Thời của màn hình Android trên ô tô đang lụi tàn?

Khoảng 5 - 6 năm về trước, dạo quanh các tuyến đường chuyên kinh doanh phụ kiện, đồ chơi ô tô nổi tiếng tại TP.HCM như An Dương Vương hay Trần Bình Trọng... không khí mua bán, lắp đặt luôn tấp nập. Trong đó, màn hình Android là hạng mục nâng cấp được nhiều chủ xe ưa chuộng nhất. Nhiều trường hợp vừa lái xe ra khỏi showroom đã chạy ngay đến các cửa hàng phụ kiện để nâng cấp đồ chơi xe.

Màn hình Android từng là mảng hái ra tiền của nhiều cửa hàng phụ kiện, đồ chơi ô tô ẢNH: C.T

Chia sẻ với PV Thanh Niên về thời hoàng kim của ngành này, anh D.T.S, kỹ thuật viên lắp đặt phụ kiện lâu năm, cho biết: "Trước đây mảng lắp màn hình Android hái ra tiền cho các cửa hàng kinh doanh phụ kiện ô tô. Mỗi ngày trung bình tôi lắp đặt 2 - 3 màn hình cho ô tô, đa phần là các loại xe phiên bản tiêu chuẩn, thiếu trang bị".

Tuy nhiên, hiện tại thời thế đã thay đổi khá nhiều, đoạn đường An Dương Vương, Trần Bình Trọng nay đã không còn cảnh sầm uất xe cộ tấp nập đậu hai bên đường. Các cửa hàng bán phụ kiện ô tô cũng thưa thớt so với thời điểm những năm 2019 - 2020. Người dùng hiện nay không còn chuộng nâng cấp đồ chơi, thay màn hình cho ô tô như trước.

Nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ cuộc đua về trang bị, tiện nghi của các hãng ô tô hiện nay. Trước đây, những mẫu xe phổ thông, giá dưới 700 triệu hoặc các phiên bản tiêu chuẩn cắt bớt tính năng chỉ có màn hình giải trí sơ sài, đầu CD cơ bản. Ngày nay, các dòng xe giá rẻ hạng A, hạng B đời mới đều được trang bị màn hình cảm ứng kích thước lớn, sắc nét. Quan trọng hơn, màn hình trên ô tô hiện tại đã có kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Lắp đặt màn hình Android đa phần cần thay mặt dưỡng (mặt nhựa) độ chế để phù hợp với kích cỡ ẢNH: M.N

Nhận định về thực trạng này, anh L.M.N, kỹ thuật viên lắp đặt phụ kiện tại TP.HCM chia sẻ: "Ô tô đời mới giờ đây trang bị màn hình giải trí kết nối Apple Carplay và Android Auto nên màn hình Android không còn được chuộng. Có chăng khách cũng chỉ cần Android Box hoặc chỉ thay màn hình Android khi màn hình nguyên bản (zin) kích thước nhỏ".

Với Apple CarPlay hay Android Auto, người dùng chỉ cần kết nối với điện thoại (có dây hoặc không dây) là có thể sử dụng bản đồ, nghe nhạc, đàm thoại ngay trên màn hình zin; thiết kế, giao diện khá bắt mắt, dễ sử dụng. Khi nhu cầu thiết yếu đã được đáp ứng, người dùng không còn lý do để bỏ ra hàng chục triệu đồng thay thế màn hình khác.

Với nhóm khách hàng vẫn muốn sử dụng một số tính năng chỉ có trên màn hình Android như xem Youtube trong quá trình di chuyển, truy cập website... bộ chuyển đổi Android Box trở nên hữu dụng hơn. Thiết bị này nhỏ gọn, chỉ cần cắm vào cổng USB, không cần độ chế, tháo dỡ các chi tiết nhựa để đấu nối dây điện rườm rà.

Giải pháp này vừa giữ được sự nguyên bản cho xe, vừa tiết kiệm chi phí đáng kể so với thay màn hình Android. Tham khảo giá thị trường, những bộ Android Box hiện nay có giá chỉ khoảng 4 - 6 triệu đồng, có thể biến màn hình zin của xe trở thành màn hình Android.

Nhu cầu của người dùng giảm mạnh khiến công việc của cánh "thợ thầy" cũng trở nên bấp bênh hơn. "Nhiều anh em làm kỹ thuật mảng phụ kiện với tôi trước đây giờ đã đổi nghề hoặc chuyển sang hướng khác vì không còn kiếm được bao nhiêu tiền", anh N. nói thêm.