnh tranh sôi động hơn, nhất là trong dịp mua sắm cuối năm. Đặc biệt trong tháng 12.2025 Mitsubishi Destinator được hãng xe Nhật Bản áp dụng mức giá ưu đãi từ 739 - 808 triệu đồng.