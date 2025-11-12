Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Chen chân vào nhóm xe 'chật chội' nhất thị trường Việt, cơ hội nào cho Mitsubishi Destinator?

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
12/11/2025 14:45 GMT+7

Mẫu SUV, crosover cỡ trung Mitsubishi Destinator dự kiến mở bán chính thức tại Việt Nam vào đầu tháng 12, cạnh tranh ở nhóm xe đang "chật chội" bậc nhất thị trường; nơi có sự hiện diện của những đối thủ sừng sỏ như Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Không lâu sau khi hệ thống đại lý công bố nhận đơn đặt cọc, những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên đã bắt đầu được liên doanh của hãng xe Nhật Bản đưa về Việt Nam.

Theo hình ảnh rò rỉ mới đây trên mạng xã hội cho thấy, lô xe Destinator bản thương mại với số lượng lớn đã chính thức cập cảng Hiệp Phước (TP.HCM). Phía đại lý cho biết, mẫu SUV, crossover 7 chỗ cỡ trung này sẽ chính thức "lên kệ" vào tháng 12 tới, sau khi hãng trình làng và công bố giá bán.

- Ảnh 1.

Những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên cập cảng tại TP.HCM

ẢNH: MMV

Nhân viên bán hàng của đại lý chính hãng tiết lộ, Destinator dự kiến phân phối tại thị trường Việt Nam hai phiên bản khác nhau đi kèm mức niêm yết quanh mốc 800 triệu đồng. Đây được xem là mẫu xe chiến lược mới, đóng vai trò kế nhiệm cho Outlander tại Việt Nam.

Ưu thế nào cho Mitsubishi Destinator?

So với mẫu xe đàn anh, khách quan nhìn nhận Destinator có lợi về kiểu dáng và trang bị công nghệ. Mẫu xe mới nhà Mitsubishi kế thừa ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield bắt mắt, nam tính đặc trưng của hãng xe Nhật Bản. Cùng với đó là khoảng sáng gầm vượt trội, lên tới 214 mm - cao nhất trong nhóm SUV 7 chỗ tầm trung hiện nay, giúp Destinator dễ dàng thích nghi với điều kiện đường sá Việt Nam.

Ngoài ra, Destinator cũng có lợi thế về không gian nội thất khi sở hữu trục cơ sở lên tới 2.815 mm, gần tương đương mẫu SUV, crossover ở nhóm D như Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento.

- Ảnh 2.

Kiểu dáng thể thao, bắt mắt được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh của Mitsubishi Destinator

ẢNH: MMV

Về trang bị, tại Indonesia mẫu xe Nhật nổi bật hơn với màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng kích thước 12,3 inch; màn hình kỹ thuật số 8 inch sau vô-lăng, hệ thống âm thanh 8 loa Yamaha Premium, phanh tay điện tử và sạc không dây. Hệ thống an toàn với hàng loạt tính năng ADAS. Đặc biệt, mẫu xe Nhật có kết cấu ba hàng ghế (5+2), đáp ứng nhu cầu chuyên chở tối cho bảy người. Đây là một điểm cộng lớn nếu so với nhiều mẫu mã cạnh tranh cùng phân khúc, chỉ bố trí 5 ghế ngồi.

Crossover cỡ trung: Mazda CX-5 thống lĩnh phân khúc nửa đầu năm 2025

Không dễ cho "tân binh"

Mặc dù sở hữu khá nhiều lợi thế cạnh tranh, tuy nhiên nhiều chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, Mitsubishi Destinator sẽ không dễ thành công tại thị trường Việt Nam, như cách mẫu xe Xpander đã từng làm được. Lý do là bởi, khác với phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ vốn chưa có nhiều mẫu mã cạnh tranh vào thời điểm năm 2018; nhóm SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam hiện nay đã cực kỳ chật chội với hơn 10 mẫu mã góp mặt.

- Ảnh 3.

Mitsubishi Destinator dự báo sẽ khó thành công tại Việt Nam như hai mẫu xe anh em Xpander và Xforce, bởi áp lực cạnh tranh ở nhóm xe đa dụng cỡ trung quá lớn

ẢNH: MMV

Nhiều cái tên trong số này vốn dĩ đã quá quen thuộc với người dùng, đồng thời xác lập được vị thế vững chắc ở phân khúc. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Mazda CX-5. Mẫu xe "đồng hương" của Destinator không chỉ sở hữu ưu thế về kiểu dáng và trang bị, mà còn đa dạng tùy chọn với tổng cộng đến 6 phiên bản. Giá bán khởi điểm thậm chí chỉ từ 749 triệu đồng.

Đó là chưa kể, với kết cấu 7 chỗ ngồi chia làm 3 hàng ghế và hướng đến nhóm người dùng mua xe phục vụ gia đình, Mitsubishi Destinator sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh từ các mẫu MPV đa dụng. Nhóm xe này hiện cũng khá đông đúc với bộ ba Toyota (Innova Cross, Veloz, Avanza), hai mẫu Hyundai (Custin, Stargazer), Suzuki XL7, KIA Carens, MG G50 hay kể cả "đàn em" Xpander.

Thậm chí, "dư địa" còn hẹp hơn nữa khi những mẫu mã xe thuần điện như BYD M6, VinFast Limo Green dự báo ít nhiều chia sẻ bớt thị phần của Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

