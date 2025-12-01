Xe gia đình cỡ nhỏ: Mitsubishi Xpander 'đụng' đối thủ nặng ký

Bước vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu mua ô tô phục vụ dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh. Nhóm xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ với lợi thế giá bán dễ tiếp cận, tính linh hoạt và đa dụng đang là một trong những phân khúc được dùng Việt ưa chuộng nhất.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor cho thấy, tháng 10.2025, nhóm xe gia đình cỡ nhỏ đã bán ra tổng cộng 5.799 xe, tăng 1.200 xe (tương đương khoảng 26%) so với tháng trước đó. Đáng chú ý, nếu tính cả doanh số của mẫu xe thuần điện VinFast Limo Green, tổng lượng ô tô thuộc nhóm xe gia đình được bàn giao đạt mức 9.159 xe; trở thành phân khúc đóng góp thị phần lớn nhất thị trường.

Doanh số xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 10.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Xét ở cuộc đua tranh doanh số nội bộ, tâm điểm ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ trong tháng 10 vẫn dồn vào cái tên quen thuộc - Mitsubishi Xpander. Số liệu VAMA cho thấy, tính riêng tháng vừa qua, mẫu xe Nhật này đã bán ra đến 2.644 xe, tăng mạnh gần 900 xe (tương đương gần 48%) so với tháng 9. Kết quả này tiếp tục giúp Xpander giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc; đồng thời nới rộng cách biệt với đối thủ bám đuổi Toyota Veloz Cross.

Mẫu MPV của Toyota kết thúc tháng 10 với doanh số không mấy ấn tượng, đạt 817 xe (chỉ tăng 2 xe). Nếu so sánh với Xpander, lượng xe Veloz Cross bàn giao trong tháng 10 chỉ bằng khoảng 1/3.

Tương tự, một mẫu xe khác của Toyota là Innova cũng không ghi nhận nhiều đột phá. Tháng qua, mẫu xe này chỉ bán ra tổng cộng 754 xe, xếp ngay sau "đàn em" Veloz Cross.

Mitsubishi Xpander tiếp tục đà hồi phục doanh số ấn tượng kể từ sau tháng Ngâu ẢNH: C.T

Ở nhóm còn lại, ngoại trừ Honda BR-V vẫn tăng trưởng ấn tượng (bán ra 449 xe, tăng 145 xe); những mẫu mã khác như KIA Carens, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Hyundai Custin hay Toyota Avanza nhìn chung chủ yếu duy trì doanh số so với tháng trước, hoặc chỉ tăng trưởng nhẹ. Khoảng cách doanh số giữa nhóm này với 3 vị trí dẫn đầu vẫn rất lớn.

Bên cạnh cuộc đua quen thuộc giữa những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, nhóm xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam thời gian gần đây cũng bắt đầu sôi động hơn khi chứng kiến sự xuất hiện của một số mẫu xe thuần điện. Trong đó đáng chú ý nhất là VinFast Limo Green.

Dù chỉ mới phân phối chính thức trên thị trường khoảng 3 tháng, tuy nhiên mẫu MPV thương hiệu Việt đã nhanh chóng cho thấy sức hút lớn. Số liệu thống kê được VinFast công bố cho thấy, riêng tháng 10 vừa qua, Limo Green đã vượt mặt doanh số Mitsubishi Xpander, khi bán ra tổng cộng đến gần 4.160 xe.

VinFast Limo Green bùng nổ doanh số chỉ sau 3 tháng mở bán, "phả hơi nóng" vào Mitsubishi Xpander trong cuộc đua doanh số ở nhóm MPV cỡ nhỏ ẢNH: TÂM VÕ

Trong khi đó, nếu tính tổng lượng xe bán ra từ đầu năm 2025 đến nay, doanh số mẫu MPV 7 chỗ của VinFast cũng đã vượt Toyota Veloz Cross (6.225 xe) và chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander (15.082 xe).

Theo các chuyên gia trong ngành, thị trường ô tô Việt Nam chỉ còn hai tháng nữa sẽ "kết sổ", nhìn chung ngôi vương phân khúc năm nay khả năng rất cao vẫn thuộc về Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, nếu Limo Green tiếp tục duy trì "phong độ" như hiện tại, cuộc đua doanh số ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ thời gian tới sẽ cực kỳ khó đoán.

Mitsubishi với lợi thế kiểu dáng hợp mắt số đông cùng giá bán dễ tiếp cận vẫn sẽ là một trong những cái tên hút khách. Tuy nhiên, áp lực với mẫu xe Nhật này rõ ràng sẽ rất lớn. Bởi VinFast Limo Green cũng nắm trong tay điểm cộng về thương hiệu "chủ nhà", xe thuần điện hợp xu thế cùng nhiều ưu đãi về giá và chi phí khi sử dụng (sạc miễn phí đến giữa năm 2027), hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số.